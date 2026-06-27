歐洲40度高溫面前　對華貿易壁壘格外蒼白和愚蠢

法國一個姑娘在網上貼了一張圖，是中國一個農戶家的豬圈裝了一台空調（冷氣機）。這讓很多法國人破防了，有人評論說：中國一個普通山村農戶家的豬，待遇都比法國最好醫院裏的病人強。而同時正在發生的事是，現在整個歐洲都在搶購中國的空調，社交媒體上有很多照片，不少商場的中國空調一上貨就被搶空。



是的，歐洲正在經歷一場「致命」的熱浪。據法國氣象局統計，6月24日，法國有72個省份處於高溫紅色預警狀態。巴黎在39度以上，有的地區已達到45度。巴黎氣溫飆到40.9攝氏度，刷新當地6月高溫紀錄；法國西南部皮索斯一度測得攝氏44.3度。西班牙從6月21日到24日，四天內超額死亡212人，而2025年同期這個數字只有98。英格蘭西南部薩默塞特郡的氣溫，創下英國有史以來六月最高氣溫紀錄（36.7度），荷蘭首次發布極端高溫紅色預警（氣溫連續多天超過35度）⋯⋯

歐洲是全球變暖速度最快的洲，氣溫上升速度約為全球平均水平的兩倍。但因為歐洲的大部分基礎設施、住房和交通網絡都是根據較為涼爽的氣候設計的，因此，在如此酷熱之下，全歐洲僅有約20%的家庭安裝了空調。法國的情況稍好，空調安裝率從2023年的18%上升到2025年的24%，但仍有四分之三的家庭沒有空調；相對靠南的西班牙和意大利，普及率也只有四成到六成。

法國尚貝里（Chambéry）一間商店數十名顧客搶購冷氣機，現場秩序很快失控：

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一邊是40度以上的極端高溫，一邊是80%的家庭沒有製冷設備，這個落差，歐洲人正在用命來填。據估計，這場高溫已在歐洲造成約1.5萬人死亡，其中許多是住在沒有空調的公寓和養老院的老年人。

歐洲為甚麼裝不上空調？確實，過去很長時間裏，歐洲夏季並不需要空調，很多建築在設計時也融入了隔熱技術，這是歷史慣性的起點，確實在很長一段時間裏，歐洲對空調的需求量並不大。但慣性只是原因之一，真正讓歐洲人在40度高溫下仍然裝不上空調的，是一套環環相扣的結構性障礙。

第一，建築法規。巴黎等歐洲城市有大量受保護的古老建築，在這些建築上安裝空調外機，必須經過繁瑣的審批程序。在歷史保護區，空調外機安裝面臨嚴格限制。意大利《民法典》規定，空調外機必須放在樓上窗戶或露台門檻以下三米處，還要確保冷凝水排放不造成「雨水效應」。法律管到了外機放哪裏、水往哪裏滴，安裝一台空調，先要過的不是技術關，是法律關。

第二，安裝和使用成本。空調本身價格不貴，一台普通空調也就幾百歐元，但安裝費是機器本身的好幾倍，西歐單台空調安裝費要1500到2000歐元，夏天等待安裝時間超過兩個月。就算安裝了空調，法國居民電價接近0.2歐元一度，使用成本同樣不低。

歐洲持續受到酷熱天氣侵襲。（Reuters）

第三，政治與文化。在法國，裝空調被部分政治力量視為「過度消費主義」的象徵，與追求自然、簡約的理念相悖。巴黎市長格雷瓜爾公開宣稱家用空調是「禍害」，稱空調把室內熱量排到室外，裝得越多城市越熱。左翼政黨和綠黨支持這一觀點，主張通過翻新建築、改善通風、擴大綠地來應對高溫。右翼的國民聯盟則在推動400億歐元的空調普及計劃，其中200億為公共場合安裝，200億為民眾提供無息貸款。左右兩派都在拿空調當政治籌碼。右翼把空調問題包裝成階級對立，精英階層躲在空調房裏制定政策，卻讓普通人繼續在沒空調的建築里「窒息」。左翼則把反對空調當作環保正確性的標籤。每一方都在攻擊對手，卻沒人真正解決普通人的高溫危機。

