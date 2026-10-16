白宮前發言人萊維特爆辭任內情：每周逾60工時　還要隨時候命

美國白宮前發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月底離職，11月會加入霍士新聞（Fox News）擔任時事評論員。她10月14日在社交網站回應網民的「為何離職」提問時談到，以前每周在辦公室工作逾60小時，還要隨時候命。美媒再爆料指，美國總統特朗普（Donald Trump）在萊維特放產假期間，也不時聯繫她，催促盡快復工。



29歲的萊維特在Instagram發文，回應網民有關「若你還要繼續工作，那為何辭去發言人職位」提問時稱，任職白宮發言人時，每周在辦公室工作逾60小時，走訪全球各地，還要24小時隨時候命，「現在我每天在家陪孩子，有時到電視節目露面，這兩樣完全不是一回事，女士。」

萊維特2026年10月14日在社交網站回應網民「為何離職」提問時談到，以前每周在辦公室工作逾60小時，還要隨時候命（網站截圖）

美國媒體《每日野獸》（Daily Beast）報道，萊維特5月生下第2個孩子後，放3個月產假，但在該段期間，美國總統特朗普（Donald Trump）也不時找她，催促她盡快復工。

報道引述來自白宮的消息人士指，「她在產假期間曾認真考慮過辭職，因為總統經常聯繫她，反覆詢問她何時回來。」萊維特最終於7月復工，隨後在8月宣布將離職。

消息人士又指，「在同時要照顧孩子下，這份工作壓力很大，她幾乎睡不了覺，她又不想自己的工作表現下滑…… 總統竭力想要留住她。」萊維特本來是白宮歷來最年輕的新聞秘書。

在萊維特離職後，新發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）接任，但報道指，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）對此任命感到意外，並且憤怒。

扎卡里亞上任後也是非不斷，爆出律師資格遭質疑的風波。