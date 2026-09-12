全球結算雙軌時代到來？新德里金磚峰會揭幕金融新秩序

2026年9月12日至13日，第十八屆金磚國家領導人峰會於新德里召開，此次峰會也是金磚合作機制成立20周年的重要里程碑。在峰會前夕，一場發生在金融底層「水管」領域的變革悄然進入實質突破階段——各成員國正密集推進各自核心支付與報文系統的技術對接與互聯互通，包括中國的跨境銀行間支付清算系統（CIPS）、俄羅斯的金融訊息傳輸系統（SPFS），以及印度（UPI）和巴西（Pix）的實時支付系統。

這項技術整合的核心目標十分篤定：通過構建多邊央行數字貨幣（CBDC）橋樑、雙邊本幣結算機制以及去中心化的金融報文基礎設施，實現成員國之間以人民幣、盧比、雷亞爾、盧布等本幣進行直接跨境轉賬與清算，從而降低對美元的依度，並建立起獨立於傳統SWIFT報文系統之外的多元化替代路徑。

這並非一夜之間摧毀美元霸權的革命，而是一場極其深遠、靜水流深的結構性重組。二戰後延續至今的「一元化」西方金融基礎設施，正在不可逆地走向「雙軌制」時代。這一變化既帶來了貿易結算效率的質變與地緣安全屏障，也伴隨着資本管制差異、匯率波動以及二級制裁等嚴峻挑戰。全球金融秩序的護城河，已然裂開了一道難以填平的縫隙。

在很大程度上，國際結算體系建立在美元體系之上。（視覺中國）

旁路管道：繞過美元與SWIFT的底層對齊

長期以來，全球跨境支付的公理在於，不論兩家非美企業是否位於西方國家，其貿易結算極大概率需要藉助兩樣工具——SWIFT提供的訊息傳輸服務，以及聯儲局CHIPS系統提供的美元代理行清算服務。這種模式帶來高昂的交易成本與數天的結算延遲，更重要的是，它將全球貿易的生命線完全置於單一主權國家的監管與制裁視野之下。

金磚國家此番推進的，並非憑空搭建全新的國際清算網絡，而是通過技術橋樑對既有成熟基礎設施進行「管道併網」。

這一併網展現出清晰的雙軌路徑：在零售與小額層面，推動印度的UPI與巴西的Pix等實時支付系統進行接口對齊，服務於跨境電商、旅遊與邊境貿易；在批發與大額結算層面，則主要依託中國CIPS的跨境清算能力，並配合俄羅斯SPFS等獨立報文網絡，同時借鑑「多邊央行數字貨幣橋（mBridge）」的去中心化架構經驗，推動金磚成員國間批發型數位貨幣的試點與多邊併網。

通過分佈式賬本（DLT）與智能合約，各國的央行數字貨幣（如數字人民幣、數字盧比）能夠在系統後台完成「款券兩訖」（PvP）的秒級對調。印度買家支付數字盧比的瞬間，巴西賣家收到的即是等值的數字雷亞爾，完全繞過了美元代理行的中轉。

數據表明，已有約150多個參與方對接入這一去中心化支付框架表達了實質性興趣。其中最引人矚目的進展，莫過於全球最大原油出口國之一沙特阿拉伯的全面加入。沙特不僅正式接入mBridge體系，更在實際原油貿易中完成了多筆基於數字迪拉姆、數字沙特里亞爾與數字人民幣的實時跨國清算，將每日數億美元的原油採購結算直接推入了常態化數字流轉。

由於美國的單邊主義傾向、經濟制裁、 美元武器化，許多國家被迫走上去美元化的道路，俄羅斯就是最為典型的國家。（Getty Images）

去中心化避險：用技術信用替代政治信任

金磚國家為何在此時全力加速這一進程？答案不在於純粹的意識形態動員，而在於決策者對現實風險的理性權衡。

最核心的考量是防範「斷網」的生存邏輯。自俄羅斯部分銀行被切斷SWIFT連接以來，全球新興市場國家普遍意識到：依靠西方金融硬件不僅關乎效率，更關乎國家主權安全。建立獨立於SWIFT與美元體系之外的備用通道，是極具現實主義色彩的保險策略。

其次是極度理性的商業邏輯。傳統跨境匯款層層抽成且時效低下，而基於分佈式賬本的直接本幣清算，將跨國結算時間從「天」縮短至「秒」，極大釋放了跨國企業的資金流動性。

最後是技術層面的制度創新。過去，兩國摒棄美元直接用本幣結算的最大瓶頸在於「信任」與「往來賬戶風險」——巴西商家收到盧比後難以在本地使用，且擔心對方銀行的外匯風險。區塊鏈技術提供了一種「用技術替代信用」的方案。在多邊賬本中，各央行作為平等節點共同維護數據，不設絕對的「超級管理員」，既避免了單一國家剝奪他人交易權限的可能，又通過智能合約徹底消除了履約延遲與保證金佔用。

