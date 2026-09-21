全球貨幣解構（一）｜美聯儲能擋住「疫情金融」的潰壩風險嗎？

前言：當西方主流輿論將近年來的高通脹與金融動盪簡單歸咎於地緣衝突或能源短缺時，這種敘事掩蓋了更為深刻的宏觀真相。從美國聯儲局疫情期間的天量貨幣超發推高實體與資產通脹，到中美兩大經濟體同時陷入歷史性的政策周期失步，再到全球北方金融資本霸權與南方實體制造體系的激烈對撞，一場圍繞貨幣主導權、債務可持續性與未來全球定價權底座的深層重構正在上演。



西方敘事對自身貨幣政策原罪的選擇性忽視，掩蓋不了貨幣秩序從紙面信用向實體資產錨加速嬗變的必然歷史法則。



債市的先知與政策話語的坍塌

在美聯儲2026年9月例行的利率決議與新聞發布會召開之前，美國國債市場早已完成了對貨幣政策路徑的劇烈重構。短端國債收益率快速上行，長端收益率則持續高企。這種收益率曲線的異動表明，固定收益領域的交易員們早已不再僅僅盯住官方公布的政策利率指標，而是將目光投向了更深層的宏觀背景：居高不下的財政赤字、黏性極高的通脹壓力，以及美元資產必然承受的信用折價。

儘管官方統計機構通過不斷調整採樣口徑與權重計算方式，試圖平滑公布的消費者物價指數（CPI）數據，但資本市場的交易邏輯從來都極其直接——當貨幣購買力的侵蝕成為一種長期化趨勢，投資者必然要求更高的風險溢價與收益補償。

與此同時，美國財政部為了維持龐大的赤字預算，發行的國債洪流源源不斷地湧向二級市場，疊加海外主要央行與機構買家的戰略性減持，國債供給與需求之間的嚴重失衡讓美債的期限溢價（Term Premium）被迫持續維持在高位。

美聯儲前主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）在其任內曾長期堅持將通脹歸咎於供應鏈瓶頸，並反覆使用「暫時的（Transitory）」這一詞彙來安撫市場。然而，前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）早早公開發出警示，指出超常規的財政刺激將引發數十年未見的通脹風暴，警告「暫時隊伍（Team Transitory）」觀點存在重大誤判。後續的經濟走勢印證了後者的警示，甚至連時任財政部長耶倫（Janet Yellen）後續也不得不公開承認，自己當年認為通脹只是短期的判斷是一個令人遺憾的錯誤。

主流輿論往往將通脹簡化為一種應對外生衝擊的被迫舉措，強調這是為了遏制地緣衝突以及中東局勢升級所帶來的輸入型能源與大宗商品價格暴漲。這種將通脹完全歸咎於地緣政治與供應鏈斷裂的敘事，實際上掩蓋了更為深層的貨幣金融根源。

美聯儲的連續加息並非通脹產生的因，而是此前數年（特別是疫情期間）天量貨幣寬鬆在實體經濟爆發出嚴重後遺症後的果。加息是政策制定者為了撲滅通脹大火而不得不使用的滅火手段，但這場大火的薪柴，早在數年前就已經由天量投放的貨幣堆積完成。

美國的債務激增，以及不負責任的降息、量化寬鬆政策，正在讓美國的金融體系變得更加脆弱和極不穩定。（VCG）

貨幣的源頭：天量寬鬆的三重奏

要徹底理解本輪高通脹與高融資成本並存的奇特現象，必須對此前美國所實施的超常規貨幣與財政寬鬆政策進行層次分明的解構。市場上的貨幣並不是憑空多出來的，其創造與擴散過程可以通過三個相互重疊但作用機制截然不同的渠道來進行還原。

首先是財政「直升機撒錢（Helicopter Money）」與廣義貨幣直接膨脹。與2008年金融危機時期僅依靠中央銀行修復金融機構資產負債表不同，2020年疫情爆發後美國政府採取了極為罕見的直接財政干預。財政部通過大規模舉債，直接向普通居民和企業賬戶打入數萬億美元的現金支票、失業紓困金以及企業紓困補助。

這種超常規的財政擴張直接跳過了商業銀行復雜的信貸傳導中介，將真金白銀轉化為私人部門賬戶中的即時購買力。在前期政策快速推進的兩年間，美國的廣義貨幣供應量（M2）呈現出爆發式增長，其增速創下了現代金融史上的最高紀錄。

其次是美聯儲的無限量量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）與基礎貨幣堆積。為了配合財政部的鉅額發債需求並維持金融市場流動性，美聯儲在二級市場上大規模吞噬美國國債和住房抵押貸款支持證券（MBS）。這一舉動導致美聯儲的資產負債表從最初的四萬億美元出頭，迅速飆升至近九萬億美元的驚人峰值。這好比中央銀行打開了巨大的水龍頭，將數萬億美元的基礎貨幣（Central Bank Reserves）直接注入到了商業銀行的賬戶之中。

