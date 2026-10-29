以色列大選｜75%首投族右傾　以色列未來極右化　和平進程更嚴峻

以色列大選結束，最終結果要11月4日才公布。但根據以色列公共廣播公司（Kan 11）和第13頻道等媒體發布的出口民調，內塔尼亞胡陣營預計獲得51席，主要反對派陣營同樣預計獲得51席，阿拉伯政黨獲得18席。以色列議會共有120席，組建多數政府通常需要至少61名議員支持。這意味着內塔尼亞胡陣營和反對派陣營，都沒有拿到61席位，雙方勢均力敵無明顯贏家、選舉陷入僵局。



但這仍然是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一次失敗。2022年的選舉，內塔尼亞胡陣營是獲得64席位，是單獨過半。這次選舉結果，主要是內塔尼亞胡所在的利庫德集團席位下降，而阿拉伯政黨席位上升。利庫德集團上一屆是獲得32席，這次預計獲得24-25席位，仍然是第一大黨，但席位下降很多。

內塔尼亞胡最大的競爭對手，前以軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）領導的中間派政黨「民族團結黨」（National Unity）預計獲得21-23席。內塔尼亞胡若要繼續執政，需要爭取現有陣營之外的支持，但多名反對派領導人已公開排除與他合作的可能。反對派艾森科特也面臨同樣難題。

2026年10月27日，以色列舉行國會選舉，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的一個票站填寫選票後做出反應。（Reuters）

目前以色列政壇大致就是三方勢力——內塔尼亞胡陣營、反對派陣營，阿拉伯政黨。現在內塔尼亞胡陣營和反對派陣營是勢均力敵，那麼阿拉伯政黨的選擇就至關重要了。不過起碼阿拉伯政黨也反對內塔尼亞胡執政，只是也沒有表態支持艾森科特執政，所以不被算入反對派陣營。

據美聯社報道，內塔尼亞胡拒絕與阿拉伯政黨聯合執政。艾森科特曾表示願意在一定條件下與它們合作，但其陣營中的部分政黨反對這一做法。所以，內塔尼亞胡是不可能跟阿拉伯政黨合作，反對派陣營倒是有一些可能拉攏到阿拉伯政黨合作。

美聯社指出，有一種可能，就是阿拉伯政黨也不加入反對派組建的少數派政府，只在議會表決時提供支持，幫助艾森科特領導的少數派政府通過表決。不過，這一方案需要相關政黨同意，目前各方尚未達成協議。

按照以色列總統府公布的程序，正式選舉結果公布後，總統須在7日內指定組閣人選，獲得授權者最長有42天組閣時間。若未成功，總統將再授權其他議員嘗試組閣。如果各輪嘗試均告失敗，以色列將再次舉行選舉。在新政府成立前，內塔尼亞胡政府將繼續以看守政府身份運作。

10月28日，以色列前軍隊總參謀長、「亞沙爾」（Yashar）黨領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）於黨總部揮舞以色列國旗。(Reuters)

以色列曾在2019年至2022年間舉行5次議會選舉。所以，一旦進入到懸浮議會狀態，其實對於內塔尼亞胡拖時間是比較有利的。因此，在選舉出口民調數據出來後，加密押注網站上，艾森科特成為以色列總理的概率就從62%，應聲跌到現在31%；內塔尼亞胡繼續當總理的概率從27%上升到現在47%。

本次大選無論內塔尼亞胡是否下台對以色列政局，或者加沙惡劣的局勢，都不會有太大變化。內塔尼亞胡稱自己陣營為右翼，但過去4年內塔尼亞胡陣營可以說是極右翼。而反對派陣營稱自己是中間派，但實際整體也是右翼居多，只是相對內塔尼亞胡陣營沒那麼極端而已。

艾森科特和內塔尼亞胡在安全問題上的唯一真正分歧在於，後者在每場衝突中是否做出了正確的戰術決策。類似於並不是反戰，只是「反戰敗」。而且最關鍵是，以色列過去這4年，嚴格來說也沒有「戰敗」。但即使如此，艾森科特所在的反對派陣營，仍然認為以色列「贏得不夠漂亮」，認為付出的代價太大。由此能看出，反對派陣營還是好戰派。

還有一個視點佐證這個判斷。2023年10月7日事件成為本次選舉的一次焦點。據報道：「以色列民主研究所9月的民調顯示，68%的猶太裔受訪者表示「10月7日事件」是其決定支持哪個政黨的重要因素；阿拉伯裔受訪者比例為32%；」反對派指責內塔尼亞胡政府應對相關事務承擔責任，而內塔尼亞胡則將責任歸咎於安全部門未能正確應對。

因為在10月7日之前，內塔尼亞胡曾通過不同渠道收到了來自阿聯酋和埃及方面的警告，但他並未將上述警告告知安全部門。反對派陣營認為，應該成立一個國家調查委員會，以徹查「10月7日事件」中存在的種種失誤，追究內塔尼亞胡的責任。但他們這種追究，並不是基於反戰立場，而是基於「反戰敗」立場。

10月28日，以色列「亞沙爾」（Yashar）黨領導人、前軍隊總參謀長加迪·艾森科特（Gadi Eisenkot）的支持者在慶祝選情領先。(Reuters)

更加需要關注的是青年人的傾向，這是以色列更大的問題。相關民調還顯示，在這群「首投族」中，約75%認為自己屬於右翼或中右翼陣營，這一比例高於以色列整體選民的相應比例。所以，當前以色列整體極右翼化的趨勢很明顯，內塔尼亞胡陣營，除了利庫德集團之外，其他像猶太力量黨、沙斯黨、宗教猶太復國主義黨，都是極右翼政黨。就算反對派陣營上台，也很難改變這個趨勢，或者說反對派陣營本身也是在這個趨勢裏。

雖然利庫德集團的席位下降了，但極右翼政黨的席位並沒有下降。猶太力量黨和宗教猶太復國主義者黨，這兩大極右翼政黨預計獲得的席位數與上次大選基本持平。極右翼聚集的猶太力量黨尤其受年輕人歡迎。猶太力量黨就是有名的極右翼本格維爾領導，他制定了一項計劃，擬在未來七年內推動186萬巴勒斯坦人驅逐出加沙地帶，這一數字幾乎相當於加沙人口的80%。這基本就是種族滅絕計劃。

可見，以色列大多數年輕人，就是支持這樣的納粹分子，這也說明以色列的未來走向，就是這樣一個極右翼方向。當前以色列已經整體極右翼化，以色列年輕人群體普遍極右翼化，所以不用指望以色列會有什麼根本性的改變，以色列社會整體右傾化趨勢明顯，和平進程面臨嚴峻挑戰。