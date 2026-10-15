特朗普已制定龐大策略逐步解封對俄制裁　將籌備三國峰會？

多年來，華盛頓一直利用制裁向俄羅斯施壓。

如果經濟制裁不再只是懲罰莫斯科的工具，而開始成為與俄羅斯談判的籌碼呢？

華盛頓正在釋放訊息，總統特朗普（Donald Trump）與其核心幕僚團隊近期在白宮西翼密室完成了多輪閉門評估，並已將一項針對美國逐步放鬆或解除對俄羅斯制裁的部署開始付諸實質行動。

消息人士稱，特朗普與其核心幕僚、高級顧問等少數人制定了一個圍繞即將到來的國會中期選舉的龐大地緣政治與經濟計劃。對俄羅斯制裁的逐步解封，是這一系列重大戰略的其中一角。

據悉，白宮意圖通過放寬關鍵領域的制裁作為槓桿，換取俄方的多邊配合，力爭在中期選舉前同時看到俄烏戰爭、美伊衝突明確降温或結束的真正曙光，並順勢促成美中俄三方領導人歷史性會談的落地。

就在10月9日，特朗普總統在Truth Social發文表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行了討論後達成一致：俄羅斯將立即向美國及全球市場供應超過30萬噸柴油，11月追加50萬噸，後續再追加100萬噸，並視煉油廠狀況短期內追加至300萬噸。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）隨即頒發第135號通用許可證，正式放行俄羅斯柴油流向市場。

釋放柴油只是這個計劃的第一步。沿着這一典型的交易邏輯，西翼幕僚團隊已經評估並制定了下一步逐步削弱對俄制裁的遞進路線：從精煉柴油延伸至化肥與農資，再到液化天然氣（LNG）與原油轉運，隨後放寬濃縮鈾、鈦、鈀金等關鍵戰略礦產限制，最終觸及特定金融結算與海外被凍結資產的重組交易。

每一步鬆綁背後，都精準對應着美方的直接商業獲益或通脹壓力的緩解，也會作為直觀重要的籌碼牽制俄羅斯配合結束俄烏衝突。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

特朗普政府遞出結束對俄製裁「橄欖枝」的目標之一，系特朗普團隊為年底前兩場影響全球趨勢的三方峰會做鋪墊。早前也有消息流出，在中國國家主席習近平訪美期間，雙方團隊商討了舉行美中俄三方領導人峰會事宜，白宮也在積極推動11月在中國深圳APEC峰會期間舉行首次三方會晤。

此時放行俄羅斯柴油的出口不僅是經濟互利，更是對此次三方會談進行的必要政治鋪墊。在深圳的三方會談前後，特朗普要藉助中國與俄羅斯對德黑蘭的深厚影響力，共同協調波斯灣通航與中東徹底降温。

同時，美方正積極籌備12月在邁阿密（Miami）舉行的G20峰會，意圖作為東道主促成美中俄三方再次會晤，就俄烏停火框架與全球經濟復甦敲定協議。

目前尚未完全獨立核實白宮是否已經批准完整路線圖，也無法確認三國領導人峰會已經敲定。但它提出了一個重要問題：制裁鬆綁，可能成為一場更大外交交易的籌碼！

這項龐大的解封計劃不可避免地引發了基輔（Kyiv）與歐洲盟友的極力反對與憤怒，它們認為美國單方面撕裂了西方陣營費盡心思構建的對俄制裁大幕。但眾所周知，特朗普本人對於歐洲一貫的做法早已感到極度厭惡——在他看來，歐洲各國既無力獨自終結衝突，又在停火談判中設置層層阻礙，拖累了美方推動停火的節奏。

白宮認為，歐洲對俄羅斯抱有不切實際的戰略幻想，已與美方立場背道而馳；特朗普強調，肢解全球最大的核武國家將給世界帶來前所未有的巨大災難。因此特朗普決定直接繞過歐洲的杯葛，用美俄雙邊交易打破僵局。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。（Reuters）

而就在最近幾天，華盛頓正在接二連三地強烈抨擊烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），明確要求烏克蘭接受「現狀停火」，停止不切實際的領土索求；抨擊烏克蘭「阻礙停火進程」，並呼籲推動基輔政治重組與合法性質詢。而在實際戰場上，美國停止分享情報與訊息，也令烏克蘭感到詫異。

可以初步認定，從白宮橢圓形辦公室到戰情室，這項戰略已經進入實質操作階段。對於特朗普執政當局而言，如果在中期選舉前能夠實現「壓低國內物價」與「推動兩場戰爭看到了結希望」的雙重突破，並以美中俄三方會談奠定歷史性的外交遺產，將徹底重塑中期選舉的選情格局。