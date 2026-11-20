2026年亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳舉行，國家主席習近平主持會議開幕式並發表講話，期間美國總統特朗普（Donald Trump）被拍到他疑似打瞌睡。白宮周四否認特朗普打瞌睡，斥責相關報道為「假新聞」，並堅稱總統當時正在低頭專注閱讀文件。



美媒報道，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）周四面對外界質疑，迅速在社交平台X發文反擊，直斥媒體撒謊，並解釋特朗普當時正查看面前的簡報材料。他強調，從畫面中「可以清楚看到他的眼睛來回移動」。

APEC峰會期間，中國國家主席習近平正就全球貿易議題發表講話時，電視直播畫面拍到現年80歲的特朗普雙手交握、低頭閉眼約10秒。片段在網上瘋傳，隨即招致嘲諷，指其在世界舞台上打瞌睡。

2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（左）。（Reuters）

白宮官員及盟友也為特朗普的精力辯護，國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾透露總統經常在凌晨兩點致電商討政務，副總統萬斯（JD Vance）亦指他在長途國際航班上全程保持清醒。