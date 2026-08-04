美日28年後再齊撐日圓　英媒：避免日本拋美債導致美借貸成本上升

7月31日，美國和日本採取聯合行動阻止日圓貶值，這是自1998年以來，美日再次聯手提振日圓匯率。據《衛報》分析，日圓近來跌至近40年低位，日本的能源和食品供應都高度依賴進口，日圓疲軟迫使企業和消費者的進口成本升高，對疲弱的經濟可謂雪上加霜。美方這次出手的盤算是，避免日本透過出售美債獲取資金購買日圓，因為當日本拋售美債套現，將導致美債息率上升，變相導致美國政府的借貸成本提高。



日圓為何持續弱勢？

自2022年以來，日本政府已投入數十億美元試圖遏制日圓貶值，但日圓匯率仍持續走低。部份原因是投資者在市場持續拋售日圓，而全球事態則進一步推低日圓匯率。

日本一直高度依賴中東能源出口，而由於美伊戰爭，導致來自該地區的石油和天然氣供應放緩，對日本經濟帶來沉重打擊。這又加劇通脹壓力。

日本央行（BOJ）過去長期維持極低利率，這進一步導致日圓貶值，因為日圓對國際投資者吸引力下降。

政府債務是另一個因素；日本政府為刺激停滯的經濟和應對人口老化問題「大撒幣」，遠超過其稅收收入。目前，日本的公共債務總額已超過其GDP的200%，在二十國集團（G20）中位居榜首。

特朗普政府為何介入干預日圓匯率？

美國財長貝森特7月31日在大衛營參與內閣會議的時候，就向傳媒展示一張便條，上面寫有：「要做的事：購買日圓，50至100億美元」。

據CNBC報道，7月31日至8月1日，紐約聯邦儲備銀行代表美國財政部在市場出售歐元，購買價值50億至100億美元（約392億至784億港元）的日圓。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月2日（周日）表示：「撇除珍珠港事件，日本對我們一直很好。」他同時證實，美國財政部已購買價值數十億美元的日圓，這是美國自1998年以來再度入市干預提振日圓匯率。

特朗普稱此舉「有利於世界經濟」，但一些分析人士指出，特朗普政府擔心日本購入日圓、推高本幣匯率的舉動可能會增加美國政府的借貸成本，從而衝擊美國經濟。

《衛報》的分析指，為了籌集資金購買日圓，日本一直在拋售美債。許多國家持有美債作為國家財富儲備，但大量拋售會導緻美債息率上漲。

實際上，這會增加美國透過借貸以支付政府開支的成本。經濟學家認為，特朗普政府的干預可能是為了限制日本出售美債的數量。

2026年5月18日，日本財長片山皋月（左）在法國巴黎出席七國集團財長及央行總裁會議前拍照留念。2026年7月30日，美國財長貝森特（Scott Bessent，右）在華盛頓白宮接受媒體採訪。（Reuters）

外交關係委員會高級研究員Rebecca Patterson寫道：「設身處地想一想，假如你是美國財長貝森特，你會怎麼做？幫助日本盡快穩定日圓匯率符合他的利益。」