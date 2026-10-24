歐洲騷亂全景：一場新型「解構式革命」正在發生

跨入2026年下半年，從巴黎（Paris）郊區發黴漏水的教室到米蘭（Milan）大教堂前滿地的奢侈品櫥窗玻璃，從布魯塞爾（Brussels）的街頭帳篷到普利亞（Puglia）斷油的加油站，這場蔓延全歐的大混亂正在以一種極為劇烈的方式，揭開後冷戰時代歐洲繁榮神話的帷幕。

這絕非一次偶發的治安事件，也不是單一政策引發的短暫陣痛，而是歐洲在「能源、安全、市場」三大外部紅利相繼坍塌後，其舊有福利模型與治理模式所面臨的社會系統性總危機。

正如美國總統特朗普（Donald Trump）在近期的訪問中談及法國局勢時所言：「我從未在法國見過那樣的情況。那不是小規模騷亂，也不是小規模抗議。那是一場全面革命，而且仍在持續。」來自大西洋彼岸的這一觀察，似乎在勾勒出了這場危機的非同尋常之處——它不再是傳統意義上的示威遊行，而是一場正在深刻重塑歐洲大陸政治地貌的社會前震。

三維失衡下的福利坍塌

要理解這場大騷亂的深層邏輯，必須拆解歐洲在過去數十年來賴以生存的「三重外供給」體系。在長達數十年的時間裏，歐洲的繁榮建立在一個高度依賴外部輸入的脆弱三角之上：來自俄羅斯的低價能源，支撐了其強大的製造業與出口競爭力；來自美國的免費或低成本防務保障，使其得以將鉅額財政預算傾斜於慷慨的社會福利；來自中國龐大且高速增長的市場，則為歐洲高端工業品與消費品提供了源源不斷的消化渠道。

然而，這一維持了半個世紀的生存模式如今已全面瓦解。俄烏衝突爆發後，歐洲切斷俄羅斯低價油氣，轉而高價購買美國液化天然氣，導致本土工業生產成本飆升，去工業化浪潮與企業破產潮接踵而至。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

與此同一時期，美國在面對自身戰略焦慮與防務負擔時，不再願意為歐洲提供無條件的「安全傘」，反而要求歐洲承擔俄烏衝突的絕大部分經濟與軍費賬單，逼迫歐洲大幅增加國防預算並採購昂貴的美製武器。

而在地緣政治博弈的裹挾下，歐洲盲目跟風美國對華發起的科技戰與貿易摩擦，強行對阿斯麥（ASML）光刻機等核心出口施加限制，導致其本土最具競爭力的優勢產業陷入競爭退化的死循環。

「三重外供給」的集體失效，直接引爆了「通貨膨脹與財政緊縮」對社會中下層的殘酷擠壓。面對居高不下的主權債務與超標的財政赤字，法國政府推出了高達數百億歐元的緊縮方案，奧地利等國也相繼削減教育與公共服務預算。在經濟失速、造血無門的背景下，政府削減醫療、教育與民生補貼的舉措，無異於將地緣政治危機的全部代價直接轉嫁給青年人與中下層群眾。

當巴黎郊區的學校找不到老師、教室因酷暑而導致學生中暑時，公眾對既有中左、中右建制派政黨「既無法解決經濟衰退，又無法遏制生活下滑」的無能產生了根本性懷疑。統治階級與底層社會之間的信任紐帶，在此刻徹底斷裂。

一名參與示威的法國女子日前於尼斯在其他示威者開始搶劫商店時，高喊「這不是我們抗議的初衷」。不過，一眾暴徒並未理會，把她推到一邊和讓她閉嘴，並說他們有「緊急購物」要做。(影片截圖)

無序化的碎片化與「新式革命」的演進

面對如此廣泛的街頭暴力與社會癱瘓，傳統的政治分析往往認為，歐洲民主體制自帶的「安全閥機制」依然在發揮作用。選舉通道的存在（如提前大選、議會內閣洗牌）能夠將街頭宣泄的能量重新吸納進體制內的投票箱中，從而避免國家體制的轟然塌陷。

