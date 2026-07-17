29國 vs 35國：中美人工智能競爭演變為全球化集團化爭奪戰

2026年7月17日至20日，2026世界人工智能大會在中國上海舉行。大會召開前一天7月16日，世界人工智能合作組織宣告成立，29個創始成員國簽署協定，聯合國秘書長古特雷斯等在現場做了見證。

2025年中國倡議成立世界人工智能合作組織，2025年7月26日聯合國就成立世界人工智能合作組織的決議進行表決，當時美國是唯一投反對票的國家。如今時隔一年，該組織正式落地，且總部在中國上海，意義非比尋常。

29個成員國中，亞洲國家有12個，包括中國、柬埔寨、印尼、哈薩克、吉爾吉斯、老撾、馬來西亞、緬甸、阿曼、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克。大多是東南亞和中亞國家。

7月17日上午，中國國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

非洲國家10個，包括阿爾及利亞、喀麥隆、剛果共和國、埃塞俄比亞、肯尼亞、萊索托、莫桑比克、塞內加爾、南非、贊比亞。

歐洲及歐亞地區國家只有3個：白俄羅斯、俄羅斯、塞爾維亞。拉丁美洲和加勒比地區則有4個，分別是巴西、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉。

從創始國家的名單就可以看出，這是中國影響力使然。這些加入的國家，與其說是創始成員國，不如說是支持中國人工智能主張的國家，是中國的聲援會。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

美國對於全球人工智能發展的主張體現在2025年11月美國提出的矽和平倡議。美國駐華大使館的公開訊息顯示，「矽和平」（Pax Silica）計劃是美國國務院在人工智能（AI）和供應鏈安全領域的一項舉措。該計劃致力於在盟友和可信賴的夥伴之間建立新的經濟安全共識，以促進涵蓋關鍵礦產、能源投入、先進製造業、半導體、人工智能及技術基礎設施等領域的安全、繁榮且富有創新力的供應鏈。

美國已經和30多個國家和地區簽署了《關於人工智能機遇的聯合聲明》。這些國家有阿根廷、亞美尼亞、澳洲、巴林、智利、哥斯達黎加、丹麥、薩爾瓦多、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、印度、以色列、意大利、日本、哈薩克、拉脱維亞、立陶宛、荷蘭、新西蘭、挪威、巴拿馬、巴拉圭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、大韓民國、新加坡、瑞典、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國。

從構成國家來看，幾乎都是美國在各地區的鐵桿盟友。

2026年4月15日，美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。（史丹福大學人類中心人工智能研究院網站）

美國的人工智能倡議，本質是搭建少數國家主導的AI 標準平台，由發達經濟體制定規則、向外輸出監管框架。發展中國家想要落地本土 AI 應用，只需要購買成品。

中美主張最大的不同是，中國主張共建共享、開源普惠、安全公平。美國關注的則是其在全球AI領域的技術壟斷地位。

本質上全球真正的人工智能玩家只有中美。以往人們關注的是中美誰的大模型更新更先進、誰的算力更高、誰的數據更加全面和安全。現如今中美兩國都在向世界輸出自己的人工智能主張，這是另外一個層級的話題。

人工智能的競爭已經進入了全球治理的時代，這不是技術的問題，而是標準如何制定的，跨國合作如何開展，安全風險如何控制，業界生態如何搭建的問題。這些話題的討論和爭議，背後是中美要爭奪全鏈條的行業格局。

2025年7月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席「贏得人工智能競賽」（Winning the AI Race）峰會時發表講話。（Reuters）

因此，中美人工智能競爭的未來，既取決於雙方的技術、模型比拼，也取決於依據雙方主張搭建的發展生態情況如何。這是兩種模式的較量。

以往人們關注的是中國的經濟規模什麼時候趕上美國，現如今中國硬扛美國的AI霸權，以聯合國的名義組建規則制定的新國際組織，動作之迅猛、眼光之獨到、佈局之深遠，相當少見。中國並不是以追趕者的姿態現身，而是以引領者的身份出現的。中國既和美國打貿易戰，也和美國打人工智能的規則爭奪戰。

但顯而易見的是，中美都在另起爐灶的人工智能全球治理，註定是不完善的，現階段的中美鬥爭會將全球的人工智能發展帶入分裂的兩個世界嗎？未來中美能否就人工智能的發展規則達成共識才是關鍵。但願現階段的鬥爭只是人工智能發展過程中的插曲。