不再支持半島無核化　俄羅斯的大國威信已經被普京折價賣掉

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前在菲律賓馬尼拉出席俄羅斯-東盟部長級會議後，公開宣佈俄方不再支持實現朝鮮半島無核化的呼籲。他甚至補了一句：核武器對平壤而言是「繁榮的保障」。這標誌着俄羅斯正式放棄了自2003年六方會談以來，中俄等國維持了二十餘年的半島無核化戰略共識。

此前7月19日朝鮮外務相崔善姬訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。普京當面告知俄方將不再參與呼籲半島無核化的聯合聲明。因此拉夫羅夫在無核化上的發言並非是個人見解而是俄羅斯的政策調整。

從2024年開始，俄羅斯與朝鮮發布的所有官方聲明中，都沒有提及「朝鮮半島無核化」這一核心表述，俄羅斯不再提反對朝鮮擁有核武器。此次宣佈不再支持半島無核化是將對朝鮮的支持從兩國層面上升為國際行動。

2026年7月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與到訪的朝鮮外相崔善姬會面。（Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS）

這相當於告訴各方，以往呼籲半島無核化的聲明比如中俄聯合聲明、美俄聯合聲明、上合金磚等組織的聯合聲明、聯合國相關決議，只要提到半島無核化，未來俄羅斯都會拒絕，等同於俄羅斯未來將以一己之力倒逼不少國際會議和國家間的聯合聲明取消無核化的字眼。

俄羅斯能在無核化問題上做出如此公開的重大轉變，和俄羅斯在俄烏衝突中需要朝鮮支持密不可分。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）近日稱，俄羅斯希望再接收3萬名朝鮮軍人參與這場已持續近四年半的戰爭，並已着手準備接收這批部隊。如果澤連斯基消息屬實，這將是朝鮮對俄羅斯的再一次重大軍事支持。朝鮮憑藉提供軍火、提供軍人入境作戰的方式一步步讓俄羅斯在核問題上做出了重大改變。

2023年普京訪華，中俄聯合聲明還曾說共同致力於實現半島無核化，而2026年5月的中俄聯合聲明中，涉朝鮮半島問題未出現「無核化」字樣，改為「政治外交途徑是唯一齣路」。圖為2025年9月普京訪華。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

一直以來俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國在核問題上的立場，是基於國際公義，倡導核不擴散是負責任大國的基本操守。此番重大立場轉變，卻是因為一己之需，本質是將本國作為大國的權威影響力折價出賣了。

俄羅斯立場變了當然會有重磅影響。中俄曾在朝鮮半島無核化上立場一致。如果俄羅斯轉變了立場，那中國的立場將置於何地？中俄之間是否還有戰略默契？

朝鮮曾於2024年向俄羅斯庫爾斯克州派遣了約1.4萬名軍人，以協助莫斯科擊退烏軍對該地區的大規模入侵。圖為2025年12月12日，圖為金正恩在儀式上歡迎歸國的援俄朝鮮士兵。（朝中社 Via Reuters）

朝鮮通過數次核試驗已經確立了其事實擁核的地位，現如今朝鮮謀求的是國際社會承認其擁核國家地位。朝鮮擁核的過程並不光明正大，朝鮮進行核試驗違背聯合國安理會的決議是各國公認的事實，中國作為安理會常任理事國當然很難附和朝鮮意志。

現如今談朝鮮半島無核化比朝鮮未擁核之前難度更大，但這並不代表半島無核化就不正確。

2026年6月，中國國家主席習近平訪問朝鮮，對比2019年習近平訪朝時多次提及「半島無核化」與朝美對話，2026年6月的官方通報和署名文章中，「無核化」三字完全沒有出現。中國是否也像俄羅斯一樣放棄了朝鮮半島無核化是國際社會的普遍質疑。

金正恩也曾是半島無核化的公開支持者，以往的歷次美朝領導人會晤都是以認同半島無核化為基礎推進的。（Reuters）

事實是中國迄今為止並沒有公開宣佈放棄朝鮮半島無核化。在朝鮮激烈反對，俄羅斯立場已經改變的情況下，中國在涉中俄、中朝相關外交場合不提半島無核化是為了避免製造中俄矛盾和中朝矛盾。但這並不代表中國在核問題上的立場發生了改變。

今年5月美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國，回到華盛頓之後他公開稱，他和中方領導人在北京確認了實現朝鮮半島無核化的共同目標。美國國務院發言人也直言，希望中方在將朝鮮帶回對話軌道方面發揮作用。

從美國方面的訊息看，中國並沒有放棄談半島無核化，只是談論的對象變了，不和俄羅斯、朝鮮談，但是同美國談了。這足以說明問題，中國不願意公開和俄羅斯朝鮮製造對立，也不願意無緣由就改變基本的大國行事準則和底線。