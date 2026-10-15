中國代表團訪問俄日爭議島嶼：東亞安全危局一觸即發

2026年10月9日至11日，一個由中國黑龍江省行政官員及企業代表組成的商務考察團，罕見地踏上了由俄羅斯實際控制的擇捉島（Etorofu Island / Iturup Island，日稱北方四島之一），考察酒店開發與海產品養殖項目。

由於代表團系依照俄羅斯法律和手續入境，這一行動在事實上默許並承認了莫斯科對該爭議領土的管轄合法性。

東京政壇急劇震動，日本政府迅速提出嚴正交涉與抗議。日本外相茂木敏充公開表態稱第三國依據俄方手續進入該區域「絕對無法接受」；日本首相高市早苗亦緊急回應，稱將基於領土主權立場作出「妥善且堅決應對」。

這一看似地方級別的考察，實則是中國打破數十年領土中立姿態、對日實施不對稱打壓的里程碑事件。回顧歷史，1964年中蘇交惡時毛澤東曾公開支持北方四島歸還日本，以聯日抗蘇；此後中國長期維持務實中立，主張日俄和談。如今中國態度發生根本性轉向，核心動因在於反制日本近年來在台海問題上「切香腸」式的跨線挑釁，將爭議領土轉化為對等博弈籌碼。

此事件表明，東亞領土與安全爭端已徹底打破隔離狀態，呈現出強烈的聯動特徵。隨着日本顯著提升對台海安全的介入，並高調宣揚「台灣有事即日本有事」，中俄兩國在戰後國際秩序定性上的戰略協調被不斷激活。莫斯科將南千島群島視作二戰勝利成果，北京將台灣回歸定性為戰後秩序的核心部分，兩國在回應日本防務政策時展現出前所未有的協同性。

在這一地緣鉅變中，高市早苗此前引以為傲的「台灣有事論」，已徹底蜕變為整個日本國家難以承受的巨大負資產。這句口號原本意在借台海局勢突破和平憲法限制、倍增防衛預算，卻直接刺中了日本自身的戰略軟肋。中國以「北方領土亦可成為籌碼」反手下子，直接在日本北門開闢了第二戰場。這在相當程度上摧毀了高市內閣的防務規劃，如今北方四島及北海道方向壓力驟增，日本徹底陷入「西南防颱、北部防俄中」的多線戰略噩夢。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗（右）與防衛大臣小泉進次郎（左）出席自衛隊高級指揮官會議上檢閲儀仗隊。（Reuters）

寄希望於華盛頓同樣只是東京的一廂情願。美國對於北方四島主權歸屬歷來保持微妙模糊，絕不可能為此與俄羅斯爆發直接軍事衝突。更讓日台焦躁的是，雖然美國長期對台灣也實施戰略模糊，但隨着中國實力的飛躍，這種承載力已然劇變。正如本屆特朗普（Donald Trump）政府直言，美國不願為了遙遠的地方參與一場與核大國的戰爭。這使得美日同盟看似加固，卻根本解不開北方戰線被激活後的地緣死結。

若日本應對不當，極易陷入敵意螺旋上升的對抗陷阱。若東京迫於右翼壓力對登島中企實施金融凍結或人員限制，甚至在西南諸島提升演習烈度，必將引發中方更猛烈的回應。中方完全可以對日本官員及實體實施精準反制，並在戰略金屬等供應鏈關鍵領域強化限制。

在軍事與執法層面，中國在釣魚島（日稱尖閣諸島）領海內的常態化執法壓迫感將持續增強；中俄海軍在東海與日本海附近的聯合巡航與演練將直逼北海道；解放軍亦可能在台海周圍展開常態化封鎖演練，對依賴該航道的日本「海上生命線」與經濟安全構成直接挑戰。

不僅如此，朝鮮極大概率會借中俄戰後秩序施壓，頻繁試射中遠程導彈及高超音速武器回應美日韓同盟，使日本陷入北方與西部雙向受敵的困境。而韓國雖然作為美國盟友，但在獨島（日稱竹島）主權及歷史認知上與日本存在不可調和的矛盾，絕不可能在領土爭端中徹底為東京背書。東亞正迅速形成「中俄朝」在北方與西部反制、「美日韓」在西南抵擋的塊狀陣營對峙，整體安全環境面臨系統性大撕裂。

2026年8月15日，日本東京，右翼團體成員在靖國神社手持日本國旗和標語，悼念二戰死難者，當日是日本二戰投降81周年紀念日。（Reuters）

在此事件上，日本若應對軟弱，直接造成國內右翼的極度不滿，而在外部等同於「鼓勵」中俄繼續在北方四島上不斷強化官方與企業的開發合作。儘管博弈存在升級風險，高市內閣在現實政治考量下依然保留着微妙的克制空間。或許日本外務省最現實的止損策略，是將登島行為定性為「民間企業自發考察」，停留在外交照會與口頭抗議層面，避免上升為國家間的經濟戰或外交撕裂。通過保持對話管道暢通，雙方能明確政策底線，降低安全誤判概率。

而日本若想化解當前的戰略危局，就必須根本調整盲目充當美軍亞太「馬前卒」的思維，重塑對華外交承諾，在台灣問題上恪守中日四個政治文件的原則，做出符合國際法和雙邊承諾的穩重表態，停止官方層面的過界互動與軍事協同宣示，徹底抽離中國在北方領土問題上施加壓力的政治動機。

同時，日本應當在日美同盟與周邊鄰國之間重新確立「自主外交」的空間，避免在東亞劇烈變局中淪為最大的受害者。