搞擦邊外交的早苗妹妹，這次被莫迪哥哥佔了便宜

34年前的高市早苗，剛當選眾議院議員不久，曾經寫過這樣一本自傳式隨筆集，名為《30歲的生日——那天早晨，女人的某些東西改變了》。書中有這樣一句話「女性不需要向男人的規矩妥協，人生只有一次，怎麼舒服怎麼活。」這是一聲相當激進的女性主義宣言。

不過和人們想象相去甚遠的是，這並不是一本一個嶄露頭角的政治家的女權宣言書。這其中高市早苗坦誠地記錄了自己與多名男性的戀愛經歷，毫不避諱地將私人的、女性的、被認為「不該由政治家談論」的經驗，攤開在公眾面前。她在書中記述了「在俯瞰地中海的酒店房間裏盡情飲酒和性交」的片段。這些文字至今仍能在公開記錄中查到。

三十多年過去了，大多數人早就忘記了高市早苗曾經寫過這樣的關於愛、性、孤獨、自由，以及一個三十歲女性在人生路口上的彷徨與決心的文字。但是對於現如今身為日本首相的高市早苗，人們關於她的印象仍然離不開獨特大膽的女性色彩，說她的外交是擦邊外交毫不為過。

2025年10月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）訪問日本期間，與日本首相高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗與特朗普肢體上過份親近，儼如特朗普的小粉絲。（X@ashitawawatashi）

2026年3月高市早苗訪美，剛下車見到迎接的美國總統特朗普 (Donald Trump)，就立刻撲進了特朗普的懷中，沒有半點猶豫與扭捏，像極了一對「異地戀情侶」。

到了白宮大廳，特朗普和高市早苗摟着腰並排往前走，步調高度協同，活像恩愛夫妻。以前，男女政治家同行，也有握手，也有牽手，但這樣挽着對方胳膊的，只能說罕見。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，於「喬治華盛頓號」航空母艦上擁抱。（路透社)

訪問過程中，還有一張照片是坐在特朗普身後的高市早苗，使勁往特朗普身上貼。倆人通行的時候，高市早苗直接挽着特朗普的胳膊，然後特朗普蓋住了高市早苗的手。

一般來說，在這樣兩國領導人會晤的正式場合，應該會先好好握手，而高市早苗往特朗普懷裏撲，一幅立刻想要獻身的做派根本沒有首相的尊嚴與和外交禮儀有人調侃，美國第一夫人有時都不願做的，高市早苗卻做了。特朗普順勢將手搭在高市的手上，怎麼看都是佔盡「女同事」的便宜。高市竟然也能笑納。

日本首相高市早苗在X發布照片，與特朗普共乘專機前往橫須賀美軍基地訪問。（Reuters）

即便高市早苗如此低姿態，特朗普在諸多國際場合仍然不給高市面子。2026年6月中旬的G7峰會現場，其他領導人三三兩兩交談，高市早苗獨自一人坐在椅子上轉圈沒有可以搭話的對象，有人認為，她想和特朗普聊兩句，被特朗普晾在一邊，而終於可以聊幾句的時候，特朗普據報踩着高市的臉面大談珍珠港襲擊。

2026年5月高市早苗訪問韓國，韓國總統李在明特意邀請高市到他家鄉安東做客，一起欣賞韓國演出和煙火表演。高市興奮地公開約李在明：「我們約定如果遇到什麼困難，就經常通電話。下次在日本泡温泉怎麼樣？該選哪裏呢？我非常期待。想帶你去一個美麗的地方。」

日本女首相約韓國李總統，一起泡温泉。正常職場如果一個女同事約男同事一起泡温泉，大家會怎麼想？全世界都看得目瞪口呆。在相互贈送禮物時，得知李在明贈送她一個韓國傳統紙製作的包包，高市高興得跳了起來，雙手緊緊抱住了李在明……

面對處處談日韓合作、日韓美合作的高市，李在明不得不做出回應，但是也帶上了中國，公開說和中國的合作也很重要。高市早苗哪怕是這麼露骨大膽製造日韓親密，也沒有成功編織對抗中國的日韓關係。

2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（右）與到訪的日本首相高市早苗（左）合影，照片中她戴上李在明贈送的眼鏡。（Reuters）

2026年7月1日，高市早苗訪問印度。7月1日當天，印度總理莫迪（Narendra Modi）在介紹高市時，用日語說「你好，我美麗的妹妹」。高市在會談中主動提到，自己一直把安倍晉三視作「兄長」，如今也將莫迪視作自己的兄長。言下之意——你喊我「妹妹」，我認你做「哥哥」名正言順，兩國關係源遠流長。

這一次沒有往黃色擦邊上靠，和莫迪稱兄道妹的高市可能不知道，莫迪2026年2月訪問以色列，在以色列議會發表演講時，將以色列和印度的關係形容為「父國」和「母國」。 不知道高市以後如果訪問以色列，該如何稱呼內塔尼亞胡。

莫迪口口聲聲喊着妹妹，實際上根本沒把高市放在眼裏。高市抵達印度從走出機艙到上車離開，整個過程只有1分45秒，連2分鐘都不到。沒有任何歡迎儀式，沒有獻花環節，接機的也不是莫迪。

2026年7月2日，日本首相高市早苗與印度總理莫迪（Narendra Modi）會唔。（Reuters）

莫迪在2017年安倍訪問印度時親自到機場迎接，之後還在私人別墅招待他。安倍去世後，莫迪親自赴日參加葬禮。高市一直以「安倍繼承者」自居，只等來一句妹妹，些許的面子温情，難抵對方行動誠實。

高市早苗帶着50名日企高管，簽署了大約120份合作文件，承諾對印民間投資2萬億日元，頻繁提及新版「自由開放印太」構想。但是她忘了印度既參與美日印澳四方框架，也加入了金磚和上合組織。

至今未婚的莫迪用一句妹妹將高市早苗推向了熱搜，高市早苗要的日印關係親密有了，印度也得到了實惠。但是日本想要的共同對抗中國，不知道在哪裏。

菲律賓總統5月訪問日本。高市早苗面對著菲律賓總統小馬可斯，神情興奮地一邊揮手一邊哼唱（影片截圖）

人們可以看到，近來印度和中國的高層互動頻繁、簽證通航恢復，關係正在回暖。印度在堅持了多年的排華路線後也逐步認識到了排除中國的不現實。改善對華關係的莫迪，喊着高市妹妹，就把日本送上的投資大禮拿了，着實是佔了大便宜。

高市早苗根本不明白為什麼處處討好卻贏不到尊重。國與國良好關係的基石是共同的利益，而不是靠領導人擦邊得來的。女性從政，可以利用女性的獨特優勢，但絕不是利用色相。