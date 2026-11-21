中俄美「三方會晤」是歷史性的第一次，被賦予「開創性」意義。當然沒有什麼「三分天下」或「新雅爾塔協議」，可三個最重要的世界大國元首相聚本身，以及簽署《和平宣言》，就具有極強的政治意義。

不管是否巧合，這一次參加深圳峰會之前，美國總統特朗普（Donald Trump）先前往菲律賓參加東盟峰會，並在菲律賓組織了一次美日印澳「四方安全對話」，似有「安撫」盟友之意。美國新版「國家安全戰略」雖強調未來以美國本土和西半球為安全核心，但也強調維護亞太秩序是重中之重，並要求盟國承擔更多責任。這本身就增加了美國盟友、尤其是緊跟美國對華戰略的盟友處理對華關係的壓力。

這一次深圳峰會，中美元首一年內已兩次會晤，還舉行中俄美「三方會晤」，等於打破了「修昔底德陷阱」的桎梏，至少表明各方在競爭或博弈中會保持相當克制，至少是競爭與合作共存。中俄美三方會晤表明，美國「一超獨大」的單極格局正在被打破，也表明美國無力獨自應對當前緊張、複雜、危險的世界局勢，穩定與合作將成為一段時間內的主題。

中國國家主席習近平11月19日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤（Pool via REUTERS）

此時，那些緊跟美國戰略腳步的國家心裏自然要犯嘀咕，擔心被美國拋棄，更擔心錯過中國提供的「發展機遇」。美國所謂「堅定承諾」也好，維護基於規則的亞太秩序也罷，顯然已成為「空頭支票」。可以看到，美國一些亞太盟友的微妙變化。

首先是墨西哥和加拿大的轉向。

墨西哥首位女總統是第一個提前抵達深圳的外國元首。搶得這個「第一」，肯定有用意。辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，墨西哥願同中方加強貿易、投資、製造業、人工智能、農業和水利等領域合作，並重點推介了規模達4320億美元（約3.39萬億港元）的基礎設施投資計劃。可見這是全方位合作。墨西哥是美國的鄰國，在美國重拾「門羅主義」的關鍵時刻加強對華合作，顯然是在謀求戰略轉向。

加拿大同樣是美國的鄰國，一度是追隨美國反華的急先鋒。這一次，加拿大是第二個抵達深圳的外國元首，這本身就表明其積極推進對華合作的強烈意願。一年內三次與中國領導人見面，也體現出強烈願望。加拿大不僅謀求積極對華合作，同時也在推動「脫美入歐」，戰略轉向之意更明確、更積極。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）及汶萊蘇丹博爾基亞（Haji Hassanal Bolkiah）均受與韓國總統同等的接機待遇。（新華社截圖）

其次是澳洲總理的表態。

澳洲同樣是緊跟美國戰略腳步的國家，既是「五眼聯盟」成員，也是「四方安全對話」成員，更是澳英美聯盟（AUKUS）事聯盟國家，而這些組織主要針對中國，可謂反華急先鋒。此前，因中國試射一枚潛射導彈，澳洲硬逼南太平洋島國發表聯合聲明指責中國。11月16日，澳資源部長瑪德琳·金公開稱，中國礦產資源集團在鐵礦石合同談判中試圖阻止澳礦企出貨，做法「違反國際貿易規則」。

然而，澳總理抵達深圳後卻高調表示，中國是澳洲最大的貿易夥伴，他期待在深圳為澳企創造更多機遇。儘管澳洲是對中國經濟依賴度最高的國家之一，也是在中國經濟發展中受益最大的國家之一，但澳方近年來一直配合美國甚至歐洲的反華論調，中澳關係可謂磕磕絆絆。

與澳洲情況相似的是南太另一大國新西蘭。近來不但經貿關係緊張，新西蘭還曾派一艘老舊艦船到台海挑釁。

這一次，新西蘭總理同樣強調中國是其第一大貿易夥伴。新西蘭中國友好協會總會會長歐百利在接受採訪時表示，中國是全球最大經濟體之一，也是APEC經濟體中的重要創新力量，能夠在引導各方討論、應對相關挑戰方面發揮重要作用。

11月19日，中國國家主席習近平與新加坡總理黃循財握手，隨後領導人們進行了​​合影。(Reuters)

其三是新加坡總理兼財政部長黃循財特別發表書名文章。

在赴深圳出席APEC領導人非正式會議前，黃循財於11月18日發表署名文章《新中攜手，共創開放互聯的未來》，強調新中兩國應堅持開放、深化合作，共同推動亞太地區更加開放、互聯互通與繁榮發展。之前黃循財在中日交惡的關鍵時刻，說過一些「不當言論」。但峰會前，黃循財主動發表這樣的署名文章也真是難得。

其四，韓國應當是亞太國家中戰略轉向最早的國家。

李在明一上台，就對中韓關係定位作出重大調整，特別是其有力管控韓國國內反華情緒，很是難得。

在貿易保護主義和資源民族主義盛行、美國拉攏盟國對中國半導體晶片及AI進行「圍獵」的關鍵時刻，中國連續6個月成為韓國出口目的地國，就足以說明問題。

前三季度，韓國對華半導體出口額達1054億美元（約8264億港元），同比暴漲221.5%，佔韓國半導體出口總額約三成。高帶寬內存（HBM）是AI算力晶片的關鍵配套，全球主要由三星和SK海力士供應，產能缺口大，量價齊升。可見韓國並未追隨美國對華「半導體圍獵」。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）以東盟主席國領導人身份回應說，特朗普的出席已表明，東盟與美國是共同塑造區域未來的夥伴。(Reuters)

其五，菲律賓的一些微妙變化。

在連續對中國進行「碰瓷式」挑釁後，菲律賓內部似乎出現政治轉向。11月8日，菲律賓外交部發表聲明，批評「某些政府官員（主要是菲防長）」發表涉華不當言論，稱這些言論「破壞國家在國際事務中的信譽」，並強調「個別官員、機構或部門不能獨立決定我們國際關係的方向」。

11月10日，菲律賓總統府發言人卡斯特羅（Claire Castro）公開表示，小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，暱稱Bongbong Marcos）總統要求政府官員在涉華言論上「保持外交分寸」，充分考慮言論可能帶來的外交影響。

此前，菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）主動與中國外長王毅通話，中方明確要求菲方在涉台、涉海等問題上保持克制。11月15日，菲律賓外長拉扎羅在第49屆東盟峰會期間表示，中國與東盟已就「準則」草案約80%的段落達成臨時共識，並強調中國仍致力於推進「南海行為準則」磋商。

菲方近來的言行，與外界熱議的中俄美「三方會晤」在時間上高度吻合，表明菲方可能已意識到「不妙」。一旦中美關係進一步穩定，菲方的「碰瓷式」挑釁就顯得不合時宜。美國深陷烏克蘭、伊朗戰事，無法自拔，彈藥消耗過快且補充困難，很難再應對亞太突發狀況。此時菲律賓還要「碰瓷」，等於是給美國添堵。

以上幾個國家都是美國在亞太的重要盟友，應當會清醒地意識到：一旦中美關係穩定下來，甚至走向合作，就必須及時進行戰略轉向。畢竟中國正在為全球提供重大發展機遇，畢竟中國已經不是任何國家能夠惹得起的。