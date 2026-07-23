魯比奧：反對北京派海警船前往台海 有違雙方戰略穩定共識
撰文：官祿倡
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）7月22日出席在菲律賓馬尼拉舉行的東盟外長會，期間與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤。魯比奧會後面見傳媒回應提問，表示會議中有提及北京派往海警船前往台海的行動，強調美方已清楚表達反對立場，認為相關作法有違雙方維持戰略穩定的共識。
當被問及是否有與王毅就近期北京派遣海警船於台海附近巡邏時，魯比奧表示，這問題在雙方每一次會議中都會被提到，強調美國不會接受國際航道以任何形式受其他國家控制，並且會持續推動航行自由。
魯比奧還補充，今次事件突顯「我們在對華政策上的分歧」，需要審慎處理，強調中美關係重要，應妥善處理分歧避免衝突，必須繼續與中國保持對話。
新華社則報道指，在今次會談中，王毅就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則。雙方同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往。
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