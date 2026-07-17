29國 vs 35國：中美人工智能競爭演變為全球化集團化爭奪戰
2026年7月17日至20日，2026世界人工智能大會在中國上海舉行。大會召開前一天7月16日，世界人工智能合作組織宣告成立，29個創始成員國簽署協定，聯合國秘書長古特雷斯等在現場做了見證。
2025年中國倡議成立世界人工智能合作組織，2025年7月26日聯合國就成立世界人工智能合作組織的決議進行表決，當時美國是唯一投反對票的國家。如今時隔一年，該組織正式落地，且總部在中國上海，意義非比尋常。
29個成員國中，亞洲國家有12個，包括中國、柬埔寨、印尼、哈薩克、吉爾吉斯、老撾、馬來西亞、緬甸、阿曼、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克。大多是東南亞和中亞國家。
非洲國家10個，包括阿爾及利亞、喀麥隆、剛果共和國、埃塞俄比亞、肯尼亞、萊索托、莫桑比克、塞內加爾、南非、贊比亞。
歐洲及歐亞地區國家只有3個：白俄羅斯、俄羅斯、塞爾維亞。拉丁美洲和加勒比地區則有4個，分別是巴西、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉。
從創始國家的名單就可以看出，這是中國影響力使然。這些加入的國家，與其說是創始成員國，不如說是支持中國人工智能主張的國家，是中國的聲援會。
美國對於全球人工智能發展的主張體現在2025年11月美國提出的矽和平倡議。美國駐華大使館的公開訊息顯示，「矽和平」（Pax Silica）計劃是美國國務院在人工智能（AI）和供應鏈安全領域的一項舉措。該計劃致力於在盟友和可信賴的夥伴之間建立新的經濟安全共識，以促進涵蓋關鍵礦產、能源投入、先進製造業、半導體、人工智能及技術基礎設施等領域的安全、繁榮且富有創新力的供應鏈。
美國已經和30多個國家和地區簽署了《關於人工智能機遇的聯合聲明》。這些國家有阿根廷、亞美尼亞、澳洲、巴林、智利、哥斯達黎加、丹麥、薩爾瓦多、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、印度、以色列、意大利、日本、哈薩克、拉脱維亞、立陶宛、荷蘭、新西蘭、挪威、巴拿馬、巴拉圭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、大韓民國、新加坡、瑞典、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國。
從構成國家來看，幾乎都是美國在各地區的鐵桿盟友。
美國的人工智能倡議，本質是搭建少數國家主導的AI 標準平台，由發達經濟體制定規則、向外輸出監管框架。發展中國家想要落地本土 AI 應用，只需要購買成品。
中美主張最大的不同是，中國主張共建共享、開源普惠、安全公平。美國關注的則是其在全球AI領域的技術壟斷地位。
本質上全球真正的人工智能玩家只有中美。以往人們關注的是中美誰的大模型更新更先進、誰的算力更高、誰的數據更加全面和安全。現如今中美兩國都在向世界輸出自己的人工智能主張，這是另外一個層級的話題。
人工智能的競爭已經進入了全球治理的時代，這不是技術的問題，而是標準如何制定的，跨國合作如何開展，安全風險如何控制，業界生態如何搭建的問題。這些話題的討論和爭議，背後是中美要爭奪全鏈條的行業格局。
因此，中美人工智能競爭的未來，既取決於雙方的技術、模型比拼，也取決於依據雙方主張搭建的發展生態情況如何。這是兩種模式的較量。
以往人們關注的是中國的經濟規模什麼時候趕上美國，現如今中國硬扛美國的AI霸權，以聯合國的名義組建規則制定的新國際組織，動作之迅猛、眼光之獨到、佈局之深遠，相當少見。中國並不是以追趕者的姿態現身，而是以引領者的身份出現的。中國既和美國打貿易戰，也和美國打人工智能的規則爭奪戰。
但顯而易見的是，中美都在另起爐灶的人工智能全球治理，註定是不完善的，現階段的中美鬥爭會將全球的人工智能發展帶入分裂的兩個世界嗎？未來中美能否就人工智能的發展規則達成共識才是關鍵。但願現階段的鬥爭只是人工智能發展過程中的插曲。