美國科技大佬為什麼紛紛為中國「辯經」？

「中國太棒了，我強烈推薦大家去看看。」前不久盛讚中國極有可能成為AI領導者的馬斯克（Elon Musk），這一次又變身中國旅遊代言人，在社交媒體誇上了中國。

馬斯克的母親梅耶·馬斯克也留言認同，分享自己多次到訪中國的真實感受：中國城市風貌各具特色，環境整潔有序，民眾友善有禮，身處這裏充滿安全感。

馬斯克之外，頻頻現身肯定中國的還有Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）。7月末，朱克伯格在接受英國《金融時報》專訪時明確表態：美國不應封禁中國AI模型。原因很直接——」封禁不是有效解決方案。」日前朱克伯格公開說「與中國等國家相比，美國面臨的一個顯著劣勢，就是在這裏建設基礎設施更加困難。」

2026年6月12日，SpaceX首日在納斯達克市場開始交易。圖為SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）於現場的畫面。（Reuters）

同馬斯克、朱克伯格比起來，黃仁勳對中國的讚美更為毫不吝嗇。2026年7月21日，英偉達CEO黃仁勳在接受美國Axios新聞網採訪時明確表示，中國開源AI模型非常優秀，美國企業應該使用。他不僅點名讚揚了DeepSeek、Kimi、阿里巴巴、騰訊、MiniMax、百度等一系列中國開源模型，稱中國開源AI生態充滿活力並具備全球競爭力。2026年5月，訪華期間，黃仁勳頻繁走上街頭，與民眾互動，吃路邊攤，大秀「親民」風格。

自古成王敗寇，歷史是勝利者書寫的，不管這一勝利是如何獲得的，事後都會有滿腹經綸的大儒為他們辯護，提供合法性支持，這就是「入關後自有大儒為我辯經」。以往中國為西方的污名化所困擾，現如今，美國科技巨頭的大佬們紛紛在科技等方面公開誇讚中國，是中國真的優秀到不得不讓外人誇上一誇？還是這些讚美的背後另有隱情？

馬斯克所創辦的特斯拉與中國市場早已形成不可分割的利益共同體。​上海超級工廠是特斯拉全球最大、效率最高的生產基地，貢獻了其全球超50%的銷量，是特斯拉名副其實的「現金奶牛」。馬斯克讚揚中國，有商業利益深度綁定、親身實地體驗後真心認可的一面。但也要看到馬斯克身後不只有特斯拉。

2026年5月，黃仁勳隨特朗普訪華時，在北京街頭吃炸醬麵。（X）

他旗下的SpaceX公司是美國核心國防承包商，拿到美國國防部約80.5億美元的軍工訂單後，就出台內部代號NCNT的硬性規則，對軍工相關產線實施「去中國化」操作。凡是承接 SpaceX 訂單的生產廠區，不允許出現任何中國籍員工。在泰國、越南、馬來西亞等地的高管、工程師、一線技術人員，只要持有中國護照，一律調離相關產線。所有生產環節都清除全部中國產設備與零部件。在中國說中國好話，在美國自然遵守美國的去中國化原則，這是商人的行事規則。

而黃仁勳的讚美也早就標好了價格。獲得中國市場的採購批准許可的黃仁勳最大的訴求。黃仁勳曾多次強調「中國大陸市場太重要了」。當英偉達在中國市場份額從95%驟降至近乎為零時，他需要說好話來緩和關係、遊說政策、並押注未來。這是企業生存與發展的必然選擇​。

為了商業利益示好中國不只是馬斯克和黃仁勳的專利。朱克伯格表演對華友好的時間更早。2015年他在清華大學全程用中文演講，炒作自己是華裔女婿，給自己的女兒起中文名字。最為人知是他跑步穿過天安門廣場，並稱「回北京感覺太棒了！」但是在他姿態做足好話說盡也沒拿能獲得進入中國市場之後，就開始了對華變臉。

2025年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）和美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司CEO共進晚餐。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左一）和微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates，右一）出席。（Reuters）

2019年開始朱克伯格先後在大學演講、白宮私人晚宴等多個場合，向特朗普及美國眾多國會議員反覆灌輸「TikTok威脅論」，聲稱崛起的中國網路公司對美國商業造成嚴重威脅，直接推動了特朗普政府以「國家安全」為由對TikTok發起審查，甚至要求字節跳動剝離TikTok美國業務。他還花費重金資助政治諮詢公司，在共和黨選區大量發布渲染「中國科技威脅」的專欄文章，進一步干擾TikTok的正常運營。

2020年在美國國會的聽證會上，有議員問：「是否認為中國政府竊取美國技術」，朱克伯格說：「這是毫無疑問的」。TikTok搶了朱克伯格旗下社交媒體Facebook的市場，朱克伯格想到的是利用美國政府來打壓對手。在AI方面佈局很早的扎克伯格，在2021年的時候曾將中國AI視為最大的假想敵。這個時候他絲毫不會想到自己是華裔女婿。

朱克伯格對華態度反覆橫跳，出發點是是否對他有利。朱克伯格現如今力挺中國AI大模型，是為了把中國AI大模型引入到美國，用中國大模型的極低的價格去衝擊他的對手OpenAI、Anthropic等少數幾家閉源公司。

Nvidia打造AI王國的美夢，或許會因中美科技戰而遭遇極大阻礙。（Reuters）

無論是馬斯克還是黃仁勳朱克伯格，他們都是商人，他們打造親華形象背後離不開市場公關、商業利益。一旦他們哪一天開始反華，恐怕也會是基於共同利益不存在了，中國企業威脅了他們的利益。

中美科技戰近年來如火如荼，離不開硅谷科技企業的煽風點火。部分企業長期遊說美國出台晶片、AI對華出口管制，比如OpenAI和Anthropic等閉源巨頭，一直試圖推動政府將中國模型擋在門外，通過限制競爭維護自身市場優勢。

美光、思科這類企業更是對華技術限制的「急先鋒」，美光從2016年起就持續遊說美國政府打擊中國存儲晶片競爭對手，2018-2022年提交的相關遊說內容中67%都和中國相關；思科則通過長期政府遊說，將和華為的商業競爭上升到國家層面，推動了針對華為的系列打壓制裁。

黃仁勳主導的英偉達在晶片領域擁有的巨大優勢，這種領先優勢正在被中國華為等公司追趕縮小。特斯拉在新能源汽車領域的絕對優勢地位也岌岌可危，中國新能源汽車企業已經在全球殺瘋了。現在還肯說中國好話的美國科技大佬們，還是在利用正常的市場公關樹立個人IP來做生意，一旦他們的優勢護城河被摧毀，是否還能心平氣和尚未可知。破口大罵之後請美國政府來為他們爭取利益可能就是下一步。