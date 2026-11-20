美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月19日結束他的訪華行，乘搭專機返回華盛頓。特朗普其後在網上發文總結出訪菲律賓和中國的亞洲之旅，他表示：「正從中國返回華盛頓。這是一趟很棒且影響深遠的訪問。」



特朗普在其社交平台Truth social發文指：「我將於明天（本港時間21日凌晨1時）在白宮召開記者會。屆時也將討論與泰國、菲律賓及其他國家之間（達成）的貿易協議。」

白宮表示，特朗普出訪菲律賓，為美國企業帶來逾170億美元（約1333億港元）的經貿協議。

特朗普本週旋風式訪問菲律賓與中國，他出席了第49屆東盟峰會及東協—美國特別峰會，與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）會面，並與來自印度、日本及澳洲的領導人進行「四方安全對話」（Quad）。

2026年11月19日，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）、與美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席在深圳舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

特朗普其後轉抵深圳，出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（又譯普丁或蒲亭）首次舉行三方會談。

會後，白宮發聲明表示，三國元首就當前國際形勢深入交換意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。三國亦發表四點《和平宣言》：

1. 美國、俄羅斯和中國作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球性挑戰，並履行其維護國際和平與安全的基本使命。

2. 三國計劃提高精鍊石油產品的生產和供應，以造福世界各國。三國重申能源穩定流動的重要性。

3. 三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免至關重要，一致認為國際刑事法院（ICC）以及其他類似機構不得濫用管轄權。

2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。（Reuters）

4. 三國元首重申核戰爭贏不得也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。