美國與沙特推動核能　兩國共贏還是助長中東進一步緊張？

美國能源部7月22日表示，美國和沙特阿拉伯已簽署一項有關和平利用核能的合作協議。據多家美國媒體報道，該協議包含准許沙特在本土進行鈾濃縮活動的條款。

分析人士認為，美沙此次達成核能合作協議，既是特朗普政府追求商業利益、沙特尋求核能技術自主的產物，也是兩國在當前中東變局大背景下採取的重要戰略舉措。協議的部分條款及示範效應暗藏核擴散風險。



1. 美國調整政策

沙特能源部23日發表聲明說，沙特已與美國簽署一份有關和平利用核能的合作協議，該協議將推動雙方按照核安全、核安保和核不擴散的最高國際標準加強合作。美國能源部22日在相關聲明中說，美國企業將參與沙特的核能項目，該項目的合作周期將長達數十年。

2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮設宴款待到訪的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），現時在沙特足球聯賽效力的C朗（Cristiano Ronaldo）亦有出席。特朗普在席間表示：「兒子巴倫（Barron Trump）是C朗的忠實粉絲，今晚有幸促成兩人碰面，相信兒子會更尊重他多一些。」（IG@cristiano）

另據《華爾街日報》等多家媒體報道，協議中有一項條款備受關注：美國企業可以在沙特建造鈾濃縮設施。輿論認為，這「為沙特獲取鈾濃縮技術以及進行相關活動開了綠燈」，未來可能帶來核擴散風險。按程序，這份協議將提交美國國會審議批准。美媒報道說，儘管有不少議員質疑甚至反對該協議，但否決「門檻」高，協議通過估計「只是時間問題」。

美方和沙特據傳數年前就有意開展民用核能合作。拜登政府時期，美方希望以此為籌碼，推動沙特與以色列實現關係正常化。但2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，相關計劃被擱置。

2025年5月12日，美國總統特朗普抵達沙特首都利雅德前夕，美國和沙特國旗在當地的一條高速公路上迎風飄揚。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二次執政後，美方重啟與沙特的核能合作談判，只是不再將其與沙以和解掛鈎。《以色列時報》等多家以媒認為，美沙此次簽署民用核能合作協議意味着美國放棄了拜登政府時期試圖將美沙核能合作與構建地區安全架構捆綁推進的政策路徑，是美國中東政策調整的信號。

2. 背後雙重考量

分析人士認為，美國與沙特簽署協議，並在鈾濃縮問題上為沙特「鬆綁」，既有商業利益因素，也有地緣戰略考量。

美國能源部表示，該協議將為美國核能產業帶來數十億美元的經濟利益。另據《紐約時報》等美媒報道，該協議的最大受益方將是美國西屋電氣公司（Westinghouse Electric），其生產的AP1000型號核反應堆是對外出口的主力產品。還有分析指出，美沙核能合作能為美國民用核工業帶來新的市場需求，有助於維持美國的核工業能力。

在地緣戰略層面，媒體和分析人士指出，該協議有助於進一步鞏固因伊朗戰事而趨於緊張的美沙關係，強化沙特對美國的戰略依附。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員艾因霍恩（Robert Einhorn）表示，該協議能將俄羅斯等國排除在沙特核能發展計劃之外，限制他國在沙特的戰略影響力。另有分析人士認為，在核能合作中，美國可通過長期深度技術嵌入保持對沙特核計劃的控制。

對沙特而言，該協議能服務其能源技術自主訴求。上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，沙特在協議中保留了鈾濃縮權利，其目標遠不止於滿足該國「2030願景」下的能源轉型需求，更深層意圖是致力於構建完整的本土核工業鏈，實現真正的能源與技術自主。

與此同時，在伊朗可能繼續推進核計劃、美國安全保障可信度下降的背景下，掌握核燃料循環這一「核門檻」技術，有助於沙特塑造地區大國形象，提升地區威懾力，在地區核博弈中爭取主動。

沙特王儲穆罕默德2016年在記者會上公布經濟改革方案「願景2030」。（Getty Images）

3. 打開「潘多拉魔盒」？

這份協議一經披露就引發廣泛爭議，專家與輿論對此主要有兩重憂慮。

一是協議是否將成為沙特邁向「核門檻國家」的起點。沙特王儲穆罕默德（SMohammed bin Salman，MBS）曾公開表態說，若伊朗研製出核武器，沙特也將謀求核力量。多家媒體和分析人士指出，在美沙協議框架下，沙特獲准在本土進行鈾濃縮。該行為具有雙重性：既可服務於民用核能，也是生產武器級核材料的關鍵步驟。同時，協議並未強制沙特履行國際原子能機構（IAEA）關於核查的《附加議定書》，這意味着國際原子能機構很難對沙特核活動實施全面、有效監督核查。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

有分析認為，監督缺位與擁核意圖疊加，美沙相關協議或將推高核擴散風險。美國智庫卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員阿克頓（James M. Acton)）批評說，美國這種做法「無異於徹底放棄核不擴散立場」。他認為，鑑於沙特並未掩飾謀求核武器的潛在意圖，美國不應主動允許沙特獲得鈾濃縮與乏燃料後處理技術。

二是協議勢必加劇地區國家的安全困境與戰略焦慮，甚至成為「壞榜樣」。丁隆表示，以色列會認為協議的簽署稀釋了自身戰略優勢；伊朗會指責美國在核問題上奉行雙重標準，從而削弱美伊談判的基礎，甚至刺激伊朗國內強硬派更加堅定地推進鈾濃縮活動；土耳其、埃及等地區大國則可能以「權利平等」原則重啟或加速自身核燃料循環佈局。

美國智庫不擴散政策教育中心（NPEC）執行主任索科爾斯基（Henry D. Sokolski）直言，沙特在核項目上的動向將牽動阿聯酋、土耳其和埃及等國的政策走向，「誰要是認為這件事能平穩收場，那真是不切實際的幻想」。

本文轉載至微信公眾號「瞭望智庫」，原文標題《美沙核能合作背後的博弈與爭議》