但這並不意味着社會將恢復平靜。相反，這場騷亂將演變為一種「制度內死結下的長期無序化」。只要高生活成本、債務緊縮與移民引發的社會撕裂得不到根本解決，街頭騷亂就會隨着每一份緊縮賬單的出台而呈周期性噴發。這種持續的社會動盪雖然不會摧毀憲政框架，卻會以極高的投票率在選舉政治中引發超級劇震，加速建制派的崩潰，並將原本邊緣化的右翼與極右翼政黨推向權力的核心。

更為深刻的是，決不能因為抗議浪潮表面上的碎片化，就忽視其演變為一種「新式革命」的潛在動能。當今社會的動員機制與過去以武裝割據、暴動奪權為特徵的傳統革命已完全不同，碎片化本身就是腐蝕現有秩序的致命毒素，並在特定節點呈現出全新維度的革命性特徵——

社交網絡的演算法打破了時空阻隔，使看似分散的訴求能夠通過情緒共振實現極速橫向聚合，形成去中心化的蜂群抗議，而算法傳播造成的認知極化，進一步加劇了底層民眾與建制派精英之間的信任鴻溝。

此外，隨着移民的不斷深入，歐洲人口結構呈現出多元且雜亂的演變，這種人口結構演變疊加宗教與文化的劇烈撕裂，使原本的經濟矛盾極易轉化為不可調和的身份政治對抗。

而歐洲公眾長期適應的高福利慣性，在面對全球化與技術重構帶來的落差時，更是轉化為對整個現有體制合法性的根本否定。這些交織在一起的力量，正以一種漸進卻不可逆的方式，推動着一場針對舊政治秩序的「解構式革命」。

6月，歐盟領導人在布魯塞爾舉行會議，討論中國問題。（觀察者網引自路透社）

區域政治分化與右翼的主流化

可以說，這場大騷亂是歐洲右翼民粹勢力最強勁的催化劑，但受制於歷史路徑與地緣結構的差異，歐洲各大板塊的政治走向正呈現出明顯的分層與分化。

在西歐核心區，法國、德國、比利時、荷蘭等國政治正陷入建制派撕裂與右翼突破的僵局。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中道派治理模式已瀕臨破產，勒龐（Marine Le Pen）領導、屬於極右的國民聯盟（RN）通過保持相對理性的姿態吸納街頭的憤怒與失落，極有可能在接下來的大選中實現歷史性執政。

在德國，去工業化與經濟停滯使得德國另類選擇黨（AfD）從東部基盤迅速向全國擴展。德國基民盟（CDU）與社民黨（SPD）試圖通過組建「超級大聯合政府」來圍堵德國另類選擇黨，但這種違背部分選民意志的政治聯姻，反而加劇了建制派的內部消耗與政策失靈。

在南歐區，意大利、西班牙、葡萄牙、希臘等國財政危機與民生困境成為了政治演變的主軸。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已經證明，右翼可以在緊跟歐盟財政紀律與滿足本土反移民訴求之間尋求平衡，實現「務實執政」。而在西班牙與葡萄牙，高企的住房成本與通脹壓力使左翼政府極度脆弱，中右翼與極右翼民粹力量（如西班牙Vox黨）聯合執政的概率正在大幅上升。

在中東歐區，波蘭、匈牙利、斯洛伐克、奧地利等國右翼的主流化與「疑歐主義」已經完成固化。匈牙利前總理歐爾班（Viktor Orbán）與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）的主權派模式得到了更多鄰國的效仿，奧地利自由黨（FPÖ）的異軍突起更印證了這一趨勢。該地區對布魯塞爾強制配額分配移民以及激進的綠色轉型指令抵觸最為強烈，正在成為歐盟內部解構「超國家集權」的領頭羊。

