毫無意外的TACO　美國國力再撐不起的戰爭｜點經

特朗普突然宣佈，暫時停火！可以說，再次的停火根本在預期之內。打了13天後，特朗普又一次TACO了，上一次還堅持了39天，這次只堅持了三分之一。要認識到，美國戰場上一次次的退縮給美國國體帶來的傷害。



7月7日，美軍重啟對伊朗的軍事行動，此後連續13天特朗普（Donald Trump）每天都會批准軍方提交的打擊方案，數小時內空襲便如期而至。到了7月24日，特朗普直接按下暫停鍵。連續13天的每日空襲，戛然而止。這當然是特朗普中東政策的潰退。2月底的時候，特朗普貿然下令開戰，當時他預測行動將會持續四到五周。結果呢？前後持續了快五個月，兩輪集中轟炸，兩次主動停戰，所有的軍事推演、政治算計和「速勝」預期，全部落空。

而真正要認識到，美國為什麼一而再再而三的能被逼停戰，這才是內核。7月24日，白宮閉門會議是這一輪戰事的轉捩點。副總統萬斯（JD Vance）和美軍參聯會主席凱恩（Dan Caine）在會上明確表示，一旦局勢升級，後果不堪設想。

2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

凱恩說：美軍有能力執行現有方案並取得成功，但警告了可能帶來的後果，特別是彈藥庫存耗盡後，可能引發災難性後果。《紐約時報》披露：白宮和五角大樓高層擔心，戰事進一步激化，必將過度消耗「愛國者」反導攔截彈，而這些武器的庫存本就存量告急，為了彌補數量，美軍甚至開始訂購老式的「愛國者-2」攔截彈。

很明顯，和4月份的停火原因一樣，美軍又是遭遇到了彈藥庫存不足的問題。這件事在很多人看來，似乎有點反直覺，美國明明擁有全球最大規模的軍工複合體，為何無法在短時間內提供大量彈藥？

是的，傳統記憶中，美軍「擁有無限彈藥」，就是不管戰爭烈度如何，美軍的彈藥庫存都能支撐到打完戰爭為止。但近些年來，早就違背了這種「常理」。

事實上，除了導彈等高精度彈藥生產工藝複雜等客觀因素之外，美國早就不能跟以前那個美國相提並論。對美國軍工能力的刻板印象，其實來自於二戰，當時美國幾乎每天都能下水一艘戰艦，光是艦隊航母就建造了數十艘；加上抗美援朝時，我們也確實領教過「範弗裡特彈藥量」的厲害，所以至今都默認美軍「鋼多」到用不完。

但事實並非如此。7月15日的時候，特朗普在賓夕法尼亞的防務峰會上，就喊話軍工企業的老闆們，美國生產武器的速度還需提高。此前3月和6月，特朗普甚至將這些軍工巨頭請到白宮，詳談武器生產擴大產能的問題。

圖為美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）。（美國海軍網站圖片）

其實早在俄烏戰爭美國就已經暴露了這個問題。俄烏衝突爆發後，龐大的彈藥消耗量，讓美軍也嚇了一跳，隨着援烏的開始，彈藥供應問題就暴露了出來。

五角大樓在幾年前就提出，截止2025年將大口徑炮彈產能提升到每月10萬發的目標。為此，美國耗資4.69億美元，在德克薩斯州建造了梅斯基特彈藥工廠，並且在2024年投產。時間過去了兩年，這家兵工廠投產至今，成果有多少？五角大樓監察長辦公室不久前發佈的報告披露：兩年內，這家兵工廠未能交付一發合格的炮彈。

報告說，按照預定計劃，截止2026年9月，美國每月應該能夠生產約7.1萬發155毫米炮彈，達到目標產能的71%，但如今的月產量實際只有約3.6萬發。

從美軍檔的表述看，這家兵工廠不是產不出炮彈，而是生產的炮彈不合格，他們的產品大概率是工藝水準要求更高的棗核彈，而不是傳統的錐形彈，試生產了幾批失敗後，就一直找問題但找不出來，就拖到了現在。說真的，投資接近5個億，兩年有效產出為零，這是整個體系的系統性失靈。這就是整個美國製造業和經濟體系的問題。

美國製造業的衰落不是一天兩天了。1979年，美國製造業就業人數達到峰值1960萬。到2026年初，這個數字是1260萬，流失了700萬個崗位，降幅近36%。特朗普2025年1月就職以來，製造業就業崗位淨減少約7.5萬個；製造業建設支出下降了26.4%，創下2023年2月以來新低。

特朗普曾高呼自己開創了「製造業黃金時代」，但製造業佔比不升反降。（Getty）

特朗普總是將「美國製造」掛在嘴邊，甚至不惜壓榨盟友、掏空盟友的產業基礎，也要製造製造業回流；但即便如此，美國製造業還在以無法阻止的趨勢萎縮。截至2025年三季度，美國製造業佔GDP的比重首次跌破10%，比特朗普第一任期開啟時還下跌了1.2個百分點。2025年全年，這一比重降至9.4%左右，跌到近80年來的低位。

特朗普曾高呼自己開創了「製造業黃金時代」，但製造業佔比不升反降，這樣一個憑什麼支撐全球最龐大的戰爭機器？冷戰結束後，美國軍事工業經歷了一次大規模整合，當年拉姆斯菲爾德（DonaldHenryRumsfeld）的改革計畫讓241家鍛造廠關閉或合併，就打下了基礎。可以說，美國的軍事工業基礎設施已經成為「冷戰遺留的空殼」。

特朗普想要的「美國優先」，是讓美國重新成為那個無所不能的霸權。但霸權是需要物質基礎的，工廠、工人、產業鏈。這些東西不是口號能變出來的。美國曾經有過這樣的能力。二戰時期，美國一兩個小時就能下線一架轟炸機，一天就能下水幾艘戰艦，那時的美國製造業佔GDP比重超過25%。今天呢？9.4%。從25%到9.4%，這中間消失的是幾代人的工業能力。

這讓特朗普沒有選擇只能再一次退縮了。中東的這場消耗戰，持續性的損耗着美國的國力。五個月的戰爭，空襲和彈藥的消耗，盟友關係不停地磨損，持續擾亂全球能源供應，所有這些成本都在累積，而收益遙遙無期。

美國是霸權國家，但霸權的資源從來不是無限的。特朗普按下了「暫停鍵」，當然不代表局勢會走向平靜。但他向全世界「直播」了美軍最大的軟肋——-美國已經失去了支撐一場戰爭的工業能力。