專家示警：經濟史上最慘烈崩盤近在咫尺　全球股市迎最後狂歡？

全球股市狂飆，不斷創新高，各國民眾掀起股市熱潮！然而，經濟學家澤伯格（Henrik Zeberg）示警，美股正在接近可能是金融史上最大的泡沫危機。他用巴菲特指標（Buffett Indicator）佐證，表示經濟雖然還沒崩盤，但「已近在咫尺」！



經濟學家示警金融泡沫

Henrik Zeberg表示，如今市場正處於史上最大的泡沫之中，且即將崩盤。（Getty Images）

澤伯格10日在社群X發文，開頭就表示：

如果你看不出這個市場泡沫，那經濟、金融與投資顯然不適合你。

他接着表示，如今市場正處於史上最大的泡沫之中，且即將崩盤，這將是自1930年代以來，最嚴重的經濟衰退與市場崩盤。

巴菲特指標攀升至歷史極端水準

財經媒體《Finbold》報導，澤伯格並非單純發表恐慌言論，他附上一張巴菲特指標（Buffett Indicator）的圖表，顯示從1950年代至今，指標在2025年底接近230％，比長期趨勢高出約75個百分點。

從1950年代至今，指標在2025年底接近230％，比長期趨勢高出約75個百分點。（X@HenrikZeberg）

所謂的巴菲特指標，就是將美國股市總市值與國內生產總值（GDP）進行比較，藉此衡量市場是否過熱、過度投機等現象。澤伯格指出，目前的估價水準，已經超過網路泡沫時期，以及新冠疫情（COVID-19）後反彈時期的水準。

澤伯格認為，全球股市都處於多年牛市的週期尾端，將面臨幾十年來，最慘烈的下跌。不過他同時提到，股市預計會繼續創新高，尤其標普500指數（S&P 500）可能飆至8,000-8,200點區間，然後急劇回落。

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