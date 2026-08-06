伊朗總統指聯絡穆傑塔巴極困難　批有人誇大決策程序意圖製造分裂

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）8月5日表示，目前與最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）聯絡非常困難，又指有人利用穆傑塔巴尊重不同意見的正常決策過程，試圖在伊朗內部製造分裂。



澤希齊揚指出，儘管聯絡穆傑塔巴很困難，但最高領袖仍然是非常重要的力量泉源，能推動伊朗繼續前進，他還指責一些人試圖以最高領袖就美伊達成事關停火的諒解備忘錄所發表的講話為藉口，在伊朗國內「製造分裂」。

2026年8月4日，伊朗德黑蘭，圖為人們在伊斯蘭教什葉派的宗教活動中集會，可見人群身後懸掛伊朗最高領袖穆傑塔巴與其先父哈梅內伊的畫像。（Reuters）

他也引述穆傑塔巴指出，即使最高領袖在決策過程中原則上持反對意見，但如果相關程序推進，他也會接受，並舉例指穆傑塔巴最近收到最高國家安全委員會提交報告後表示，只要報告中的方案獲四分三票數支持，他就會接受，最終方案獲絕大多數支持，穆傑塔巴沒有因為自身立場而否決。

佩澤希齊揚批評有人不斷誇大這種整合不同意見的決策過程，試圖製造分裂，散布不公正、不誠實的言論，企圖抹黑他人形象，以推進符合自身利益的議程，指敵人曾企圖擾亂伊朗社會，但未有得逞，伊朗政府面對制裁和軍事行動等施壓手段，將繼續與人民站在一起，維持局勢穩定。