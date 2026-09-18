公開反對中美G2　頻繁提議G3　俄羅斯的喊話是宣泄還是宣戰？

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當地時間9月16日參加在葉卡捷琳堡舉行的國際青年活動時，公開且直白地反對由中美兩國共同管理世界的設想。

他的原話是：「有人認為應當在雙邊協定的基礎上創建起一箇中美雙邊聯盟來管控全球局勢。我認為這是種不可信的模式。」他稱，國際秩序不能由少數幾個大國包辦，更不能從美國主導的單極世界，簡單切換成中美主導的「兩極世界」。

中美G2是由著名經濟學家、美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）創辦人弗雷德·伯格斯滕（C. Fred Bergsten）於2005年首次正式提出的。在奧巴馬政府早期，「G2」概念曾引發廣泛討論。美國前國家安全顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）2009年1月在中美建交30周年活動上，曾公開倡議建立「G2」機制，主張中美兩國應就金融危機、核不擴散、氣候變化等全球性議題展開深度「非正式共治」。

在前往韓國釜山參加峰會前，特朗普在社交平台帳號上發文：「G2峰會即將召開！」。(X截圖)

美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期以來多次重提「G2」。

2025年10月30日，在韓國釜山參加中美元首峰會前夕，特朗普在其社交平台 Truth Social 上發文：「THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!」（G2即將舉行！） 。 2025年11月1日，中美元首會晤結束後，特朗普再次發文：「My G2 meeting with President Xi of China was a great one for both of our countries...」（我與中國習近平主席的G2會晤對我們兩國來說都是一次偉大的會晤……）

在2026年5月訪華期間以及隨後的公開發言中，特朗普延續了他此前在社交平台上打出的「G2」標籤。他多次表示，美國和中國作為全球最大的兩個經濟體，「只要中美兩國通力合作，世界上幾乎所有重大危機和難題都能得到解決」。

2026年7月24日，中國外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（新華社）

而中國堅持多極化和不結盟政策，對於中美G2一直是拒絕入局附和的態度。

以往中國拒絕中美G2是因為中國的實力確實不足以和美國媲美，而現如今中國頻繁強調「互相尊重」背後，隱含着中美並肩的潛台詞。中美正在不少國際領域形成事實上的G2合作模式。

國際秩序正在發生劇烈變化，美西方世界對於中國崛起的態度也已經變了。美國最顯著的變化是，開始變得尊重中國，特朗普一而再再而三談中美G2，打的就是中美共治而不是美國被中國替代的盤算。加拿大等西方僅次於美國的資本主義強國，正在上演一齣避免被中等強國聯合的戲碼。

此次俄羅斯外長拉夫羅夫的表態，之所以引人注目，不在於中美是否已經開始共治世界，而在於俄羅斯一邊反對中美G2，一邊卻對中美俄三方領導人會晤異常熱衷。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2026年1月在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講稱，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

俄羅斯總統外交事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）在9月1日前後首次公開向媒體披露，俄羅斯總統普京計劃出席11月在深圳舉行的APEC峰會。他表示，若條件允許，不排除在峰會邊會期間安排普京、習近平與特朗普舉行中美俄三方元首會晤的可能性。

隨後9月6日前後俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在接受媒體採訪時證實，莫斯科並未排除舉行這一三方會晤的可能性。

拉夫羅夫在此次論壇演講前不久9月8日在俄國電視台節目上說，如果收到在深圳舉行俄中美三國峰會，作為APEC活動一部分的提議，普京有可能會接受。

反對中美G2的俄羅斯看似是堅決捍衛多極化國際秩序，實際上骨子裏接受中美俄G3。俄羅斯對中美G2的反對，更像是對俄羅斯被踢出了頂級決策圈的憤怒。俄羅斯要的是上桌的權力，反對的是自身大國地位被無視。俄羅斯不甘依附於中國，想要留存體面，心態相當複雜。

中國俄羅斯等國家聯合反對美國單極霸權，這是人們已經習慣的國際敘事。加拿大、澳洲以及歐洲國家組成的中等強國聯盟，自然不會有俄羅斯的位置。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在德州進行共和黨全國中期選舉大會演講後做出手勢。（Reuters）

長期以來，俄羅斯是作為美國最重要對手的身份存在的，這一定位給俄羅斯帶來壓力，同時也是對俄羅斯大國地位、大國威懾力的認可。當中國日漸取代俄羅斯成為美國最主要的戰略競爭對手，中國就不單單是俄羅斯抗衡美國時寄希望報團取暖的夥伴了。

俄羅斯一方面希望搭乘中國崛起的快車，另一方面又對中國崛起之後中美形成事實性共治進而讓俄羅斯跌出大國序列不接受。

俄羅斯近來反覆強調中美俄三國領導人會晤的可能性，公開提出如果收到提議會接受，這是公開向2026年11月APEC峰會的東道主中國施壓和喊話。畢竟如果東道主不安排這樣的會晤，中美俄領導人就不可能一起會晤。

俄羅斯強烈希望躋身中美大國會談，這可以理解，問題是俄羅斯外交官如此頻繁的公開喊話是對中國的試探嗎？俄羅斯如此公開表達不滿情緒的用意是什麼？這些都是值得深思的。