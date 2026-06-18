美伊簽署諒解備忘錄　中國幕後發揮關鍵作用

美伊官員6月17日證實，美國和伊朗正式簽署14條諒解備忘錄並公布相關內容。美國總統特朗普（Donald Trump)17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7記者會上，感謝中國與俄羅斯在伊朗戰爭期間保持「中立」，稱中俄本可以讓美國的處境更艱難。



在新聞發布會上，特朗普指自己感謝中俄並無插手伊朗戰爭，稱「我只想感謝他們，因為他們讓情況好轉了很多。」

特朗普表示，「我要感謝中國，感謝習近平主席。他保持了中立，完全的中立。我還要感謝普京總統，他非常中立。他們本可以讓我們處境更加艱難。」

特朗普還稱，「他們（中國）本可以派出油輪，並在油輪兩側各派六艘驅逐艦護航。但他們沒有這樣做。習近平主席幫了我。他盡力幫忙，而且我認為他可能確實促成了問題的解決。」

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

除了特朗普，巴基斯坦和伊朗也公開感謝中國。中國外交部長王毅16日晚同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。達爾通報了伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄情況，感謝中方在過去幾個月同巴方保持密切溝通，對巴方斡旋努力予以寶貴支持。17日，王毅應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊同樣通報了諒解備忘錄有關情況，並衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的積極作用。

他們對中方的讚譽並非沒有來由，自伊朗戰事爆發以來，中國一直在致力於勸和促談，平息戰火。2月28日衝突爆發伊始，中國就在最高層面提出了中東和平穩定四點主張，成為中方所有外交行動的總遵循，獲得中東各國廣泛認可。

隨後，中國即與巴基斯坦共同推出五點和平方案，聚焦霍爾木茲海峽通航、伊美直接談判、解除單邊制裁、地區安全對話、人道援助五大議題，為伊美和談提供可參考的行動路線。

白宮官員6月17日（周三）向路透社透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已簽署美伊諒解備忘錄。（新聞截圖）

在此期間，中方持續與伊朗、美國、巴基斯坦、海灣國家高頻溝通。中國外長與相關國家就平息戰事進行了數十次通話，並明確支持巴基斯坦擔任伊美主要斡旋方，同時單獨分別勸說美、伊保持克制、相向而行。

3月5日，中國派出中東特使翟雋赴中東多國穿梭斡旋，走訪伊朗、阿曼、巴基斯坦、海灣多國，面對面傳遞中方停火談判方案，現場協調各方分歧，搭建民間與外交溝通緩衝渠道，持續一個月線下降温促談。

中國外交部發言人林劍在回應外媒提問時曾表示，自2月28日開戰以來，中方始終不間斷奔走促和，不選邊、不拱火，持續向美伊雙方傳遞折中方案，反對任何重啟戰火的行為，堅持談判是唯一齣路。

中國外交部還多次呼籲衝突各方遵守國際人道法，保護平民、民用能源設施；協調中企保障地區能源供應鏈穩定，以經濟穩定降低衝突外溢帶來的對抗動機。

2026年6月20日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

巴基斯坦是這次調停美伊衝突的「關鍵先生」。但有消息顯示，在衝突升級階段，巴方多次向中方通報伊美對抗細節、雙方對立情緒，坦言單獨調停壓力巨大，希望中方同步對接美伊，平衡雙方訴求。

2026年4月8日，美伊臨時協議落地。中國外交部發言人毛寧在當天公開發言稱，中國歡迎雙方停火安排，指出停火框架核心訴求與中方連日呼籲高度契合。伊朗駐華大使法茲裏則公開表態稱，臨時停火協議落地離不開中國、巴基斯坦持續的鼓勵與外交支撐，中方斡旋是緩和衝突不可或缺的力量。

特朗普總統訪華期間，中美也就霍爾木茲海峽免費通行、伊朗核武的關鍵議題達成共識，為推動美伊相關議題談判提供助力。

2026年5月17日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭會見巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）。（Reuters）

此外，中國還在聯合國平台多次就伊朗戰事進行公開辯論，敦促美以停止戰爭、伊朗恢復海峽通航，呼籲各方守住停戰成果，兼顧了各方合理利益。

美伊達成階段性諒解備忘錄後，巴基斯坦副總理兼外長達爾2026年6月在與中國外長王毅通話時專門致謝稱，過去數月中方持續與巴密切溝通，全力支持巴方伊美斡旋工作，若無中方在美伊之間的協調緩衝，伊美很難坐到談判桌前。

美國總統特朗普，以及美國國家安全委員會發言人等，在此期間也都表態肯定中國緩和中東緊張的外交努力，認為中方配合為美伊達成臨時停火提供重要外部條件，中方在持續推動美伊對話、穩定海峽航運上發揮了建設性作用。