最後是商業銀行信貸的內生貨幣創造（Endogenous Money Creation）機制。在美聯儲將政策利率降至零附近的極端低利率環境下，企業與個人借貸意願被極大激活，住房抵押貸款與商業信貸全面爆發。現代貨幣銀行學表明，商業銀行在發放貸款時，並不是把庫房裏已有的存款轉移出去，而是在借款人的賬戶上憑空創造出一筆新的存款。在低利率的誘導下，商業銀行的這一信用擴張過程極大地放大了實體經濟中的貨幣乘數。

上述三大渠道相互交織與疊加，構成了龐大的貨幣洪水。這就好比水庫裏的水被加到了歷史極值，當海量的資金湧入實體消費市場，而全球供應鏈又受到阻礙時，過多的貨幣追逐過少的商品這一最古老的經濟學規律便發揮了作用，直接將消費品物價、房價以及人工成本推到了四十年來未見的高位。

9月16日，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的會議結束後舉行記者會。(Reuters)

錯位與傳導：為何錢多卻借錢更貴？

在這一複雜的貨幣創造過程之後，市場呈現出一個極其矛盾的困惑：既然前期市場裏創造瞭如此巨量的貨幣，為什麼現在的融資成本即貸款利息反而越來越高？這需要從現代貨幣傳導機制、資金的價格屬性以及中央銀行的政策工具意圖來進行精準拆解。

首要的邏輯在於必須嚴密區分基礎貨幣準備金與實體廣義貨幣。美聯儲通過量化寬鬆創造的數萬億美元準備金，本質上是中央銀行與商業銀行之間的結算工具，它並不能直接流進超市去購買日常消費品。這解釋了為什麼在寬鬆政策實施初期，全面消費品通脹並沒有立刻暴發，而是首先表現為美股與美房等資產價格的資產通脹。

然而，當財政赤字直接將資金打入居民賬戶轉化為廣義貨幣，且實體經濟遇到供給瓶頸時，全面的消費通脹才徹底被激活。美聯儲為了遏制這種實體總需求的失控，必須強行提高全社會資金的使用成本。

此外，必須明確加息的本質是改變資金的價格，而非直接在物理意義上消滅已經存在的存量貨幣。美聯儲調高聯邦基金利率（Federal Funds Rate），調高的是商業銀行之間進行隔夜拆借的成本。商業銀行為了維持自身的淨息差與盈利能力，會立刻將這一成本轉嫁給終端客戶，跟進上調最優惠利率（Prime Rate）。這會迅速傳導至信用卡利率、汽車貸款利率、浮動利率房屋抵押貸款以及企業發債利率。這好比中央銀行提高了資金的水費，借錢變貴了，企業與個人的借貸意願受到抑制，部分資金被吸引回銀行形成定期存款，從而降低貨幣的流通速度，遏制新的信用創造。

真正負責減少銀行體系基礎貨幣準備金的，是美聯儲同步推進的縮表政策，即量化緊縮（Quantitative Tightening, QT）。美聯儲通過停止對到期國債與資產支持證券的重新購買，直接將之前注入金融體系的準備金回收並註銷。加息改變資金價格，縮表回收資金數量，兩者雙管齊下，推高了全社會的實際融資成本。

同時，長期貸款利率的高企還受到了市場對財政債務可持續性懷疑的推動。當美國財政債務突破40萬億美元大關，市場預期財政赤字難以逆轉，固定收益交易員要求更高的風險補償，導致長期融資成本居高不下。

日前，美國馬裏蘭州安德魯斯空軍基地，特朗普準備登機時曾表示：「幹預美債，我們有很多手段。最終極的手段是軍隊。」(Reuters)

終局預判：在滯脹與債務炸彈之間平衡

美聯儲通過暴力加息與緊縮政策來強制收緊流動性的努力，正在不可避免地撞上美國財政體系與金融結構的硬牆。這演變成了一種極其危險的財政主導（Fiscal Dominance）現象，即中央銀行的貨幣政策獨立性被龐大的政府債務所綁架。

一方面，如果政策利率長期維持在高位，美國政府龐大債務存量所產生的每年利息支出將輕鬆突破一萬億美元大關，這一數字將超過年度國防預算，成為聯邦財政開支中增長最快的負擔。這種高利率導致高利息支出、高利息支出推高赤字、高赤字迫使更多發債的惡性循環，好比一個人試圖通過不斷辦新信用卡來償還舊卡的利息，最終將從根本上侵蝕美債作為全球無風險資產的信用基石。

另一方面，高利率對實體經濟與金融體系的傳導具有顯著的滯後與累積效應。商業銀行因資產負債表錯配而承受巨大壓力，商業地產借貸違約風險不斷暴露，企業高昂的融資成本嚴重限制了實體領域的再投資意願。這使得美國經濟在表面數據的掩蓋下，內部結構脆弱性激增。

華爾街金融資本的虛高與實體經濟活力的衰退形成了鮮明對比，貨幣政策的任何一次大幅轉向或微調，都有可能引發連鎖性的流動性衝擊。

美聯儲無法單純依賴政策利率這一總量調節工具，來解決由財政過度赤字與全球供應鏈重構帶來的結構性難題。在通脹黏性、債務炸彈與經濟衰退風險構成的三角困局中，美元資產的重新定價進程才剛剛展開，而這一過程必然對全球金融市場的穩定性產生深遠且持久的震盪。