第四，產業供給。歐洲本土空調產能根本跟不上。長期以來，歐洲建築設計、能源政策和製造業佈局都建立在溫和氣候假設之上，對極端高溫常態化估計不足。本土供給能力、安裝服務體系、老舊建築改造、能源價格承受力，都在新氣候條件下面臨壓力。

林林總總的因素、各種機緣巧合之下，歐洲人在40度高溫下，買不到、裝不起、安不上空調。在如此背景下，中國空調進來了歐洲。

2025冷年（2024年8月至2025年7月），歐洲市場進口中國空調大漲約40%，成為中國空調出口全球的最主要增長引擎。2026年1月到5月，中國出口西歐家用空調數量同比增長9.7%，其中移動空調出口同比增長超70%。向法國、荷蘭、比利時三個西歐國家的空調出口額同比均翻倍增長。

因應高溫天氣，巴黎羅浮宮近日縮短開放時間。（Reuters）

針對歐洲老建築不能打孔、外機安裝受限的痛點，中國企業推出了移動分體式空調，無需打孔安裝，室外機可放地上、陽台或窗台，室內機可移動，製冷效果接近分體機，價格比普通移動空調高，但綜合成本比傳統分體空調便宜得多。對於這款「救命神器」，歐洲市場完全可以用「瘋搶」來形容。

不光是空調。帶風扇的遮陽帽、手持風扇、電冷毯、半導體冰敷手持電扇、降溫制服，中國產的各類「避暑神器」全面佔領歐洲市場。2025年，中國製造的移動空調、便攜風扇、製冰機、雪糕機成為「夏日出海四大金剛」，製冷類產品GMV同比增長77%。

一邊看着在歐洲被瘋搶的空調，再想想是不是貿易壁壘根本擋不住需求。最近一段時間，歐洲部分政治人物一直在炒作「對華逆差威脅歐洲」，布魯塞爾的歐盟帶頭，法國、德國都不想拉下，馬克龍想搞歐洲版的「301」，默茨想逼中國簽「廣場協議」；但這次空調搶購潮，讓這個敘事顯得無比荒謬。

據農業組織稱，法國極端高溫天氣已導致數十萬隻家禽死亡，屍體收集服務不堪重負。圖為法國一雞農飼養雞隻。（Reuters）

逆差怎麼來的？歐洲自己造不出足夠多的空調，售後服務體系跟不上，政策法規限制了空調普及，然後歐洲消費者需要空調，只能從中國買。有需求才有訂單，有短缺才有進口，有性價比才有持續購買，這是經濟和市場的基本規律。

歐方曾以環保為由對中國空調設置過關稅壁壘，但這個舉動並未提升本地企業的競爭力，民眾生活也未能有效改善。就在歐洲還在爭吵不休的時候，中國廠商在做甚麼？針對歐洲市場需求、政策法規，迅速完成了技術迭代。

這就是現在中國與歐洲的區別，中國務實、歐洲務虛，他們總喜歡用各種理念、價值觀包裝自己，卻忽視了人的基本需求是物質的。這些歐洲政棍就好比那些「十指不沾陽春水」的千金小姐，真正面對事情的時候，原形畢露了。

2026年6月25日，法國巴黎，正值熱浪席捲全國大部分地區，氣溫飆升。人們聚集在巴黎17區市政廳內一間向公眾開放的冷氣房。（Reuters）

這次熱浪和空調事件，告訴歐洲一個淺顯的道理：貿易壁壘不會改變中歐經貿大勢，只會讓歐洲社會付出更多代價。

歐洲的困境不是中國造成的。歐洲空調短缺的根本原因在於自身，真正有效的辦法只能是尊重市場規律，在互利合作中補齊能力缺口。這不只是「誰救了誰」的問題，這是一場各取所需的正常國際貿易。只不過在40度高溫面前，某些政治敘事顯得格外蒼白和愚蠢。