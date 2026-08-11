長征七號發射失敗升空90秒炸成火球　馬斯克：火箭真的很難｜有片

據新華社報道，8月10日20時02分，文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。



據此前報道，海南文昌航天發射場周一（8月10日）晚上以長征七號改（又稱長征七號甲、長征七號A）運載火箭執行發射任務，但火箭點火升空後不足90秒，於一、二級分離前突在空中爆炸成一團火球。現場有圍觀民眾拍下發射過程。

據路透社報道，哈佛－史密森尼天體物理中心（Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，發射影片顯示，火箭在相對較低的高度和速度下完全解體，意味著載荷和火箭殘骸都未進入軌道。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X上留言指出「火箭真的很難」，並祝福能夠快速修復。

這也是長征七號改自2020年3月首飛失敗以來，時隔多年再次遭遇發射失利。當時火箭在飛行途中發生故障，導致任務失敗。

值得注意的是，中國預計於2026年8月在海南文昌發射發射「嫦娥七號」探月工程第四期任務，由長征五號（遙十四）火箭運載。