特朗普稱正考慮重啟大規模攻擊伊朗　美眾議院再通過決議要求終戰

美國總統特朗普7月23日接受美媒訪問時稱，他正認真考慮重新在伊朗發動大規模軍事行動，甚至比2月起發動的軍事行動更為猛烈。美國眾議院當日再度通過《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），要求特朗普在獲得國會批准前，停止對伊朗的戰爭；參議院同日稍後審議類似的決議案，但最終被否決。



特朗普23日接受美媒Axios專訪時表示：「我正在考慮（對伊朗）發動大規模攻擊，規模前所未有。我已很接近作出決定，我們已為此做好準備。」

特朗普又指，如果美方提出要求，以色列將在「兩分鐘內」就會加入戰爭，但重申美國不必靠其他人，也能重新對伊朗發動攻擊。不過，他坦言如果以色列參與這次打擊行動，將面臨一些「後果」，暗示伊朗可能對以色列採取報復措施。

2026年7月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室會晤黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun，不在圖中）。

特朗普在訪談中承認重啟大規模攻勢或會有嚴重後果，並強調尚未作出最終決定。報道引述兩名美國官員指，他們目前尚未接到任何相關命令，也未向軍方下達新的指令。

談及與伊朗談判前景時，特朗普稱德黑蘭方面希望談判，但伊方目前還沒有準備好達成協議。他說：「他們（伊朗）還沒感受到足夠的痛苦。」

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

路透社報道，美國眾議院同日在四名共和黨議員的倒戈及民主黨人的支持下，以214票贊成、208票反對通過決議，要求特朗普在獲得國會批准後，才能繼續進行對伊朗的戰爭。至於參議院的法案，則以47票贊成、49票反對遭到否決。

這項決議在很大程度上不具約束力，國會此前已通過類似的決議案，但都未能阻止特朗普對伊朗發動軍事行動。