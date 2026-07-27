得頭威失尾陣　日本機器人為何「死」在黎明之前？

伴隨着AI浪潮來臨，由AI加持的中美人形機器人競爭如火如荼，兩國都湧現出了一大批有代表性的產業實體，並且都把該領域的競爭當作決定未來兩國產業競爭的重點領域之一。一個非常奇怪同時也讓人思考的現象是，曾經在機器人領域遙遙領先，在過去一個時代幾乎壟斷了全球先進機器人產業和技術的日本，卻在這場競賽中完全被邊緣化，既看不到曾經的日本機器人巨頭身影，也聽不到日本科技界發出有影響力的聲音，這到底是為什麼呢？

曾經的頭號玩家

日本是全球第一個把工業機器人上升為國家級戰略、系統性舉國投入的國家，也是真正把機器人從實驗室技術變成大規模工業商品的國家。機器人技術的源頭雖然在美國，以通用汽車等最早試用工業機器人為發端，但因為彼時機器人市場規模較小、美國企業投入意願不強。加之在後來的美日科技產業競爭中，美國預判通用訊息技術具備全局賦能潛力，轉向押注晶片、軟件、網路、通用計算機等訊息技術產業，和日本選擇了「科技樹」的不同分支，攜工業製造需求與精密技術優勢、同時又在老齡化和工業化過程中面臨勞動力短缺的日本，遂成為世界機器人領域最大、最有競爭力的玩家。

日本通產省（即現「經濟產業省」）在此間扮演了關鍵角色，成為日本機器人產業政策的核心制定者。通產省首先在頂層定性「機器人是實現自動化、解決勞動力短缺的核心裝備」。1971年，通產省正式將工業機器人劃定為「未來先導型產業」。1980年，通產省直接定義該年為「機器人元年」，在全國輿論、產業界大力宣傳機器人，統一全社會認知，形成自動化即等於機器人的共識。為加快機器人產業發展，日本政府當時系統發力，採取立法、專項補貼、降低企業使用門檻等辦法進行產業扶持，同時配套日本開發銀行、國民金融公庫等的低息政策性貸款，在日本最具代表性的汽車、電子組裝工廠等大規模普及機器人，形成示範效應，帶動零部件、電子廠商跟進。

此外，通產省還牽頭組織大型聯合研發項目，組織各大電機、機械企業、國立研究機構（機械技術研究所）聯合攻關，在伺服電機、精密減速器、控制器、傳感器等領域建立產業護城河。通產省還牽頭成立日本工業機器人協會（JIRA），統一機器人分類、安全標準，開展從業人員培訓、機器人安全認證，定期發布產業路線指引，推動機器人安全法規落地。80年代中後期，通產省進一步把路線延伸，從工業機器人向柔性機器、服務機器人、仿生機器人等邁進。機器人被視作機電一體化（機械 + 微電子融合） 的標杆產品，和數控機牀、PLC、精密儀器等形成了完整產業集群。

在日本政府的大力扶持下，日本機器人產業發展取得了實實在在的成績。發那科（FANUC）、安川電機（Yaskawa Electric）、 川崎機器人（Kawasaki）、不二越（ NACHI）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、松下機器人以及東芝、日立、富士通等在機器人細分領域都居於領先地位。機器人三大核心產業精密減速器、伺服電機、控制器等幾乎被日本統治。市場規模上，日本也佔據全球了全球機器人絕對主導地位，1980 年代中期。日本工業機器人保有量佔到全世界 60% 以上，全球新增機器人裝機量一半以上來自日本廠商，歐美雖然發明機器人，但市場被日本徹底反超。

2008年4月21日，德國漢諾威，安倍晉三和德國總理默克爾在漢諾威工業博覽會開幕式上同一個人形機器人HRP-2合影。（資料圖片）

在當下中美激烈競爭的人形機器人領域，日本也不是毫無建樹。恰恰相反，憑藉在機器人領域的長期投入和技術積累，日本在該領域也一度處於領先地位，比美國和中國拿出過更多產品。本田ASIMO、索尼QRIO、豐田HRP、軟銀Pepper等，都是2000至2015年全球最知名的人形機器人。就機器人「人形」的概念形態和發展而言，日本還最早打通了雙足行走、全身運動控制、精密關節硬件等領域，堪稱人形機器人賽道的先行者。

那麼是什麼原因，讓日本在這一輪「大模型+通用人形機器人」產業化競賽中，失去第一梯隊話語權，導致舞台中心位置完全被中美佔據了呢？

錯失時代四大原因

最核心的原因，是日本與以中美為代表的兩代人形機器人，完全是兩套技術範式，抱持原有技術範式的日本困在了上一代路線上。嚴格意義上，日本機器人更像是機器，而非「人」，缺乏人的自主學習和自適應能力。日本機器人走的是典型的ASIMO範式路線，通過硬件加人工預編程進行傳統運動控制，所有動作依靠人工調試，工程師預先建模、逐行編寫所有動作軌跡，機器人只能在結構化、預設環境完成固定動作，環境稍微變動，立刻失效。在產片價值追求上，日本追求「擬人外觀、流暢步態」，依賴精確動力學模型，追求優先工程美感，而非規模化商用。

而中美新一代機器人路線則更像是有頭腦的「人」，靠「AI大模型+端到端神經網絡+數據」驅動，不需要工程師手寫全部動作代碼。機器人通過視覺、海量仿真數據自主學習、自適應未知環境，把多模態大模型技術橫向遷移到機器人，依託海量場景數據、仿真平台快速迭代。

