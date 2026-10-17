白宮發言人扎卡里亞上任5天即換畫　由「莫大榮幸」變極速敗走

很戲劇性，特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑選的金髮美女白宮發言人，還沒幹完一個星期，就被特朗普炒魷魚了。



快是真快！

狠也是真狠！

特朗普自己就說，他親自敦促女發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）「重新考慮」自己的職位。

「我坦白地告訴她，如果我是你，我會重新考慮。」特朗普說，「我還對她說，『凱蒂（扎卡里亞），這份工作適合你嗎？』說實話，你不需要這份工作。」

2026年10月13日，美國總統特朗普離開位於華盛頓特區的白宮時，新任白宮新聞秘書扎卡里亞站在他身後。 （Reuters）

話都說到這份上，凱蒂再梨花帶雨，也只能黯然走人了。

由此，她也創下了白宮發言人史上任職時間最短的紀錄。

這樣戲劇性的一幕，我總覺得，也不僅僅只有戲劇性本身，管中窺豹，可以看到美國政治運作中一些很有意思的地方。

1，我們講唯才是舉，但特朗普感覺更注重顏值。

用一位朋友的話說，他在白宮至少三大愛好，一愛好吹牛，二愛好黃金，三愛好美女，尤其是膚白貌美大長腿。所以，我們看白宮，確實是美女如雲，走掉一個又換一個。

從麥克納尼（Kayleigh McEnany）到萊維特（Karoline Leavitt），再到扎卡里亞，清一色金髮碧眼大波浪。媒體甚至總結出了一個專門的詞——「海湖莊園臉」：金髮、高挑、面容姣好、能說會道，非常符合特朗普的審美。

2026年10月12日，美國華盛頓，圖為新任白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia，右）與總統特朗普（Donald Trump）行政助理哈普（Natalie Harp，左）。（Reuters）

凱蒂42歲，一頭金髮，五官立體，身材高挑，白宮新發言人首秀當天，社交媒體上就有人感嘆「不得不佩服特朗普的審美」。

孔子批評「以貌取人，失之子羽」。特朗普應該沒讀過《論語》，但他組織過選美，當然，他說自己是「選賢與能」，但你看這選人的畫風，怎麼看怎麼像是另一種選美。

2，我們講用人不疑，但特朗普喜歡炒魷魚。

凱蒂首場白宮簡報會，開了約14分鐘，只回答了三家保守派媒體的提問。這畫風，不像白宮發言人，更像是內部座談。

更大的雷，是她的律師資格。

她一直自稱是「律師」，特朗普任命她時也稱她是「律師」。但記者們一查，她是哪門子律師，加州律考沒考過，至於她一度辯解說「是去中國後取得的」，但更要知道，外國人不可能參加中國司法考試。

最後，凱蒂不得不承認，自己壓根不是正經律師。

2026年10月13日，美國華盛頓，新任白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）主持上任後的首場新聞發布會。（Reuters）

事大不大？

說大不大，說小不小。但一個為總統辯護的發言人，一開始就手忙腳亂為自己的律師證辯護，棋子變成了炸彈。再燒，就燒到了特朗普身上了。

特朗普的回應，就一個字：切！

國際政治裏最殘酷的真相：一旦失去利用價值，再好看的棋子，也會被果斷捨棄。

3，高層頻繁變動，特朗普要開始大換人了。

換人，一直就是特朗普的拿手好戲。

自3月以來，美國高層人事變動頻繁：國土安全部長諾姆（Kristi Noem）被一則帖子宣告出局，司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後也被解職，勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）也在壓力下離職。

2026年3月4日，時任美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在美國華盛頓特區國會山，出席眾議院司法委員會關於「國土安全部監督」的聽證會並作證。（Reuters）

有數據統計，特朗普第二任期內，經參院確認的內閣部門職位中，已有27人離職，而第一任期同期只有11人——將近2.5倍的離職速度，超過小布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）三屆政府同期平均值的6倍以上。

還有，特朗普政府8位內閣級女部長，短短三個月內，就有4位或主動辭職或被炒魷魚。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

有消息人士透露，白宮正在「積極討論」解職FBI局長帕特爾（Kash Patel）、陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）等多位高官。連白宮辦公廳主任懷爾斯（Susie Wiles）被曝也會被炒魷魚，有媒體甚至拿到了接替的「5人大名單」。

鐵打的總統，流水的團隊。

考慮到在特朗普的第一任期，國務卿和國防部長都換了N個，魯比奧（Marco Rubio）和赫格塞思（Peter Hegseth），估計現在也在焦慮中。

華盛頓的風水，感覺轉得比白宮的電風扇還快。

4，一張律師證扳倒女發言人，也說明媒體與特朗普政府的對立。

凱蒂走了，特朗普也挺惋惜，說：她「被媒體虐待了」。

特朗普還說，「我說過，凱蒂，你不必做這個……新聞界對她太惡劣了。我從未見過這樣的事。」

哪怕要炒掉對方，但特朗普的邏輯仍舊是——不是我看人眼光不行，是這些媒體太壞。

2026年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）在白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia，中）及行政助理哈普（Natalie Harp，右二）的陪同下，乘搭海軍陸戰隊一號抵達阿拉斯加。（X@dougmillsnyt）

