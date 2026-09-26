日本急於刪除「敵國條款」 為何總刪不動？

近日，日本首相高市早苗在聯大一般性辯論中以推動聯合國改革為由，重提刪除《聯合國憲章》中「敵國條款」的要求。所謂敵國條款是指《聯合國憲章》的第53、77和107條中有關對待敵國的特殊規定，包括允許依託區域辦法或區域機關，可不經安理會授權，直接對敵國威脅和平、實施侵略的行為採取軍事行動等內容。

刪除「敵國條款」是日本自加入聯合國以來的一貫訴求，此次高市舊事重提，實欲為日本推行新軍國主義摘除國際法上的「緊箍咒」。



據日本外務省相關資料，為支持相關主張，日本外務省列出兩條理由，但其實都站不住腳。其一是1995年第50屆聯大通過的第52號決議。該決議雖表示「打算啟用《聯合國憲章》第一百零八條所述的程序，在今後儘可能早的一屆適當會議上對《憲章》作出預期將來生效的修正，把第五十三、第七十七和第一百零七條中的『敵國』條款刪除」，但這僅是一項政治意願，並不具備任何法律約束力。

2026年9月22日，美國總統特朗普在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。（Reuters）

其二是2005年聯合國舉辦的世界首腦會議成果。該文件第177條雖表示「決意刪除《憲章》第五十三條、第七十七條和第一百零七條中的『敵國』提法」，但文件本身並未啟動修改《憲章》的正式程序。

日本自知這些文件並不足以支撐其刪除「敵國條款」的訴求，故主張基於以上文件「敵國條款」已「名存實亡」。然而，若誠如日本所主張，日本政府為何又動用大量外交資源與一個所謂「名存實亡」的條款死磕呢？

日本的意圖之一，還在於企圖將自身塑造為「無辜者」和「受害者」的角色，與堅持「敵國條款」的中俄等國打一場國際輿論戰。《聯合國憲章》第109條對憲章修訂有着明確規定：「一、聯合國會員國，為檢討本憲章，得以大會會員國三分之二表決，經安全理事會任何九理事國之表決，確定日期及地點舉行全體會議。聯合國每一會員國在全體會議中應有一個投票權。二、全體會議以三分之二表決所建議對於憲章之任何更改，應經聯合國會員國三分之二、包括安全理事會全體常任理事國，各依其憲法程序批准後，發生效力。」

2026年9月22日，美國總統川普在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。（Reuters）

也就是說，如果日本無法獲得中俄等安理會常任理事國的批准，即使《憲章》修正案出台也無法生效，更遑論日本政府的所謂法理依據。此外，啟動《憲章》修訂程序，必將是多種利益訴求的混合，聯合國不會為專門刪除「敵國條款」而啟動修訂程序，所以如果日本無法推動各國就聯合國改革問題達成一致，通過修訂《憲章》刪除「敵國條款」幾無可能。

然而，若不在國際輿論上達成多數國家對「敵國條款」的默認廢棄，高市將「台灣有事」與日本「存亡危機」捆綁的政治企圖，無異於再次發動侵略戰爭。日本苦心經營的對華圍堵也會因喪失法理性而瓦解。

因此，高市的目標是通過反覆闡釋日本的敘事邏輯以實現對「敵國條款」的架空。不過，即使架空也並非易事。歷史上未經歷日本侵略的國家或許在心理上早已不將其視為「敵國」，但日本架空《憲章》條款的舉措卻成為堂而皇之違反國際法的惡劣先例。如果每個國家都不經正規修訂程序，架空對自身不利條款的話，那麼聯合國這一國際制度也終將遭到瓦解。這不符合全球大多數國家的利益訴求。

作為日本的盟友，美國對刪除「敵國條款」的態度也頗為曖昧。雖然早在「敵國條款」設置之初，美國就將其視為臨時性條款，而非對「敵國」的永久性身份歧視，但根據日本外務省的公開檔案——1990年2月，當時任日本外相中山太郎電令駐美大使村田良平，打探由美國總統提出修改《聯合國憲章》刪除「敵國條款」的可能性時，得到的卻是否定答覆。在美國看來，「敵國條款」更像是一個籌碼，它可以在必要時單方面否定其應用，也可以藉此將日本牢牢握於掌心，繼續做自己的提線木偶。

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

同為「敵國」的德、意此次也未對高市的訴求予以明確支持。2005年日本曾試圖推動將刪除「敵國條款」寫入世界首腦會議成果，但德、意並未就此與日本採取聯合行動，這次外交活動成了日本的獨角戲。外界大多將高市在聯大的發言視為中日矛盾的延續。一些歐洲、亞洲國家主流媒體在報道高市發言時，不約而同將此次中日圍繞「敵國條款」的博弈，視為高市在台灣問題上對中國挑釁的延續。韓媒更是大篇幅介紹了中國外交部的立場，對高市的訴求全無好感。

顯然，高市的這場外交秀準備不足。接下來，日本政府也許會利用各種外交場合爭取更多國家對刪除「敵國條款」的支持。更險惡的做法是，通過不斷炮製炒作「中國威脅論」，讓更多國家在潛意識上將日本介入台海、使用「反擊能力」（對敵基地的攻擊能力），與觸發「敵國條款」脱鈎。中國對此要高度警惕，所有愛好和平的國家及地區也要對此保持警覺。

作者：南開大學日本研究院副研究員程藴

