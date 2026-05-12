智元機器人在港設國際研發總部　先拓觀光場景　孵化具身智能企業

首屆香港具身智能產業峰會開幕，行政長官李家超出席致辭時指出，香港有高度國際化、文化多元而空間緊湊的城市環境，為具身智能提供了理想的試驗與應用場景。無論是服務機器人、醫療護理應用，還是智能製造，都具備豐富而具挑戰性的應用空間。



智元合夥人、高級副總裁、營銷服務總裁姜青松表示，今年具身智能將從「 開發態」 到「部署態」，目前已經實現量產，今年的目標是數萬台量產。截至今年三月底，公司已經累計下線1萬部機械人，預計今年海外銷售的佔比可有30%。



在港設立國際研發總部 讚港零售應用想象空間大

姜青松指出，計劃以香港為起點，設立國際研發總部，推動香港具身智能產業在未來五年實現「個十百千萬」目標，包括成立數個產研聯合實驗室、培育數十家具身智能創新企業、發展數百家產業伙伴、為香港創造數千億營收乃至數萬億的公司市值。

對於香港市場的定位，他则指出，香港市場人才多，營商環境國際化且場景豐富，且在零售消費、旅遊觀光以及教育等領域機具想象力。其舉例指，例如可利用機械人導購，指導試衣服等，包括打造機械人表演的特色旅遊觀光項目，以情緒價值發展為先。

智元同時聯合了紅杉中國、高瓴等共同推出了「香港具身智能創新創業投資計劃」，支持香港具身智能創新創業人才與項目孵化。智元表示產業投資是推動具身智能生態發展的重要手段，願攜手多方力量，系統性孵化並投資香港具身智能創新創業人才與項目。

出海採取「一國一策」 中東衝突影響漸回穩

在出海方面，公司已經進軍東南亞等地，例如已經在馬來西亞已落成公司在全球的首座機械人體驗館，此外在歐美、亞洲區以及中東均有團隊在地。他形容稱，海外各個國家對於具身智能的需求不盡相同，因此需要秉持「一國一策」，因地制宜。

而問及中東爭端對於公司業務的潛在影響，公司則回應稱，早先確乎因為戰事對於物流產生障礙，但目前已經逐漸恢復。

料行業硬件門檻逐步降低

至於行業整體的技術發展，姜青松指出，機械人的架構為「一體三智」，「一體」指穩定可靠、具備高性能與低成本潛力的具身本體，是AI進入物理世界的載體；「三智」則包括運動智能、交互智能及作業智能，分別對應穩定執行、人機協作及真實任務完成能力。

且產業發展存在「XYZ曲線」，X代表早期開發與研發階段；Y代表小規模部署，進入真實任務和商業場景。他指出，2026年將是產業從X曲線向Y曲線切換的關鍵一年，目前硬件的門檻已經逐步降低。