由沙特與伊朗的例子可見，中東國家未來從中國接受的人民幣投資，也都會通過出口石油來結算償還。這就會形成一個人民幣取代了美元的循環。（Reuters）

解構石油美元：沙特接入mBridge的地緣抽血效應

沙特全面接入mBridge並在大宗商品清算中付諸實踐，構成了戰後「石油美元」體系建立以來最深刻的邊際裂變。這一舉動對傳統的美沙「安全-金融契約」形成了隱性解構，同時對美元的全球流動性開啟了長期的「抽血」效應。

在傳統的美沙安全框架下，美方提供頂尖武器與地緣安全背書，沙特則承諾其原油出口僅以美元計價結算，並將積累的美元順差重新購買美國國債，幫助華盛頓低成本融資赤字。沙特接入mBridge標誌着利雅得正在將「防務需求」與「資產安全」進行強行剝離。

面對西方對俄外匯儲備的凍結，沙特深知將100%的貿易生命線押注於美元CHIPS/SWIFT通道存在單向風險。通過具備「制裁免疫」特性的去中心化賬本，沙特獲得了不依賴第三方中轉行即可完成大宗交易的技術能力，使美國藉由金融水管行使長臂管轄的話語權邊際遞減。

在流動性層面，這種技術轉變構成了三重抽血機制：

第一重是預防性美元儲備需求的下降。過去，亞洲主要原油進口國為了購買中東原油，必須在其銀行體系內常備龐大的美元流動性池。在mBridge支持的秒級PvP對調機制下，買方可以直接使用本國數字貨幣完成清算，直接削減了全球貿易中作為「中轉媒介」的交易性美元需求。

第二重是石油美元迴流機制的削弱。過去沙特積累的鉅額美元順差大部分重新注回華盛頓與華爾街，購買美債、美股及美企債。如今通過非美網絡賺取的數字本幣或本幣資產，開始更傾向於直接配置到亞洲、新興市場及本地宏大項目中，導致美國國債市場失去了一股穩定的海外長線資金來源。

第三重是資金流向的隱形化。傳統美元清算需經過美國代理行，資金流向對美方完全透明；而mBridge分佈式賬本將資產轉移與訊息傳輸融為一體，繞過了西方代理行與SWIFT系統，使全球資金流動性從傳統的西方集中式水庫，加速分流至多邊分佈式的水渠網中。

傳統金融業務與區塊鏈技術的結合，正在為金融機構開發出供應鏈金融、資產証券化、跨境支付、股權激勵管理等多落地場景。（資料圖）

雙軌制的陣痛：在西方二級制裁與本幣波動間掙扎

關於金磚支付系統的崛起，西方輿論場與新興市場之間存在着顯著的敘事錯位。

已經習慣意識形態與博弈先行的西方主流輿論，往往將其簡化為「反西方地緣聯盟對美元體系的挑釁」，並強調其內部的政治裂痕——例如指出印度作為本屆峰會的東道國，更傾向於將UPI的國際化定位為降低交易成本的「非西方」實用工具，而非旨在擊垮美元的「反西方」政治武器。

然而，這種敘事忽略了全球南方國家的真正驅動力：這不是要建立一堵把西方隔絕在外的牆，而是在壟斷的獨木橋旁修建第二條公路。

儘管前景廣闊，但這項宏大工程若要全面落地，仍需直面三重現實陣痛：

其一是匯率波動與非自由兑換壁壘。許多新興市場國家存在資本管制與外匯儲備不足的問題，企業持有非自由兑換貨幣過夜面臨巨大的折算風險，這需要金磚內部引入類似數字清算單位的計價錨定機制來對沖。

其二是西方二級制裁的威懾力。美歐正通過強化金融監管與二級制裁警告全球商業銀行，若協助敏感交易可能面臨切斷美元鏈接的風險，導致部分東南亞與中東的商業銀行在接入新系統時依然審慎觀望。

其三是西方基建的防禦性升級。面對侵蝕，聯儲局加速推廣FedNow實時支付，歐洲央行深化SEPA系統，G7國家亦在加快數字美元與數字歐元的立法，試圖以更高的效率與法規標準鞏固現有陣地。

未來全球金融的演進圖景已然清晰：世界不會在短期內目睹美元的崩潰，但美元將從「絕對的壟斷霸主」逐漸演變為「多極體系中的重要一極」。一個西方體系與非西方多極體系並存的「金融雙軌時代」已經到來。

對於跨國企業與全球投資者而言，破局之道在於打破對單一貨幣的路徑依賴——通過建立隔絕對沖賬戶、採用智能合約秒級結匯，以及向黃金與硬資產分散配置，在動盪的金融新秩序中錨定自身的位置。