無視華盛頓警告：日本正上演金融版「珍珠港2.0」

在華盛頓與東京之間，金融外交的默契正面臨近年來最嚴峻的考驗。

日本財務省公布的最新數據顯示，在7月30日至8月26日的近一個月內，日本政府與日本央行累計動用了高達15.3993萬億日元進行「買入日元、拋售美元」的匯率干預。這一規模一舉打破了此前的月度紀錄，成為日本外匯干預史上最大規模的單月拋售。

與之相對應的，是日本外匯儲備的劇烈縮水。截至8月底，日本持有的外國證券資產按月減少了878億美元。儘管日本官方對資產配置的具體變動緘口不言，但市場普遍認為，在流動性最強的資產池中，賣出美國國債是籌集這筆千億美元級干預資金的唯一現實途徑。

這一不尋常的資本動作，在華盛頓引發了深刻震動。尤其是在美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）多次就日本貨幣政策「直接劃線」的背景下，東京單方面、非協同的巨額美債拋售，被金融界不少分析人士戲稱為金融領域的「珍珠港2.0」——一場在盟友視線之外發起的、對美國國債市場穩定構成潛在衝擊的資本行動。

2026年8月3日，日本東京，一名男子走過一塊電子屏幕，屏幕上顯示日本和美國協調購買日圓後，日圓兑美元和其他外幣的匯率。（Reuters）

美債脆弱期與「同盟默契」的破裂

此次干預的時機極具敏感性。當前，華盛頓正面臨美債收益率上行與中期選舉臨近的雙重壓力。貝森特此前在G20峰會及接受路透社採訪時已明確表示，安倍經濟學作為「再通脹」政策的歷史使命已經完成，日本應當終止過度的財政擴張與寬鬆政策，聽任市場機制調節。美方核心關切在於，日本若通過清算美債來支撐日元，將進一步推高美債長期收益率，加劇華盛頓的再融資成本與金融市場波動。

然而，東京的行動表明，在面對本國貨幣持續貶值引發的進口成本上升和國內民怨時，日本管理層不得不將國內經濟安全置於「美日金融協調」之上。

從深層邏輯看，日本的這種「反抗」源於其本土經濟結構的深層轉型。隨着人口老齡化加劇與勞動力結構從過剩轉為極度稀缺，傳統的「終身僱傭」與「年功序列」等小共同體分配機制正在瓦解。名義工資上漲與進口通脹疊加，倒逼日本不得不加速退出通縮思維。

然而，美方主張的「快速加息與取消刺激」與日本央行「一朝被蛇咬，十年怕井繩」的政策慣性存在明顯錯位。為了給國內結構性改革爭取時間，東京選擇了以直接干預匯市的方式強行錨定日元，即便這需要以消耗美債儲備為代價。

地緣資本博弈與亞太供應鏈連鎖反應

這種金融維度的裂痕，正進一步映射到更廣泛的亞太經濟格局中。在美債市場因日本拋售而承壓的同時，中美兩國的戰略互動也在發生微妙變化。在即將到來的中美高層華盛頓工作會晤中，美債收益率波動與匯率重估已上升為核心議題之一。面對日本資本的離岸擾動，美方預計將要求中國在美債持有與人民幣匯率政策上提供更多穩定性，但這一訴求在當前的地緣競合框架下顯然面臨巨大談判摩擦。

與此同時，日本在金融端應對外部壓力的同時，其實體產業也正面臨來自供應鏈端的嚴峻擠壓。就在日本拋售美債的數據公布之際，中國商務部9月7日發布初裁公告，對原產於日本的半導體級二氯二氫硅實施高額臨時反傾銷措施，稅率高達80.8%至99.2%。作為晶片外延工藝的核心硅源材料，日本信越化學等巨頭此前佔據中國超八成的市場份額。高額關稅的疊加，標誌着日本在高端電子特氣領域的傳統壟斷地位正被打破，國產替代進程加速。

金融端的資產縮水與實體端的高精尖市場擠壓，構成了當前東京政策制定者的雙重困境。

日本仍是美債最大債主。（VCG）

新常態下的金融博弈

日本此次創紀錄的拋售美元資產行動，不僅是其應對本國貨幣危機的孤注一擲，更揭示出美日金融同盟在面對各自國內政治與經濟優先事項時的脆弱性。

對華盛頓而言，作為美債最大海外持有國的日本，為了自身匯率安全而「無視警告」地變現流動性，標誌着傳統的國際金融多邊協調機制正讓位於單邊利益競爭。隨着日本經濟逐步從「對內貶值、對外升值」向市場化分配機制過渡，其外匯儲備的結構性再平衡過程仍將持續。

這場跨國資本與供應鏈交織的金融較量表明，在資產負債表與本國政治安全的雙重擠壓下，同盟關係的政治承諾最終讓位於現實利益——即便是核心盟友，也必須接受全球多邊貨幣協調空間急劇收縮、國際金融秩序走向深層重組的現實。