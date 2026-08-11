德黑蘭反卡脖子提條件 特朗普已實質輸掉伊朗戰爭

伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Bagher Zolghadr） 8 日通過伊朗官方媒體，公布了重開霍爾木茲海峽對美國的6項條件，包括：美國永遠不得威脅伊朗國家安全，永久停止針對伊朗及其地區盟友的全部戰爭與侵略行動；解除對伊朗的海上封鎖；撤出部署在伊朗周邊地區的美軍；賠償伊朗在相關衝突中遭受的戰爭損失；全面解除美國對伊朗施加的所有制裁；解凍、歸還伊朗被凍結的海外資產。

伊朗方面同時說明，即便伊朗與阿曼達成臨時航道相關協議，也不等於霍爾木茲海峽全面重開，海峽能否恢復開放，取決於美國是否接受以上條件。

在伊朗反卡美國脖子、向美方提出6項條件的同時，有美媒引述美國官員的話指出，數周來特朗普一直在為宣佈伊朗戰爭「勝利」做準備，前提是伊朗全面重新開放霍爾木茲海峽，特朗普甚至私下向高階幕僚透露，就算沒有達成核協議，也願意退出戰爭。

美媒報道指，特朗普目前正「低調」處理伊朗戰爭，他並未提及展開新一波軍事打擊，反而暗示準備加強對伊朗施加經濟施壓。特朗普在訪談中強調伊朗的經濟狀況非常糟糕，無力支付軍隊薪水，美國的海上封鎖加劇伊朗政權的經濟危機。

從一周前威脅要對伊朗重新發動大規模軍事打擊，到一周後隻字不提軍事威脅，轉而在原有立場大幅後退，提出只要伊朗重新開放霍爾木茲海峽就願意結束戰爭，也不再把軍事行動和核協議進行捆綁，這場典型的「特朗普TACO」，反映出美國7月14日在伊朗重啟的軍事行動又遭遇重大失敗。

特朗普強調伊朗經濟狀況糟糕，轉而準備採取經濟施壓逼伊朗屈服的說法，更像是在為美國軍事行動的失敗尋找理由。

特朗普宣稱，伊朗「乞求」會面，但他們卻公開且得意洋洋地說，他們什麼都沒談，只跟「阿曼」打交道，並聲稱霍爾木茲海峽將由他們強力掌控。特朗普強調，事實上海峽早已完全由「美國鋼鐵之牆」所完全控制。（Truth Social截圖）

7月時，美國以伊朗違反6月簽署的《美伊諒解備忘錄》重啟對伊朗實施軍事打擊行動。美方指控，諒解備忘錄要求伊朗保障霍爾木茲海峽商船自由通行，不得主動襲擊航運，但伊朗革命衛隊在7月初多次襲擾海峽內商船，破壞停火諒解的核心條款。特朗普公開表示這份備忘錄只是對伊朗的一次「考驗，伊朗沒有通過考驗」，因此協議不再對美國具備約束力，美國不再受停火約束，可以恢復軍事行動。

美軍撕毀諒解備忘錄、發動新一輪空襲並恢復海上封鎖後，伊朗採取本土防空、導彈與無人機跨境反擊、霍爾木茲海峽海上拒止、代理人力量協同作戰等方式抵抗模式反制美軍，以非對稱火力消耗美軍及其中東盟友。

在此期間，伊朗分多輪實施跨境火力打擊分佈在約旦、科威特、巴林、卡塔爾等國境內美軍據點，打擊對象包括機庫、雷達站、防空陣地、油料彈藥倉庫等，重點破壞美軍預警防空與後勤保障，消耗美軍攔截彈藥，放大防空系統漏洞，弱化美軍在中東的防禦能力。

與此同時，伊朗革命衛隊對霍爾木茲海峽執行航行管控，推高航行風險，致使美軍護航負擔急劇上升。伊朗的區域夥伴也門胡塞武裝也配合伊朗戰略在紅海‑曼德海峽打擊美以及親美國家航運；伊拉克什葉派武裝襲擾伊拉克境內美軍基地，讓美國陷入多線疲於應付的局面。

根據美方公開的數據，7月14日重啟衝突之後至7月底，美軍新增4人死亡。美軍航母、驅逐艦編隊被迫長期在波斯灣外高危區域巡邏，防護壓力陡增。美國對伊戰爭軍費也在重新開戰後快速抬升，五角大樓7月下旬披露總開支達到375億美元。尤其美軍彈藥庫存隨着戰爭拉長告急，愛國者導彈、薩德系統防空攔截彈等消耗巨大，美軍工產無法短時間補齊。

2026年7月30日，伊朗德黑蘭，一條印有美國總統特朗普（Donald Trump）樣貌的橫幅與伊朗導彈並列。（Reuters）

伊朗雖然沒有能力徹底擊潰美軍，卻通過有效反擊暴漏了美軍的諸多戰略短板，實現了核心戰略目標，包括無法被美國快速解除武裝，持續讓美國及其盟友付出高昂成本，迫使美國無法通過單純軍事手段壓垮伊朗等，這也是後來特朗普轉向以封鎖制裁消耗替代大規模地面進攻的重要原因。

更讓美國始料未及的是， 8月7日，沙特王儲、土耳其總統埃爾多安、巴基斯坦總理夏巴茲等在麥加簽署《麥加共同防務協議》，協議照搬北約第5條邏輯 ——對任意一國發動武裝攻擊，視為對三國全體的攻擊。這是地區國家把美國摒除在外，首次抱團簽署共同防務協議。

表面上看，該協議是要威懾伊朗及其代理人武裝，實質上卻是對以色列的戰略制衡，反映出中東國家隊美國安全承諾不確定性的擔憂。

過去幾十年，中東海灣國家是「石油換保護」，產油國購買美國軍火、美元結算石油，換取美國軍事庇護。但是經由這場戰爭教育，被伊朗打疼的美國中東盟友看清形勢，不再把國家安全全部押在美國身上，而是開始主動抱團防衛，為自身安全作備份。美國在中東的安全核心地位從此被動搖，中東安全議題基本由美國說了算的歷史從此結束，這要比一場戰爭勝敗對美國更為殘酷。