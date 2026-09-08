敵國條款仍然有效　中國這句話相當於懸在日本頭上一把刀

在中國外交部9月8日的例行記者會上，外交部發言人毛寧在回答記者關於日本的相關提問時說，日本當年是在承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容的前提下加入聯合國的。《聯合國憲章》中的「敵國條款」作為針對二戰戰敗國的特殊制度安排，至今仍然有效。

這是對一段時間以來日本公開宣稱《聯合國憲章》中的「敵國條款」已經過時、形同虛設的直接回擊。

這並不是中國近來第一次提敵國條款。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2026年8月17日對媒體表示，日本從一開始就被《聯合國憲章》認定為「敵國」，希望日本充分認真閲讀《聯合國憲章》，包括第107條（即「敵國條款」）。隨後，中國外交部8月19日對此表示贊同，稱「敵國條款」是《聯合國憲章》的重要規定。今年是東京審判開庭80周年，重申「敵國條款」的含義，強調這一條款的約束力，對於捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果、嚴防軍國主義幽靈死灰復燃具有重要意義。

2026年9月2日，中國外交部發言人郭嘉昆再次提到，《聯合國憲章》中至今保留着「敵國條款」，相關條款仍然有效，包括第53條、第77條和第107條。這是針對二戰戰敗國的特殊制度安排，旨在防止其再度對國際和平與安全構成威脅，為捍衛戰後國際秩序提供了重要制度保障。

中國近來提到敵國條款，並非是對俄羅斯的附和。早在2025年11月，當時日本首相高市早苗在國會答覆質詢時稱「台灣有事就是日本有事」引發中國的強烈抗議，中國駐日本大使館2025年11月在社交媒體公開發聲，重申了《聯合國憲章》之中的敵國條款規定。

在中日關係日益緊張的背景下，在中國最大的二手交易平台——閒魚上，最近出現了大量日本警察制服與自衛隊裝備的轉售現象。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

《聯合國憲章》中「敵國條款」的核心內容是允許戰勝國在無需聯合國安理會事先特別授權的情況下，對二戰中敵國的重新侵略行為採取聯合或單獨的強制性防範與打擊措施。

日本官方曾多次公開宣稱，該條款在1995年聯合國大會決議中已被視作「過時內容」或「失效死文化」，試圖在輿論上將其邊緣化，以掩蓋其國內右翼化傾向和對戰後國際秩序的衝擊。

但是由於推動修改刪除《聯合國憲章》的相關條款，需要聯合國大會三分之二以上成員國同意以及安理會五大常任理事國的一致點頭（中俄等國堅決反對），日本的主張事實上僅僅停留在日本的口頭宣示上，並沒有實現。

7月23日，東盟與中日韓（10+3）外長會在馬尼拉舉行，日本外相茂木敏充出席了，但王毅缺席。（Reuters）

從高市早苗妄言台海遭到中國引述敵國條款警告，到中國將日本在台灣問題上的表態列為違反戰後秩序，再到談到日本時頻頻搬出敵國條款，種種跡象都在表明，中國很可能會對日本直接出手。

日本試圖衝破戰後秩序束縛是明目張膽的訴求.在2026年2月的眾議院選舉中，高市早苗帶領日本自民黨取得選舉的壓倒性勝利，自民黨單獨獲得三分之二以上議席，達到在眾議院發起修憲動議的門檻，為日本推進「實質性修憲」突破戰後和平體制約束，提供了現實可能。

以往人們普遍認為修改憲法是日本的內政，外界無法有效反對。但是從中國重申敵國條款，中俄在捍衛二戰戰後秩序上有共同立場看，中國絕對不會坐視不理。

正常情況下，對一個主權國家動武，需獲得聯合國安理會授權，這是國際法的基本原則。但從敵國條款看，如果中國判定日本有重新侵略的行為，那麼對日本出手根本不需要獲得任何國家的同意。

2026年8月17日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）強調千島群島為俄合法領土，痛批日方抗議「越過體面底線」。（Reuters）

美國以美日安保條約第五條協防日本，並以美台關係法暗示保護台灣。這是利用潛在的影響威懾中國。

中國提出敵國條款，本質上是將動武這兩個字提前說了出來。這是對日本的警告，更是對美國的警告。二戰時美國是中國的盟友，一旦中國引述敵國條款對日本出手，美國必須要思考是尊重敵國條款，還是落實美日安保條約第五條。

尤其在台海問題上，中國祭出敵國條款是美國和日本決策是否出手干涉台海局勢時必須考慮的因素。當中國連出手的名頭「敵國條款」都廣而告之的時候，這就不會是一句空話。