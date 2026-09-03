中國不再對日本抱有幻想

近年來，在中日外交的暗流湧動中，許多西方觀察家習慣將兩國的僵局歸咎於個別右翼政客的激言勇行。當日本首相高市早苗公開發表涉台言論、導致兩國高層交流近乎停滯時，外界往往將其視為一次偶發的外交風波。然而，如果將視線拉回北京的視角，就會發現一個更為深刻且不可逆的轉折：中國對日本的「期待」與「信任」已經徹底破滅。

這種信任的崩塌絕非始於高市早苗。高市不過是這股長期積聚的火山灰中最矚目的爆點。在她之前，日本國內的整體右翼化就在持續升級和固化——無論是對華政治言詞的日趨尖鋭、安保政策的突破，經濟與科技領域追隨美國遏制中國，還是在台灣問題上頻繁試探中方紅線。高市早苗的登台，只是撕下了日本政壇長期維持的戰略掩飾（strategic concealment），讓隱蔽已久的對華敵意走向了公開化與必然化。

不久前，日本跨黨派議員代表團試圖通過傳統的外交辭令緩和僵局，但中方一改往日的柔性溝通，直接公開攤牌。原定的會談演變成針鋒相對的爭論，中方明確要求日方必須從根本上糾正歷史與地緣認知，恪守中日建交四個政治文件。日方代表團成員伊佐進一（Shinichi Isa）等人在回國後向媒體抱怨中方「門檻過高、不切實際」，這進一步證明了日方的認知滯後——北京已經徹底關閉了日本長久以來「一邊享受中國市場紅利，一邊在安全上依附美國、甚至在台海暗度陳倉」的「兩面取利」通道。

戰後歷史的不斷抹除與政冷經熱框架的徹底失效

要理解中國今天對日本的冰冷態度，就必須剖析日本戰後社會那種極其特殊的歷史心態。

外界常輕描淡寫地稱日本「試圖在教育中篡改歷史」，但從中國的視角來看，情況更為嚴重：日本並不是「試圖篡改」，而是在不斷抹除二戰侵略歷史。

2026年7月28日，首相高市早苗在東京官邸向媒體發表講話。（Reuters）

在中國看來，戰後近八十年間在日本右翼勢力的持續推動下，日本通過修訂教科書、淡化戰時罪行（如南京大屠殺與強徵慰安婦等）、將自身塑造為二戰「核爆受害者」而非侵略者等手段，在國家意識形態層面進行系統的歷史清洗。右翼政客與社會思潮一直在最大力度淡化戰爭罪行與反省，直接導致如今「對中國等東亞國家的批評感到厭倦」的傲慢心態。

這種心態之所以能確立，根源在於戰後美國出於冷戰需要對日本舊體制的包庇與保留。遠東國際軍事法庭未能徹底清算其軍國主義根源，這使日本精英階層得以在未進行道德清算的情況下，直接融入美國主導的戰後秩序。

更為危險的是，日本這種「不反思」的心態通過長期的文化與政治滲透，深刻影響了台灣地區（特別是民進黨）。近年來台灣在教育與意識形態上的「去中國化」與「去歷史化」，背後隱現着日本右翼歷史觀的影子。甚至有消息表明，「日本台灣交流協會」台北事務所已於今年預置了具備防核生化功能的地下避難所——這種在境外針對戰時場景的罕見安排，將所謂「台灣有事就是日本有事」從口頭造勢轉化為了實質性的戰前預置。

隨着日本將地緣政治爭端、歷史意識形態與國家安全深度綁定，北京的政策邏輯也發生了根本性轉變：安全與經濟不再被視為可以切割的平行軌道，過去長期支撐雙邊關係的「政冷經熱」框架已徹底失去現實基礎。

在過去數十年的外交實踐中，中日關係確實曾依賴「政治分歧常態化、經貿合作深化」的雙軌模式維持互動。然而，隨着日本將「經濟安全保障」提升為國家戰略、跟進限制半導體及關鍵技術出口，並在供應鏈領域推行「去風險」政策，這種政經分離的互動範式已難以維持。

在當前的戰略考量中，缺乏基本政治互信與安全共識的經濟合作，往往被視為藴含潛在安全風險的非對稱依賴。由此，傳統經貿紐帶作為中日關係「壓艙石」的功能正在快速削弱。

《美日安保條約》的全稱是《日本國與美利堅合眾國之間的相互合作及安全保障條約》，在時任美國總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）和日本首相岸信介（Nobusuke Kishi）見證下於1960年1月19日在華盛頓特區簽署。

