中美俄元首上一次同框，已經是七年前的事。在2019年日本大阪二十國集團（G20）峰會的合影中，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump ）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等約30名G20成員領導人及國際組織代表齊聚一堂。



當時，世上還沒有爆發新冠疫情，中美關係已相當緊張卻還不像今天這般尖銳，俄烏戰爭、美伊戰爭都還沒開始，人工智能（AI）代理尚未進入公眾視野，站在集體照「C位」（指中央位置）的日本前首相安倍晉三還健在。而今世界彷彿面目全非，唯中美競爭仍沿着當年的軌跡繼續激化，而中美俄三國元首，也依然是習特普三人。

2026年11月19日，俄羅斯總統普京（左起）、中國國家主席習近平與美國總統特朗普抵達深圳麒麟山莊出席三方會談。（Reuters）

2019年在大阪，他們三人只是同時與會，並沒有進行三方會談。這一幕，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議閉幕之際發生了。掌控世界上三大核武庫的三國元首，罕見地展示了團結姿態，在90分鐘會談後發表了一份《和平宣言》，宣布三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。

這份《和平宣言》全文不長，只有約300字，四點內容，大意分別是三國致力於推動聯合國改革，履行其維護國際和平與安全的基本使命；計劃增加精煉石油產品的生產和供應；三國元首一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權；重申核戰爭打不得，三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。

這份文件是中美俄三方會談的成果，凸顯「和平」「對話溝通」的主軸，並在一定程度上緩解外界對中美俄這次會談是「雅爾塔2.0」的疑慮。早在中美俄可能舉行三方會談的消息於10月初傳出時，就有分析人士擔憂，二戰結束前美英蘇三國領導人在雅爾塔召開會議，劃分勢力範圍的歷史將重演。不過，中國媒體與學者普遍不認同「雅爾塔2.0」的說法，有意與之保持距離。

客觀而言，中美俄重演雅爾塔會議的可能性確實極低，1945年2月4日至2月11日舉行的雅爾塔會議進行了足足八天，中美俄深圳會談的時長很難容納「瓜分天下」的複雜談判。但是，仔細分析《宣言》內容以及當前的形勢，中美俄三方也算各有收穫。

普京顯然是最需要這次會談，也是表面上獲利最明顯的一員。根據國際貨幣基金組織測算，俄羅斯的經濟總量按購買力平價（PPP）計算達到全球第四，但名義國內生產總值（GDP）只排到第八，連前五都擠不進。尤其自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，普京在西方世界被孤立，國際刑事法院簽發的逮捕令，使他不得不缺席多項大型多邊會議。在這個情況下，《宣言》稱國際刑事法院不得濫用管轄權，有為普京解套的含義。

再者，哪怕《宣言》的表述只是口惠，中美俄深圳會談所提供的「政治合影機會」，已足以讓俄羅斯對外展示與中美平起平坐的地位，彰顯普京本人在國際舞台上的外交回歸。

在國會中期選舉後元氣大傷的特朗普，這回是喜滋滋地前往中國，享受習近平破例親自到機場接機的殊榮。特朗普需要在總統掌握主導權的外交事務上，繼續佔據國際媒體版面。剛抵達深圳不久，特朗普被媒體問到三方會談時，形容這是美國的一大勝利，「對中國來說也是一大勝利」。

特朗普說的也許沒錯。在三國中，相對最「不需要」這場會談的，應該是東道主中國，但中國卻可能是在長期戰略利益上收穫最大的一方。

過去100年來，世界三大強國領導人會談，往往都在世界大戰落幕之際。這一回，中美俄三方還處在深度戰略競爭中，對未來的國際秩序也全無共識，彼此間的深重分歧都非會談或溝通所能化解。不過，在三國中，美俄均深陷戰爭泥潭，只有中國還能較有說服力地扮演「和平」領頭人的角色，而這場會談在中國深圳召開，在觀感與視覺效果上，中國已然坐到了「C位」。

特朗普二次入主白宮以來，一再抬高中國的地位。去年10月的釜山中美元首峰會上，特朗普首先宣布「兩國集團（G2）會議即將開始」，而今他在深圳出席的這次三方會談，又再次釋放信號，讓外界解讀出以美國為主導的世界格局正走向終結。值得注意的是，中國一向抗拒承擔美國式「全球領導者」的角色與責任，但是中國可能已做好準備，在AI、貿易等更多領域制定規則，並且在世界秩序重置的過程中，發揮主導作用。

中美俄深圳三方會談，目前並未出現外界擔憂的「瓜分世界」大交易，中國的戰略地位明顯提升，但這絕不意味着美國會放棄在太平洋的利益，更不意味着競爭結束。在接下來更為變幻莫測的時局中，美國的盟友如歐盟、日本都將小心翼翼地審時度勢，既擔憂美國撤退，又須防範美國一面與中俄交易、一面要求盟友承擔更多安全成本；台海兩岸的實力平衡也可能受衝擊。

各方未來的回應，將以事實告訴世界，中美俄這場三方會談的影響到底有多深遠。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