當年日美科技路線分化，美國同步投入晶片、通用軟件、網路，構建完整訊息技術底座，日本資源高度傾斜機電一體化硬件，對通用人工智能、基礎大模型、計算機軟件生態持續投入不足。日本高校、企業的人才儲備也高度偏向機械、精密加工；深度學習、機器人視覺、端到端控制、大模型融合方向人才規模遠小於中美。當競爭核心切換到軟件、數據、通用 AI 時，日本的短板暴露，幾十年積累的優勢無法平移。日本在硬件上確實有優勢，可以比拼機械精度，但中美比拼的是智能與數據閉環。硬件只能決定下限，AI 算法能決定上限。長期缺失機器人所需的 AI 「大腦」，讓日本機器人的上限被框死。

其次，日本的機器人產業戰略長期割裂，工業機器人與人形機器人兩套獨立敘事，無法進行有效融合。70至90年代日本通產省押注機器人國策，重心始終是工業機械臂（固定工位、專用自動化裝備），發那科、安川、川崎的成功，全部建立在汽車流水線標準化作業之上。賽道高度依賴汽車行業，日系機器人需求和汽車產業深度綁定。 這套成功經驗，第一，塑造了日本產業共識，機器人不需要長得像人，能完成單一工序、穩定可靠是最優解。第二，讓日本機器人產業和日本汽車業、電子製造業等綁定為「共損共榮」關係。

在此背景下，日系龍頭企業內部普遍判斷，人形機器人成本極高、落地場景模糊，屬於實驗室玩具。發那科、安川電機長期公開表態，不優先佈局通用人形機器人。而汽車和電子產業的衰退，也進一步損害了日本機器人產業基礎。本田在投入百億研發 ASIMO，因為長期找不到商業模式，2018 年終止迭代。其它廠家的機器人研發也都遇到了這樣或那樣的困境，陷入方向性迷茫。鑑於競爭需要，2026 年日本又出台《AI 機器人戰略》，計劃投入資金髮展物理 AI 機器人，但重心已經轉向專用服務機器人、農業機器人、建築機器人、護理機器人等，仍然試圖在原來的賽道上破局。

中國機器人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面。

再就是日本人形機器人存在系統性生態短板。訊息社會下，產業生態決定產業發展水平與死活的情況愈發明顯。蘋果不只是蘋果，而是一個由蘋果建立主導的強大生態系統。英偉達不止是晶片如何強大，其在人工智能時代能風生水起，更重要的是仰賴於其搭建的生態系統。從產業生態的層面，日本人形機器人和中美相比，至少存在三大短板。

一是封閉生態適應不了廣泛意義的開源時代。日系設備軟硬件深度綁定、各傢俬有控制系統、私有編程語言，軟件生態封閉問題凸顯。工業機器人時代日本的路線尚為可行，但AI 時代需要開放接口、兼容大模型、打通數字節點，封閉架構會嚴重拖慢迭代。中美普遍擁抱開源框架（ROS、深度學習框架），產業鏈協同效率更高。二是通用人形機器人進化遵循場景測試、數據採集、模型訓練、產品迭代路線，美國矽谷科技巨頭擁有海量仿真算力、全球擁有最大製造業基地、多樣化工業、商業場景，龐大的初創產業集群快速試錯，而日本本土市場體量有限，缺少海量真實場景與數據閉環，大規模實地測試、數據積累規模遠不及中美。三是資本風險偏好差異巨大，美國風險資本容忍持續多年虧損、賭長期技術顛覆；中國產業資本願意為新賽道燒錢、支持量產探索。而日本財團、大企業投資更追求確定性回報，厭惡長期無現金流的前沿項目。ASIMO、Pepper 等持續虧損後，企業紛紛表示不願意在大規模投入人形機器人就是案例。

最後，日本IT產業自90年代泡沫破裂後持續走弱，沒有誕生世界級網路平台，難以孕育AI原生生態，從根本上限制了日本人形機器人在AI時代的底層競爭力。而中美卻享盡了網路和AI時代的科技與產業紅利。美國在網路和AI時代具的基礎研發和高端應用層面雙向發力，成就顯著，處於領先優勢。中國後發制人，通過引進、消化、吸收技術，建立產業生態，聚攏國家意志，成為僅次於美國的網路和AI市場，展現了強大的產業競爭力。當美國挾生態優勢從高端擠壓，中國從中低端市場向上攻殺並於近年開始蠶食中高端市場，日本多年辛苦建立的產業護城河很快崩潰。

中美成最搶眼主角

某種程度上，日本機器人產業面臨的其實是傳統工業面臨的困境。中美之外的工業國日本和歐洲都面臨類似困境，曾經的工業機器人 和AI時代的人形機器人完全是兩個東西。原來的工業巨頭陷入了產業依賴和路徑依賴，在這一波訊息化和AI浪潮中完全失聲。

面對挑戰，在機器人產業上，近年日本也開始調整方向，逐步開放控制系統接口，試圖打通工業網路、MES上層軟件，發力協作機器人、移動機器人，拓展汽車以外新能源、鋰電池賽道等。在國際產業分工上，日本也放棄爭奪通用人形整機主導權，開始把零部件作為重點市場。在伺服電機、精密減速器、控制器、傳感器等領域日本產品仍極具競爭力，依然是全球人形機器人核心供應鏈，中美廠商都在採購日系零部件。

但在當下炙手可熱的人形機器人整機領域，日系巨頭已經陷入集體沉默，典型的「得頭威失尾陣」。而中美兩國和明星企業正借AI風暴和市場優勢主導輿論、持續迭代、推進量產，成為最搶眼的主角。