這種從歐洲各個板塊與國家內部爆發出的地緣衝擊波，正在迅速傳導至外交政策的核心——歐洲對烏克蘭（Ukraine）的援助架構，正通過「財政乾涸」與「政權更迭」兩條路徑走向實質性削弱。雖然街頭抗議的主題集中於民生與通脹，而非直接針對外交事務，但面對鉅額赤字與街頭的熊熊怒火，政客們在「補貼本國民眾」與「向外部戰爭輸送資金」之間的政治迴旋餘地已被壓縮殆盡。

保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）便是近期最新一位公開明確表示拒絕參與歐盟針對烏克蘭的新一輪財政援助，不再為致命武器採購提供資金，並直言這場衝突正耗盡歐洲經濟、誘發嚴重的社會與政治動盪。保加利亞的表態並非孤例，而是歐洲多國財政與社會契約不堪重負的典型縮影。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室會見歐洲多國領袖。（X@WhiteHouse）。

對美戰略利益的「雙刃劍」

歐洲因騷亂與右翼崛起而發生的深刻政治鉅變，對於華盛頓（DC）而言呈現出極其矛盾的「雙刃劍效應」。

在短期與戰術層面，歐洲的混亂確實為美國帶來了直接的地緣紅利。歐洲社會動盪、高能源成本以及工業去中心化，迫使大量歐洲高端製造業資本與避險資金流向美國，完美契合了美國「製造業再造」的戰略意圖。

同時，歐洲日益加劇的安全焦慮，使得北大西洋公約組織（NATO）框架下的美方主導地位進一步鞏固，美國可以更順理成章地要求歐洲增加國防預算，並大量採購美製高精尖武器，進一步鞏固美軍工複合體的利益。從這個角度來看，一個處於適度混亂與焦慮中的歐洲，確實利於華盛頓對其進行重新整合與戰略捆綁。

然而，在長期與戰略層面，這種「收割」卻孕育着巨大的地緣破產危機。首先，美國極力推動的對華「脱鈎斷鏈」統一戰線將面臨瓦解。上台的歐洲右翼政黨普遍具備強烈的實用主義與「國家主權優先」傾向，他們絕不願意為了華盛頓的地緣野心而犧牲本國寶貴的出口市場，阿斯麥等科技巨頭所在國必將重新評估對華貿易限制。

更深層的危機在於西方盟友體系的衰落。一個陷入經濟停滯、內部內耗不斷、由疑歐右翼主導的歐洲，將徹底失去作為「全球次極」的戰略支撐價值。美國原本希望歐洲能在布魯塞爾的架構下替其「代持」歐洲大陸的安全成本，以便華盛頓將核心力量轉向印太；然而，當歐洲徹底失去自我輸血能力時，美國將不得不面臨在歐洲獨自收拾殘局或徹底放棄該區域的地緣抉擇。

此外，歐洲福利社會的失靈與政治亂局，深刻動搖了西方民主體制的示範效應，使西方模式在全球南方（Global South）國家面前的號召力徹底打折。

從政治、經濟、軍事和科技等，歐盟正在衰退嗎？現在已經不是疑問句，是歐洲整體都已經在持續衰退中，與其說歐洲是美國的盟友，不如說事實上已淪為美國的僕從國。

一場針對舊秩序的「解構式預演」

當人們與政客們津津樂道於科技與工業技術的指數級突飛猛進，將人工智能（AI）視作重構生產力與社會形態的槓桿支點時，往往忽視了這場技術海嘯對既有政治體系所帶來的顛覆性衝擊。

當下席捲歐洲的大騷亂，表面看是散落各地的瑣碎抗議，本質上卻是高生活成本、地緣破產、人口裂變與技術擠壓等一系列重大難題交織而成的複合體。正是這種技術加速與政治滯後之間的巨大鴻溝，孵化了這場以去中心化、算法共振與認知的極化為特徵的「解構式革命」——它不再依靠武裝暴動推翻政權，卻從根基上解構着舊福利國家與民主體制的合法性。

對於華盛頓與全球政經精英而言，歐洲正經歷的這場深刻陣痛只是一場預演，它殘酷地預示着：在技術狂飆的大變革時代，任何跟不上時代轉化的舊體制，都終將在一場新型解構中迎來地緣與政治的全面重構。