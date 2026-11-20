APEC深圳｜中美俄三方會談落幕 誰是最大贏家？
中美俄元首上一次同框，已經是七年前的事。在2019年日本大阪二十國集團（G20）峰會的合影中，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump ）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等約30名G20成員領導人及國際組織代表齊聚一堂。
當時，世上還沒有爆發新冠疫情，中美關係已相當緊張卻還不像今天這般尖銳，俄烏戰爭、美伊戰爭都還沒開始，人工智能（AI）代理尚未進入公眾視野，站在集體照「C位」（指中央位置）的日本前首相安倍晉三還健在。而今世界彷彿面目全非，唯中美競爭仍沿着當年的軌跡繼續激化，而中美俄三國元首，也依然是習特普三人。
2019年在大阪，他們三人只是同時與會，並沒有進行三方會談。這一幕，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議閉幕之際發生了。掌控世界上三大核武庫的三國元首，罕見地展示了團結姿態，在90分鐘會談後發表了一份《和平宣言》，宣布三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。
這份《和平宣言》全文不長，只有約300字，四點內容，大意分別是三國致力於推動聯合國改革，履行其維護國際和平與安全的基本使命；計劃增加精煉石油產品的生產和供應；三國元首一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權；重申核戰爭打不得，三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。
這份文件是中美俄三方會談的成果，凸顯「和平」「對話溝通」的主軸，並在一定程度上緩解外界對中美俄這次會談是「雅爾塔2.0」的疑慮。早在中美俄可能舉行三方會談的消息於10月初傳出時，就有分析人士擔憂，二戰結束前美英蘇三國領導人在雅爾塔召開會議，劃分勢力範圍的歷史將重演。不過，中國媒體與學者普遍不認同「雅爾塔2.0」的說法，有意與之保持距離。
客觀而言，中美俄重演雅爾塔會議的可能性確實極低，1945年2月4日至2月11日舉行的雅爾塔會議進行了足足八天，中美俄深圳會談的時長很難容納「瓜分天下」的複雜談判。但是，仔細分析《宣言》內容以及當前的形勢，中美俄三方也算各有收穫。
普京顯然是最需要這次會談，也是表面上獲利最明顯的一員。根據國際貨幣基金組織測算，俄羅斯的經濟總量按購買力平價（PPP）計算達到全球第四，但名義國內生產總值（GDP）只排到第八，連前五都擠不進。尤其自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，普京在西方世界被孤立，國際刑事法院簽發的逮捕令，使他不得不缺席多項大型多邊會議。在這個情況下，《宣言》稱國際刑事法院不得濫用管轄權，有為普京解套的含義。
再者，哪怕《宣言》的表述只是口惠，中美俄深圳會談所提供的「政治合影機會」，已足以讓俄羅斯對外展示與中美平起平坐的地位，彰顯普京本人在國際舞台上的外交回歸。
在國會中期選舉後元氣大傷的特朗普，這回是喜滋滋地前往中國，享受習近平破例親自到機場接機的殊榮。特朗普需要在總統掌握主導權的外交事務上，繼續佔據國際媒體版面。剛抵達深圳不久，特朗普被媒體問到三方會談時，形容這是美國的一大勝利，「對中國來說也是一大勝利」。
特朗普說的也許沒錯。在三國中，相對最「不需要」這場會談的，應該是東道主中國，但中國卻可能是在長期戰略利益上收穫最大的一方。
過去100年來，世界三大強國領導人會談，往往都在世界大戰落幕之際。這一回，中美俄三方還處在深度戰略競爭中，對未來的國際秩序也全無共識，彼此間的深重分歧都非會談或溝通所能化解。不過，在三國中，美俄均深陷戰爭泥潭，只有中國還能較有說服力地扮演「和平」領頭人的角色，而這場會談在中國深圳召開，在觀感與視覺效果上，中國已然坐到了「C位」。
特朗普二次入主白宮以來，一再抬高中國的地位。去年10月的釜山中美元首峰會上，特朗普首先宣布「兩國集團（G2）會議即將開始」，而今他在深圳出席的這次三方會談，又再次釋放信號，讓外界解讀出以美國為主導的世界格局正走向終結。值得注意的是，中國一向抗拒承擔美國式「全球領導者」的角色與責任，但是中國可能已做好準備，在AI、貿易等更多領域制定規則，並且在世界秩序重置的過程中，發揮主導作用。
中美俄深圳三方會談，目前並未出現外界擔憂的「瓜分世界」大交易，中國的戰略地位明顯提升，但這絕不意味着美國會放棄在太平洋的利益，更不意味着競爭結束。在接下來更為變幻莫測的時局中，美國的盟友如歐盟、日本都將小心翼翼地審時度勢，既擔憂美國撤退，又須防範美國一面與中俄交易、一面要求盟友承擔更多安全成本；台海兩岸的實力平衡也可能受衝擊。
各方未來的回應，將以事實告訴世界，中美俄這場三方會談的影響到底有多深遠。
本文獲《聯合早報》授權轉載。