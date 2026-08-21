大讚美國提前結束美韓軍演：李在明反將了特朗普一軍

美國總統特朗普近日公開表達對韓國的不滿，渲染和朝鮮領導人金正恩的親密關係，導致美韓聯合軍演提前六天結束。原本這是一場美國敲打韓國的大戲。特朗普希望看到韓國在美國的疾言厲色之下產生危機感，希望看到韓國隨後就緊緊抱住美國的大腿。

但讓特朗普失望的是，韓國總統李在明8月19日在社交平台X上發文稱，對美國總統特朗普通過縮小韓美聯演規模構建朝鮮半島和平機制的意志和努力表示敬意。

李在明說，無需戰爭的和平機制才是最完美的安全資產，期待特朗普總統的決定能推動朝美建立互信並重啟對話，進而促使朝鮮半島構建穩定的和平機制。正如一年多前他會晤特朗普時所言，自己將扮演推動者角色，支持特朗普總統成為「和平締造者」。

2026年8月20日，韓國首爾，圖為美韓聯合軍演「乙支自由護盾」中的部份演習內容，可見韓國軍方進行反恐演習。（Yonhap via Reuters）

本來美國突然縮減美韓軍演的規模會令韓國感到尷尬，沒想到李在明大大方方支持特朗普，並且大談構建朝鮮半島和平機制。

特朗普原本想拿親近金正恩來敲詐韓國，沒想到李在明根本沒有被嚇到，反而順着特朗普的話反向吹捧特朗普，讓美國無話可說。這簡直就是將了特朗普一軍。

朝鮮戰爭之後，相當長的時間內，韓國依託美國的軍事支持對抗來自朝鮮的軍事威脅，並試圖在美國的支持下統一朝鮮。但是在朝鮮實際擁核之後，吃掉朝鮮就是不可能完成的任務。尤其是在朝鮮修憲將韓國和朝鮮的關係界定為國與國的關係後，朝鮮公開亮明瞭希望同韓國以兩個國家的姿態共處而不是吃掉對方的意圖。

駐韓美軍一直被朝鮮視為安全威脅。圖為美韓軍演的情況。（韓聯社）

韓國不可能沒有捕捉到朝鮮最新的國家實力變化和外交政策變化。適時將朝鮮戰爭結束之後持續數十年的戰時狀態轉為和平狀態是李在明的政策設想。今年8月15日，李在明在光復節81周年慶祝儀式上提出「包容穩定的對朝和平共處藍圖」，表示將開啟把朝鮮半島不穩定的停戰體制轉變為和平體制的進程。

美韓關係的矛盾之處在於，以往美國通過扶持韓國日本等盟友來對抗中俄朝，韓國由於需要支持，即便美國支持韓國帶有別樣的戰略目的韓國也接受了。而現在，韓國希望同朝鮮和平共處，而不是在美國的戰略佈局之下承擔對抗中俄朝的任務。

尤其在美國單極霸權解體的過程中，美國勒令盟友承擔起更多支持美國的任務，甚至會裹挾盟友捲入美國同他國的戰略對抗。美國對韓國而言，日漸從提供支持者，變成了勒索者。

李在明並不想捲入美國和中俄朝的對抗敘事。圖為2026年8月20日，韓國總統李在明和中國外交部長王毅在韓國首爾總統府青瓦台會面。（Reuters）

特朗普試圖拿捏韓國是在按照冷戰對抗的舊劇本演戲，但韓國非常明白，同美國結盟不是為了被美國利用，而是為了利用美國。

因此，當特朗普高調展示同金正恩的良好關係時，李在明並不是表面支持美朝關係改善，而是真的希望美朝關係改善。有美朝關係改善打頭陣，韓國改善同朝鮮關係的阻力就會降低。這完全跳出了非此即彼的陣營對抗視野。是以韓國的國家利益為基礎做出的明智選擇。

李在明當然很清楚當下美國並不是真的要同朝鮮改善關係，但只要特朗普有同金正恩的親近舉動，韓國就拿來放大，為韓國自己改善同朝鮮的關係當墊腳石。

從這層面看，李在明在處理美韓和朝韓關係時，既有格局又有手腕。