「商品大王」羅傑斯料股災將至　推2避險資產：我已全面清空美股

撰文：TVBS新聞網
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全球知名投資大師、有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）近期在新加坡「全球華人財富管理與傳承峰會」上語出驚人，表示自己已全數清空美股持倉，僅保留美元資產作為戰術配置。

羅傑斯更示警美國極有可能面臨債務危機，直言：

美國即將面臨我有生以來最嚴重的經濟危機。

羅傑斯也透露他偏好「黃金和白銀」兩大避險資產。

特朗普關稅｜羅傑斯料股災將至　推2避險資產：我已全面清空美股（01製圖）

看好內地股市　目前僅持有中國與另一國家的股票　點圖放大閱讀：

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羅傑斯1日出席新加坡的經濟論壇，會中他表示自己出清了所有美股。羅傑斯指出，美國債務不斷攀升，雖以美元計價降低短期違約風險，但若市場對美元信心動搖，後果不堪設想。他以1976年英國債務危機為例，當時英國因財政赤字失控，導致機構投資者拒買國債，美國如今正面臨類似風險。

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羅傑斯進一步分析，長期量化寬鬆與超低利率推動美股自2009年以來創下史上最長牛市，但高估值已遠超1987年10月股災前的水準，過度樂觀情緒是危險信號，未來衰退恐怕超乎預期。

此外，羅傑斯透露自己目前僅持有中國與另一個國家（未公開）的股票資產。他認為中國正在重塑全球經濟，並積極加碼投資中國市場，其中羅傑斯特別看好旅遊、酒店及基礎建設等產業的發展。

至於在避險資產，羅傑斯表示自己仍較喜歡「實體資產」，尤其是黃金與白銀。他坦言黃金價格一旦回調，馬上就會出手購入；白銀則是近期不斷增持，羅傑斯強調：

歷史經驗多次證明，黃金和白銀在危機時刻始終是最佳的避風港。

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