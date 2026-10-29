內塔尼亞胡謀選前打仗　特朗普想選後賴賬　西方民主正步入歧途

2026年不少國家都在進行總統和議會選舉，單就近期而言，以色列國會選舉、巴西總統決選、塞爾維亞議會選舉輪番上演，數日後美國還將迎來中期選舉。人們普遍以為選舉是民主的正常人事更迭，但是近年來選舉已經異化為了動亂的源頭。

此次以色列選舉前夕，多家媒體及消息人士披露，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下達了一項未公開內容的對伊軍事行動指令，但以軍總參謀長扎米爾拒絕執行，認為大選前夕缺乏打擊伊朗的軍事必要性，且擔心此舉引發誤判導致全面衝突。軍方高層對軍權被政治化高度警惕，其競選對手、前總參謀長艾森科特公開批評「絕不容許國防軍淪為保住政權的棋子」。

在面對外敵入侵或重大外部危機時，民眾往往會出於本能的愛國心和避險心理，暫時擱置黨派分歧與內部矛盾，傾向於團結在現任領導人周圍，從而在短期內推高其民調支持率。內塔尼亞胡這種在選舉或國內危機前夕試圖挑起或擴大對外軍事行動的策略，在政治學和國際關係理論中被稱為「轉移視線戰爭」（Diversionary War Theory），在當代政治傳播中常被生動地借喻為「搖尾狗策略」（Wag the Dog）。

2026年10月27日，圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）與以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot，右）。（Reuters）

這並不是內塔尼亞胡的獨門秘技。2024年10月，尹錫悦及其親信策劃無人機滲透平壤，蓄意通過侵犯朝鮮領空和威脅朝方中樞，激怒平壤發動軍事還擊或擦槍走火，從而製造「國家陷入準戰爭狀態」的外部危機，為宣佈緊急戒嚴、強行解散國會、肅清政敵鋪平藉口。

這與內塔尼亞胡在選前試圖對伊朗動武的邏輯如出一轍，但尹錫悦的做法更為孤注一擲——它直接跨過了「對外強硬以拉選票」的灰色地帶，徹底滑向了「通過主動點燃戰火來發動國內自我政變」的極端歧途。

如果說內塔尼亞胡和尹錫悦試圖通過體制外的暴力手段或非常規危機來顛覆憲政程序、強行保住政權。美國和巴西近年來大選之後敗選領導人不承認選舉結果，試圖煽動內亂則是將危機內化為對本國憲政中樞的衝擊，試圖通過「自我政變」與「暴民政治」破壞既有法律秩序、癱瘓國會或司法機關以強行連任。

這是以色列在加沙戰爭爆發三年來的首次大選，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能否延續政治生命在此一役。(Reuters)

此次巴西總統選舉之後，敗選的現任聯邦參議員弗拉維奧·博爾索納羅（Flavio Bolsonaro）已經通過非正常途徑前往美國，並否認選舉結果。此前2022年他的父親前總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在2022年大選後也公開抵制選舉結果。

2023年1月8日（盧拉就職僅一周後），數千名博爾索納羅支持者衝入首都巴西利亞的三權廣場，強行闖入國會大廈、總統府高原宮和聯邦最高法院，砸毀藝術品、破壞辦公設施、洗劫機密文件，企圖人為製造混亂，迫使軍方以「恢復法律與秩序」為由介入奪權。這場未遂政變很快被平息，上千名參與暴亂者被捕並被判刑。

2020年美國總統選舉，2021年1月6日，特朗普（Donald Trump）敗選之後，在白宮附近的「拯救美國」集會上，特朗普發表了長達一小時的演說。他在演講中繼續向副總統彭斯（Mike Pence）施壓，要求其違憲拒絕認證拜登的勝利，並向台下極右翼團體（如「驕傲男孩」、「誓言守護者」）及數萬名支持者喊話：「如果你不拼死戰鬥，你就將不再擁有這個國家」（Fight like hell, or you're not going to have a country anymore），隨後指示人群「向國會山遊行」。

2026年10月28日，拒絕承認於巴西總統選舉落敗的參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），與家人飛抵美國邁阿密。（Reuters）

特朗普當日的目標明確：通過製造致命騷亂，阻斷國會對當選總統的憲法認證程序。大批示威者隨後突破國會警力防線強行闖入大樓，砸毀門窗、洗劫辦公室，導致國會兩院認證程序被迫中斷，議員與彭斯緊急撤離掩蔽。衝突直接造成5人死亡、約140名執法人員受傷。

此次美國中期選舉還未進行，特朗普已經開始系統性地為「如果共和黨在中期選舉中失利，便拒絕承認或全面質疑選舉結果」鋪設輿論藉口與法律戰線。在面對記者詢問是否會無條件接受中期選舉結果時，特朗普再次給出了與其2020年如出一轍的回答：「只有選舉誠實且公正，我才會接受。」

在政治傳播中，這種話術的潛台詞非常明確：只要共和黨獲勝，選舉就是公正的；一旦共和黨失利（尤其是在選情告急的眾議院），選舉必然存在「舞弊」。

美國2021年1月爆發國會騷亂的經典形象「卡農薩滿」。（路透社）

特朗普在中期選舉前夕的鋪墊，既是一種選前的動員策略（激發支持者的危機感與投票率），也是一張預先準備好的保險單：一旦開票結果不利，這套敘事就會被立即激活，成為他削弱民主黨國會合法性、轉移敗選責任的核心政治槓桿。

儘管以色列軍方高層對非必要動武的拒絕，韓國國會與市民階層在戒嚴令下達數小時內迅速反彈並啟動彈劾，美國國會山騷亂很快被平息，巴西司法機構迅速剝奪涉事政客的被選舉權並嚴懲暴亂組織者。但是民主的韌性正在被頻繁深度透支。

從內塔尼亞胡策劃選前戰爭、尹錫悦試圖以戰引戒，到特朗普煽動國會騷亂、博爾索納羅家族否認選舉結果，如此密集的選舉亂象說明這並非個別政客的偶發道德失誤，而是現代代議制民主在進入高度極化時代後出現的結構性危機與退化。權力退出的「生死存亡化」與領導人個人法律風險深度綁定，政治極化進入「零和博弈」階段。