現實力量重塑：中國將毫不猶豫挑戰美日安保條約

然而，今天的地緣天平已經發生了根本性傾斜。

過去日本精英階層始終堅信《美日安保條約》第五條是其安全的終極護身符，認為只要將美國綁定在自身安全架構上，中國就會因忌憚美軍的介入而選擇克制。

但在當前的現實格局下，這種戰略假設正在迅速失效。中國擁有在全球範圍內極具規模的國防工業基礎與造船產能，在常規軍事裝備的持續補充、維護以及消耗戰能力上，已經形成足以支撐長期高強度對峙的物質基礎。與地理位置遙遠的美國本土相比，台灣海峽與東海近在咫尺，中國擁有無可比擬的地理位置與「拒絕區域介入/反介入」（A2/AD）戰場深度，駐日美軍基地與日本西南諸島完全處於中國中遠程精確制導打擊能力的覆蓋範圍之內。

基於目前的軍事力量、製造業產能以及絕對的地理位置優勢，兩岸局勢一旦被魯莽的日本右翼或者美國打破平衡，中國會毫不猶豫挑戰美日安保條約的成色。

北京不再被動接受美日單方面劃定的安全界線，而是會通過在釣魚島（Senkaku Islands）周邊的常態化執法、以及在海空域的高強度常態化巡航，直接將安全壓力施加給東京。這種試探本質上是在將難題拋給美日同盟，迫使華盛頓與東京直接面對一個極其嚴峻的抉擇：當危機真正爆發時，美國是否真的願意為了日本的離島爭端或台海干涉，承擔與另一個工業與軍事大國發生直接衝突的風險。

中國不再對日本抱有期待，意味着北京已經做好了全面打破戰後美日同盟安全承諾神話的準備。

白宮發布多張特朗普在白宮以國宴款待高市早苗的畫面（取自白宮官網）。

日本對美真實心態：焦慮、寄生與身份矛盾

日本之所以在對華戰略上走到今天這一步，其背後是一場算計深遠卻極具風險的國家戰略豪賭。

日本對美國的真實心態呈現出高度複雜的「戰略寄生」特徵。面對中國的全面崛起，日本精英階層深知僅靠自身力量已無法重塑在東亞的主導地位，因此選擇將國家運勢完全押注於美方，寄希望在美方主導的印太戰略框架下充當最前線的核心節點，以此換取經濟、軍事與國際政治上的生存空間。

與此同時，日本對美方也並非絕對順從，而是暗含着借美自重以實現「正常國家化」的深層訴求。日本右翼勢力長期通過放大「中國威脅論」來加劇區域緊張局勢，以此為籌碼向美方索取更多的防務解禁空間，進而突破《日本國憲法》第九條對集體自衛權與軍力發展的限制。

這種戰略策略映射出日本深層的身份焦慮：既在安保上高度依賴美日同盟，又在政治上渴望擺脱戰敗國體制的法律與歷史枷鎖。在無法單方面改變美日非對稱同盟關係的前提下，日本選擇將這一身份轉型的戰略壓力向區域鄰國轉移——通過在同盟框架下強化對華遏制與安全對沖，日本意圖借協同美方重塑印太秩序之名，複製近代「脱亞入歐」的戰略路徑，重新贏得在東亞地緣結構中的主導性地位。

正如日本外務省亞洲大洋洲局前局長田中均所警示的那樣，當下的日本領導人「根本沒有開展對華外交，只是一味盲目追隨美方，甚至輕易推倒了幾十年積累的外交成果」。共同社前編輯局長後藤謙次也直言，高市等人「憑意氣和情緒搞外交，把日積月累的成果像推倒積木一樣摧毀，極其危險」。

日本的這場豪賭正將其推入巨大的兩難困境。現實地緣格局顯示，美國自身的資源與戰略專注度早已大不如前，既無法填補日本在關鍵供應鏈上的缺口，也無法挽回日本疲軟的國內經濟。而日本為了討好華盛頓，盲目追隨對華限制，反而讓自身產業扛下了巨大的對抗代價。

當中國徹底放棄了對日本的信任，東亞的地緣緩衝地帶將全面消失。中方將不再滿足於日方象徵性的口頭澄清與傳統的外交辭令，任何觸碰台灣問題與歷史紅線的行為，都將面臨中方在經濟、外交乃至軍事層面的實打實反制。