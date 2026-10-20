強勢美元的邏輯與中國國內市場的應對

近期美元指數一度突破102關口，一個月內漲幅超過4%。外匯市場日均成交量高達六七萬億美元，如此規模的漲幅背後是海量資金正在湧入美元及美元資產。此次美元走強並不只是簡單的匯率波動，而是美聯儲政策預期、中東地緣局勢、油價與通脹黏性、美債收益率上行以及歐美基本面分化共同疊加的結果。



作者：杜峰（上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師）、杜志遠（上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師）



對於中國國內市場而言，美元走強從來不是隔岸觀火。它一端連着人民幣匯率與跨境資本流動，另一端也間接影響着A股、港股的風險偏好與成交活躍度。當前更需要關注的不是美元指數單日漲跌，而是全球資本再配置壓力下，中國國內資本市場如何穩預期、穩信心。

直觀來看，本輪美元走強與美聯儲預期重回鷹派息息相關。美聯儲重啟加息後，美債收益率快速攀升，美歐、美日之間的利差顯著擴大。追逐收益的資金自然會從歐元、日元資產中撤出，換成美元去買美債。這一買一賣之間，美元需求被不斷推高。需要留意的是，長端美債收益率上行並非加息預期單一因素所致。10年期、30年期美債收益率其實包含了市場對未來短期利率的預期、通脹風險溢價和期限溢價三層因素。當長端收益率飆升時，與其籠統地說「拋售美債」，不如理解為投資者要求更高的風險補償，他們願意持有美債，但要價更高。投標倍數、得標尾部利差、一級交易商獲配比例這些細節指標，才能真正反映市場情緒。

美國華盛頓特區的美聯儲委員會大樓。（Reuters）

強勢美元的第二重因素來自地緣形勢變化。隨着美伊談判陷入僵局，中東局勢持續緊張，國際原油價格維持高位。高油價對美元形成雙重支撐：一方面加劇全球通脹擔憂，使美聯儲難以放鬆貨幣政策；另一方面，美國作為原油及成品油淨出口國，亞洲和歐洲各國紛紛轉向美國採購油氣，這些以美元計價結算的交易進一步擴大了美元的國際需求。只要中東不確定性持續存在，油價便難以回落，通脹粘性也將保持高位，美聯儲的政策空間將持續受限。

基本面同樣站在美元一邊。9月標普全球綜合PMI升至58.4，創五年多新高；企業稅後利潤佔增加值比例升至19.4%，為1940年代以來最高水平；標普500淨利潤率接近16%，突破了此前長期徘徊的14%關口。美國企業利潤增長主要依靠兩大引擎：人工智能帶動的半導體繁榮，以及能源價格上漲帶來的紅利。但繁榮背後也存在隱憂，僅10家企業就貢獻了標普500季度盈利增長的77%。而集中度過高，實際意味着一旦AI熱潮降温或油價逆轉，企業盈利能力將受到直接衝擊。但相比之下，歐洲經濟體面臨的壓力更為突出，美國增長優勢相對明顯，資金迴流美國也就順理成章。

還有一個容易被忽略的結構性因素。美元指數衡量的是美元對六種主要貨幣的綜合表現，其中歐元權重超過一半。歐元近期因能源衝擊和基本面疲弱而跌至階段性新低，其他貨幣除日元因日本央行加息形成一定對沖外，普遍走弱。換句話說，哪怕美國基本面不再超預期，只要歐元繼續疲軟，美元指數也會被動推高。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trumo，右一）向Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk，中）、英偉達行政總裁黃仁勳（右三）、Google聯合創辦人布林（Sergey Brin，右二）和超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（左三）頒發國家科學獎。（Reuters）

這些因素疊加起來看，與其說美元走強是短期波動，不如說背後有其戰略邏輯。美國通過吸引全球流動性流入，甚至在一些地區製造流動性枯竭，來恢復和維護美元體系的信用。全球央行外匯儲備中50%至70%為美元及美元資產，中國這一比例約為45%至55%，美元體系的影響力可見一斑。

這種局面對中國國內資本市場的擠壓是實實在在的。2025年9月到2026年9月，A股成交額從2.18萬億元人民幣降至約1.45萬億元人民幣，降幅33%；港股主板成交額降幅更超過40%。指數雖然沒有大跌，成交的大幅萎縮已經摺射出市場活躍度和信心的下滑。同期，美國財政部數據顯示，截至2026年7月的12個月內，海外投資者淨買入美國股票和投資基金份額達9420億美元，創歷史新高。

面對這種局面，中國國內資本市場不能只是被動防守。金融強國戰略的落地，離不開一個健康活躍的資本市場。對中國國內投資者來說，投資渠道本就有限，資本市場這個平台更應該被珍惜、被建設好。維持指數穩定只是底線，更重要的是完善規則體系，對違法違規行為施以嚴厲懲戒，讓市場真正有賺錢效應和投資價值。

信心是金融市場的基石。只有規則透明、運行健康、具備財富效應的市場，才能在中國國內居民投資渠道有限的現實條件下，既守護投資者的利益，也築起應對外部金融博弈的堅實根基。