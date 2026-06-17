美國伊朗簽署諒解備忘錄　棘手課題全延後　60天內恐難達成協議

美國和伊朗宣佈簽署諒解備忘錄，要在未來60天內談判達成完整協議，但至今並未透露具體細節，連備忘錄的文本都未發布。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱最快6月19日發布，副總統萬斯（JD Vance）回答媒體提問則說文件只有一頁半、非常籠統，並承認把最棘手的課題，尤其伊朗核武談判推到往後進行。

2026年6月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在法國舉行的七國集團峰會期間，出席一場領導人工作晚宴。（Reuters）

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《紐約時報》列舉的一系列燙手議題，包括：

一、伊朗是否願意停止核武項目，並交出濃縮鈾？導彈計劃又如何處理？

二、霍爾木茲海峽究竟可多快恢復通行？是否免費通行？

三、西方國家會否放寬對伊朗的制裁？會否解凍伊朗資產？



《紐約時報》指出，美伊都稱，核計劃是作為長期協議的談判課題之一。目前，國際社會關注的是，沒有人知道伊朗會否放棄可用於製造核武器的高濃縮鈾庫存，也不知道伊方是否願以停止高濃度濃縮活動，即使同意，也不知會持續多久。

特朗普一再重申伊朗絕對不能擁有核武器，並將這問題作為攻打伊朗的其中理由。伊朗則堅稱從未打算製造核武器。至於伊朗的導彈計劃，以色列一直堅持要求伊朗徹底終止計劃，但這並非特朗普政府近期關注的重點。

路透社分析指出，最新協議雖然為特朗普從中東戰爭脱身提供出路，但也引發新一輪政治風險。首先是共和黨內的鷹派抨擊協議是場戰略災難，指責特朗普向伊朗投降。這些鷹派要求特朗普政府公布協議的正式文本，但截至周一下午，文本仍處於保密狀態。對協議持懷疑態度的保守派人士也擔心，美國允許伊朗動用被凍結的資產。

對於居高不下的通貨膨脹壓力，就算霍爾木茲海峽能在周五正式簽署初步協議後迅速開通，原油供應也要一段時日才可恢復至往常水平，對美國消費者的舒緩恐怕為時已晚。

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伊核問題僵持數十年 完整協議或難達成

特朗普經常嘲諷前總統奧巴馬（Barack Obama）時期與伊朗達成的「聯合全面行動計劃」（JCPOA，簡稱伊朗核協議）。特朗普在首個任期時退出這項協議，還批評這是歷來最糟糕的協議，如今，他稱要與伊朗達成遠勝於奧巴馬時代的協議。如果最終達成的協議不能明顯優於伊核協議，他將面臨民主黨的攻擊。特朗普的幕僚們透露，特朗普私下感到擔心，要確保美伊協議是優於2015年奧巴馬的協議。

美國前總統奧巴馬（Reuters）

好些政界人士和專家都認為，美伊對伊朗的核武計劃已僵持數十年，要在60天內達成完整協議是艱鉅任務，仍可能以失敗告終。特朗普曾說，如果無法達成協議，他可能會恢復攻打伊朗。民意調查顯示，這幾乎肯定會激怒那些一開始就反對發動這場戰爭的美國選民。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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