但也不得不說的一點，前面也說了，律師證其實可大可小，白宮撒過的謊，比這更觸目驚心的比比皆是，為甚麼媒體緊抓不放，根源還是與特朗普政府的對立。

站在中間的白宮發言人，看起來光鮮，實際上就是一個高壓鍋。上面頂着總統的脾氣，下面扛着媒體的炮火，中間還要維持一個「一切盡在掌握」的體面笑容。

沒有過人的水平，那就只能是替罪羊。

所有光鮮的前台崗位，本質上都是矛盾的緩衝墊，風浪一來最先承壓。

5，白宮工作不好幹，從萊維特辭職就能看出來。

萊維特為甚麼要辭職？

要知道，特朗普多次誇她「不可替代」，「還有那張不停歇的嘴唇，『叭叭叭』就像一把小機關槍」；而且，她才28歲，是美國歷史上最年輕的新聞秘書。

萊維特自己這樣解釋：以前每週在辦公室工作超過60小時，走訪全球各地，還要24小時隨時待命。「現在我每天在家陪孩子，有時到電視節目露面，這兩樣完全不是一回事，女士。」

更扎心的是，她5月生完第二個孩子，放產假期間，特朗普就不時聯繫她，催促她儘快復工。

2026年7月23日，美國華盛頓，時任白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

甚麼叫「隨時待命」？就是你剛哄完孩子睡覺，總統的電話來了。你剛端起飯碗，總統的推文發了，你得立刻回應。

有意思的是，萊維特辭職後，特朗普開玩笑說：「我發現，她竟然更愛她的孩子而不是特朗普，我很擔心啊。」

這話聽着像玩笑，但仔細一琢磨，也許並不全是玩笑。

在某些老闆的詞典裏，「不可替代」的真正含義，是「不許替代」——你最重要的品質不是能力，而是隨叫隨到。一旦你選擇了孩子而不是電話，你就不再「不可替代」了。

也不要以為美國人都很悠閒，沙發電視爆米花，有些美國人其實也很拼命的，35歲可能都干不到。

6，靠貶低中國討好外國人，有些人的謊言太拙劣了。

本來對凱蒂印象還不錯，畢竟，她在北京生活過三年，曾在中國律師事務所工作過，還公開說過在中國的經歷是她「人生中最令人興奮、最難忘的時光之一」。

但後來她上保守派評論員的節目，就立馬換了一副面孔。

她說：「我記得非常清楚，當時剛從中國回來，心想：中國怎麼會是下一個崛起的大國？他們連像樣的廁所都沒有。」

這話放在2026年，實在是匪夷所思。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）宣布，已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia，右）出任白宮發言人一職，接替8月離職的萊維特（Karoline Leavitt）。（IG@katiezacharia）

你在中國工作生活了三年，而且是在北京的CBD，可能是這樣的情況嗎？

所以，很大可能性就是：她是故意的。

為了在保守派圈子裏站穩腳跟，為了討好那些對中國有偏見的觀眾，她選擇了最簡單粗暴的方式——貶低中國。

但因為謊言太拙劣，誰都能看出破綻。這種話，不是無知，就是別有用心。更可能的是兩者兼有。

偏見一旦成了謀生工具，親歷的見聞也可以被隨意塗改。

中國外交部發言人毛寧被問到此事時，被形容為「似乎強忍笑意」，簡短回應：「歡迎她有機會多來中國看看。」

這回應，綿裏藏針，四兩撥千斤。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia）出任白宮發言人一職，接替8月離職的萊維特（Karoline Leavitt）。（IG@katiezacharia）

最後，簡單總結一下吧。

5天。一個金髮碧眼的白宮發言人，從走馬上任到灰溜溜走人，前後不過5天。

5天前，特朗普在社交媒體上宣布，這是他的「莫大榮幸」。5天後，特朗普對記者說，「如果我是你，我會重新考慮」。

馬斯克（Elon Musk）當年搞了個「政府效率部」，要裁掉聯邦政府的冗員。現在看起來，特朗普炒白宮官員的效率，比馬斯克的政府效率部高了不知多少倍。

圖為2025年2月20日，美國保守黨政治行動會議(CPAC)在馬里蘭州舉行期間，馬斯克（Elon Musk）手持一把電鋸上台。（Reuters）

之前，白宮最短紀錄是特朗普第一任期間的斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci），他當白宮發言人11天，現在則是凱蒂，5天，還不到斯卡拉穆奇的一半。

很戲劇性，但也不僅僅只有戲劇性。華盛頓正在見證一種新型政治物種的誕生——「速通型官員」。上任即巔峰，巔峰即終點。

哦，聽說凱蒂5天就被炒魷魚後，斯卡拉穆奇感覺大舒了一口氣，發推文說：「紀錄就是用來打破的……」

確實，5天一換的白宮發言人，不是第一個，也不會是最後一個。

真像是一個巨大的草台班子，你方唱罷我登場。

鑼鼓喧天，好不熱鬧。只是台上的人，換得比戲還快。

本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》

