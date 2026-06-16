在2026世界世界盃舞台上，首次參賽的非洲小國佛得角竟以0：0逼和了大熱之一、歐洲強權西班牙！40歲老將禾仙夏（Vozinha）更是一戰成名，全場交出7次神級撲救，為國家爭取到世界盃的第1分，他在賽後激動落淚畫面打動無數球迷，社交媒體賬戶粉絲由原本的5萬增至556萬，一夜「暴增」逾111倍。



佛得角門將禾仙夏一夜間成為國家英雄。（路透社）

禾仙夏全場貢獻7次關鍵撲救

面對西班牙眾多頂級中前場球員輪番猛攻，禾仙夏全場貢獻7次關鍵撲救，當中更有6次成功擋下禁區內極具威脅的射門，憑借著零失球的完美表現，他一舉刷新世界盃紀錄，成為世界盃歷史上首戰「零封」對手的最年長門將。

佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

禾仙夏社交媒體粉絲數達到556萬

比賽開始前，禾仙夏的IG帳戶「vozinha1」粉絲僅5萬，中場休息時翻倍到10萬，完賽更是衝到100萬。在各大媒體與球迷的轉發下，賽後僅7小時，他的粉絲數達到420萬，至截稿時，社交媒體粉絲數達到556萬，數字目前仍在持續上升。

佛得角門將禾仙夏一夜間成為了國家英雄。（路透社）

至截稿時，社交媒體粉絲數達到556萬，數字目前仍在持續上升。（IG@vozinha1）

賽後真情流露 向18歲的自己喊話：你應該感到驕傲

禾仙夏賽後接受FIFA官方訪問時激動落淚的畫面傳遍全球，他提到自己由已故的祖父母養大，而母親因為付不起簽證費用只能在家中看電視。禾仙夏對著鏡頭，哽咽地對18歲的自己說道「你應該感到驕傲，這一切的努力都是值得的」，這段真情流露的感言，讓無數球迷感受到足球最純粹的魅力。

其他報道：世界盃2026｜日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？

2026世界盃F組小組賽，日本隊今日（15日）於美國達拉斯球場對陣荷蘭。雖然荷蘭在比賽中兩度領先，但日本隊最終以2：2逼和對手。場內戰況激烈，看台上的日本球迷同樣全情投入，不過期間一幅打氣橫額卻因意外變形引起網民熱議。



事緣今屆入選日本隊大名單的後衛瀨古步夢（Ayumu Seko），其支持者特意首戰球場掛起應援橫額加油打氣，但懸掛時出現高低差，加上角度問題，「SEKO」意外扭曲成被看成不雅字眼「SEX❤️」。



日本隊在首場分組賽中，藉角球追平2：2，與對手荷蘭隊各得一分。(路透社)

姓氏「SEKO」變「SEX❤️」

日本網民在社交平台X上分享照片，拍到看台上有球迷掛起打氣橫額，由於橫額剛好掛在斜角上，導致橫額因拉扯而字體變形，「K」的中間受到擠壓，加並非正面看到，故「K」字看起來像「X」字。原本被塗成紅色的「O」字，則因拉扯成被看成紅心「❤️」。從打側的角度望過去，直接變成不雅字眼「SEX❤️」。

全文：世界盃2026｜日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？