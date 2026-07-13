14國發聲其中13國與南海無關！徒增笑料爾

2026年7月12日，南海仲裁案出爐十周年，美國、菲律賓、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、意大利、日本、拉脱維亞、立陶宛、新西蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、英國等14個國家發表了一份聯合聲明，指責「中國擴張性的海洋權益主張沒有法律依據，聲稱這份裁決具有「最終性與法律拘束力」。



但令人發笑的是，這14個國家，除了菲律賓是南海周邊國家，其他的13個國家均和南海無關。除了日本是亞洲國家，其他的國家大都是其他大洲的國家。

英國、德國、意大利、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、羅馬尼亞和斯洛文尼亞等歐洲國家，與南海根本沒有直接地理聯繫。

中國自然資源部下屬海洋發展戰略研究所7月8日發布《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》報告。（微博@玉淵譚天）

美國、加拿大在遙遠的美洲，澳洲、新西蘭屬於大洋洲國家。即便是日本地處東北亞，也和地處東南亞的南海沒有關係。

在南海聲索領土的國家中，印尼、馬來西亞、越南、汶萊等當事方，均沒有和菲律賓一起支持南海仲裁案，東盟十國，除了菲律賓自己，沒有一個國家簽這個聲明。

這就比較有意思了。這不就是一群八竿子打不着的國家，在支持菲律賓向中國發難嗎？這不就是一群無權說三道四的域外國家鼓動菲律賓向中國喊話嗎？

2024年3月5日，南海地區，中國海警在南海爭議地區向菲律賓船發射水泡。（Reuters）

這其實已經說明，中國主導南海局勢，菲律賓根本無可奈何，地區國家早就認識到靠域外國家主持公道已經是過去時了，只有菲律賓還在做小丑，還在做他國的棋子。

從2016年到2026年，十年過去了，南海仲裁案仍然被拿出來談。不是因為仲裁結果發生了效用，也不是因為菲律賓和各國能夠拿中國怎麼樣，而是這樣做可以給抹黑中國、噁心中國。他們信奉謊話說得多了就是真理，說得越多話語權和敘事權就越多。

而事實上，除了口頭髮聲，干涉南海已是強弩之末。

在2016年南海局勢緊張之際，美國曾集結兩艘航母進行軍演威懾中國。（美國第七艦隊官網）

2016年7月12日，南海仲裁案出爐，當時美國觸動軍艦，美國派遣了兩艘航母、多艘護衛艦和導彈驅逐艦以及約150架戰機逼近中國海域，力挺菲律賓，而現如今，美國軍艦在哪裏？美國的實際行動在哪裏？

十年過去，菲律賓在南海佔領的島嶼增加了嗎？沒有。菲律賓在南海的實際控制增強了嗎？也沒有。

和中國比實際控制，菲律賓根本不是對手，中國吹填島嶼的速度，已經擴建的島嶼面積是菲律賓望塵莫及的。

美國總統特朗普2026年5月15日訪華，當面稱讚中國國家主席習近平是偉大領導人。（Reuters）

菲律賓漁船和軍艦靠近相關島嶼就會收到中國移動通信宣示主權的信號。中國海警船可以時時抵達相關島嶼的巡航，而菲律賓船隻的噸位明顯很低。

過去中國主張擱置爭議共同開發，中國作為大國顯示出的「仁」，菲律賓根本看不到，反而認為這是中國軟弱的表現。正所謂小人畏威不畏德，庸人敬惡不敬善，菲律賓就是如此。

現在中國根本不理會菲律賓，菲律賓說得多越多，中國做得就越多。既然菲律賓不認同擱置爭議共同開發，那中國就拿出填海造陸、軍隊駐紮。菲律賓最終會明白「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」。