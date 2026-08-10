美民調：特朗普忠實選民MAGA立場鬆動　支持伊朗戰事比例下跌

民調指出，美國總統特朗普（Donald Trump）的核心支持群體「MAGA」，愈發對美國捲入伊朗戰事所耗費的經濟與時間成本感到厭煩和疑慮。



美國《政治報》（Politico）報道，今年7月中旬的調查顯示，有37%的「MAGA」派別受訪者認為，只要不增加額外財政成本，美國應繼續參與伊朗戰事，較5月增加8個百分點；另一方面，約20%的「MAGA」派別受訪者則認為，不論成本為何，華府都應立即結束在伊朗的戰事，較5月高7個百分點。

報道分析，就連特朗普最忠實的支持者對他的支持度都出現下滑，正是最顯著的政治信號，表明隨着關鍵的中期選舉逼近，經濟困境持續處於選民最關心的核心議題，體現美國民眾乃至核心支持者對特朗普領導下的政府的耐心已逐漸耗盡。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

此外，非「MAGA」派別的受訪者對伊朗戰事的看法更趨向負面，僅有21%的受訪者認為這場戰爭值得美國付出更高的代價，而28%的人認為，無論付出多大的代價，美國都應該停止這場戰爭。

受訪者普遍認為對伊朗開戰導致油價高漲

自美國對伊朗開戰以來，國內物價攀升，尤其是油價，引發外界關注。今次民調顯示，無論是否為「MAGA」派別，受訪者普遍將物價上漲的主因歸咎於伊朗戰事，而非特朗普的關稅政策。其中，57%的「MAGA」派別與63%的非「MAGA」派別的受訪者均明確表示，正是這場戰爭推高油價。

圖為2026年3月31日，美國佛羅里達州一家加油站的價格顯示，美伊戰事令燃油價格飆升。（Reuters）

這份民調由美國《政治報》（Politico）與英國政策諮詢公司「公眾優先」（Public First）聯合，在7月13至15日，通過線上問卷方式，抽取2,061名美國成年人進行調查。