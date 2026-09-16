英國就業不景氣　牛津畢業生做Uber Eats外賣員　送Big Mac賺6鎊

英國近來就業環境嚴峻，不少剛從大學畢業的社會新鮮人都抱怨找工作難。一名剛從牛津大學畢業的唐納利（Matthew Donnelly）就分享自己投身Uber Eats當外賣員的經歷。唐納利表示，他送一個Big Mac漢堡包只賺6英鎊（約63.4港元），這跟他夢寐以求的工作相差甚遠，但也不全是壞事。



唐納利為英國《泰晤士報》投書的原文節錄翻譯：

我不知道牛津畢業後的生活會是什麼樣子。我知道找工作未必容易，但我萬萬沒想到──即便牛津劍橋百年辦學歷史也未曾預料到，我竟然會淪落到每天在牛津郡送巨無霸漢堡。

唐納利的個人領英帳戶：

誠然，我畢業的時機確實糟糕透了（我拿到的是兒童發展專業的碩士學位）。據Adzuna統計，（今年）7月英國僅有8,383個畢業生職位空缺（遠低於2017年55,800個的高峰）。如今，各大學都在關注「雙失青年」（NEET，又譯尼特族）的問題，並提議為學生提供「實踐性」的工作經驗，以提高他們畢業時的就業競爭力。

我之前看過一些相關報道，但在牛津的象牙塔裏，這一切似乎都只是紙上談兵。人們常說牛津能為你打開機會之門，而我天真地以為，它能讓我免受年輕人大規模失業的困擾。結果證明，這些統計數據也同樣適用於我。

自從離開牛津大學後，我在的牛津朋友們各奔東西。一位學法律的朋友畢業後直接去了倫敦金融城，找到了一份年薪7.5萬英鎊（約79萬港元）的工作。另一位朋友在金融業找到工作。還有一位去中國當英語補習老師，據說牛津的名聲在中國很有份量。另外幾位找不到工作的朋友則乾脆搬回父母家住。

我的經驗恐怕不會出現在明年的牛津招生簡章。一夜之間，我不僅要付房租，而且沒有任何收入。我做了一些自由撰稿的工作，但收入微薄，根本不夠生活。於是，我成了Uber Eats的外賣員。現在一個月過去了，我學到了很多。這個想法來自我的哥哥，幾年前他待業期間曾在Deliveroo做過一段時間的兼職。雖然我父母一開始對我的選擇不以為然，但他們認為這總比我無所事事要好得多。

2024年8月28日，英國牛津，一名銷售紀念品的商販正與遊客交談。(Reuters)

我以為要成為Uber Eats司機，只需要下載一個應用程式就能上線。但實際上，註冊流程比我預想的要複雜得多，需要填寫大量的表格，還要不停地上傳自拍和影片來證明我的身份。最終，我通過了審核，開着我的福特嘉年華（Ford Fiesta）上路（不，我可不是那種騎着裝著巨型暖手器的電動自行車的外賣員）。

這和以前在博德利圖書館閱覽室裡待着，每週參加兩次正式晚宴的生活截然不同。現在，我早上寫作，然後在11時45分左右出門趕午餐高峰期。

從那時起，我就完全聽天由命。每當有送外賣的機會出現，手機就會發出鈴聲，這在我心中形成了一種奇怪的條件反射，一想到能賺到5.82英鎊（約61.5港元），還能開車去博特利（Botley），我就興奮得幾乎流口水。我甚至在睡夢中都能聽到鈴聲。

第一單可能要送到市中心，下一單則要送到牛津郡偏遠鄉村的深處。下午3時半左右生意就清淡下來，所以我會回家吃午飯，然後從下午5時開始一直送到很晚，凌晨1時才回家，獨自享用一碗香蒜醬意麵。

2026年1月26日，英國倫敦，一名手持香煙的女子走過一面英國國旗。（Getty）

大多數送餐都很順利。不過，我也遇過一些糟糕的情況。最糟糕的一次是：我從麥當勞買了份巨無霸和薯條，然後跟隨Uber應用程式的指示開了20分鐘，到了牛津郡的鄉村。

牛津郡鄉村的問題是手機訊號很差。訊號一旦斷掉，Uber的地圖就無法運作，聯絡顧客的希望也隨之幻滅。除了繼續大致朝著同一個方向走，祈禱最終能找到訊號之外，幾乎別無他法。

事情就是這樣發生的。訊號恢復後，顧客打電話告訴我，她一直試圖聯絡我，想告訴我Uber的應用程式發生故障，導致送餐到她家時，司機會被派到錯誤的位置。她要我把地址輸入谷歌地圖。我照做了，結果卻引導我去了相反方向35分鐘。

2026年9月16日，英國一名剛從牛津大學畢業的唐納利（Matthew Donnelly）分享自己投身Uber Eats當外賣員的經歷。唐納利表示，他送一個Big Mac漢堡包只賺6英鎊（約63.4港元），這跟他夢寐以求的工作相差甚遠，但也不全是壞事。（網絡圖片）

等我趕到她家時，我的保溫袋裏的雞肉巨無霸已經被蒸得幾乎失去了原有的味道，結構都發生了變化，幾乎面目全非。她當然很不高興，但也承認這並非我的錯。最糟糕的是什麼？一個多小時的車程，我才賺了5.48英鎊（約57.9港元）。

運氣好的話，我一天可以賺到125英鎊（約1321港元）。我和伴侶住在一間一房的公寓裏，每月房租1300英鎊（約13736港元）。雖然比不上倫敦的房價，但也相差不遠，目前為止，送外賣的收入足夠支付我那份房租和賬單。

我的送貨對象形形色色，他們大多都很友善，除了那位用我猜是羅馬尼亞語對我大喊大叫的女士，至於原因，我永遠也不會知道。我的送貨對像中難免會有一些牛津大學的學生，但我至今還沒遇過認識的人。我反覆思考該如何應對這種情況，最後決定假裝不認識他們。最難的部分是取餐。在後門和指定取餐點，大家似乎都互相認識。我則總是站在一邊，假裝看手機，怯生生地等着叫號。這很可能是因為我是新人，但我確實感覺自己像個局外人。

2026年4月17日，波蘭克拉科夫的街道上，一名Uber Eats外賣員騎着單車送外賣。（Getty）

如果投入足夠的時間，收入累積得很快。但作為一名自僱司機，需要承擔一些高昂的成本。油箱裏的油很快就用完了，而且我之前也沒意識到送餐所需的特殊保險竟然這麼貴。

還有機械故障。上班第二天，我的車就撞到了一個坑，輪胎側壁被刺破了一個洞。我不僅要支付修車費，而且車子停駛期間，我一分錢收入都沒有。

儘管有這些額外的開銷，但過去一個月這份工作在經濟上還是可以的。我這麼說並不是想博取同情。事實上，我很喜歡這份工作。別誤會，這工作確實很辛苦。節奏快，壓力大，尤其是在雨夜，更是孤獨寂寞。但付出總有回報，這種回報令人無比滿足。而且，因為我喜歡開車，所以這份工作的大部分時間都充滿樂趣。

更重要的是，除了別無選擇之外，我覺得工作對我來說至關重要。另一個選擇是：無所事事地等着合適的工作出現，同時還要支付房租。我知道自己比較願意成為哪一種人。

2026年8月23日，一名Uber Eats外賣員在波蘭克拉科夫（Krakow）的街頭。(Getty)

如果你碰巧在牛津郡，又有點餓了，隨時可以找我。