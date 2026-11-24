2026年11月23日，在宣佈辭職僅僅11天後，英偉達董事會突然推翻此前決定，一致投票恢復黃仁勳的總裁、行政總裁及董事職務，這一驚天急轉震驚輿論。

大而不能倒的黃仁勳

不少分析認為這體現了黃仁勳的不可替代性。黃仁勳是英偉達創始人，一人掌握著從底層架構到客戶生態、再到政商界關係網的全部命脈。他不僅是33年的掌舵人，還日常直接對接60+個高管，公司事無巨細一把抓。

在黃仁勳於2026年11月12日宣佈辭職後的11天內，英偉達股價累計暴跌 27.74%、市值蒸發約 1.16萬億美元，並直接拖累納斯達克指數單周重挫約 10%、標普500與道瓊斯指數雙雙步入技術性回調區間。資本市場的劇烈拋售確實是打破董事會僵局、倒逼英偉達在數天內推翻先前無意重新聘用立場的最直接經濟催化劑。

黃仁勳對英偉達的重要性已達到大到不能被解僱的程度。

突然出手的特朗普

但這顯然並非全部真相。黃仁勳辭職之初，英偉達董事會不是不知道黃仁勳的分量，當初之所以不得不讓黃仁勳離開是因為黃仁勳觸及的問題是美國國家安全。

董事會公告明確寫道，作出復職決定時「聽取了美國政府高層的意見」，並據此判斷恢復黃仁勳職務「不會帶來任何國家安全風險」。這個細節很關鍵——在華盛頓沒有解除國家安全紅燈之前，沒有任何一位獨立董事敢拿自己的身家和法律責任去替這種風險簽字兜底。美國總統特朗普和白宮高官的背書，才是黃仁勳得以回歸的最重要原因。

美國總統特朗普（Donald Trump）在CNBC採訪中直言「是我促成了這筆交易（I made the deal）」白宮通訊主任史蒂文·張（Steven Cheung）及多家美媒也證實，特朗普全程介入了英偉達的人事博弈——他不僅親自致電英偉達董事會會議力主黃仁勳回歸，還派副總統萬斯（JD Vance）出面遊說。

2026年11月23日，該圖片描繪了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、英偉達的標識以及股票不斷上漲的示意圖。（Reuters）

在特朗普的直接過問下，在11月23日復職前夕的周末，美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）向特朗普匯報並確認，美國政府目前沒有任何證據表明黃仁勳存在任何違法行為，等於拆掉了這顆「國家安全炸彈」。

特朗普11月23日在社交媒體平台Truth Social高調發文說，英偉達董事會讓黃仁勳重掌公司的決定「正確且恰當」。他指出，美國政府沒有理由認為黃仁勳復職會危及國家安全，司法部長也已確認，政府沒有掌握黃仁勳涉及任何違法行為的證據。而美國財長貝森特此前態度強硬，後來也改口稱黃仁勳的婚外情只是「干擾視線」，實質上為黃與晶片走私做了初步切割。換句話說，政治層面先解除了黃仁勳「通敵」的嫌疑，復職才有操作空間。

特朗普越界的幕後動因

特朗普高調宣稱黃仁勳是個愛國者，國寶級的人物，「我們必須保護我們的天才」，英偉達董事會讓黃仁勳重掌公司的決定「正確且恰當」，這看似是為了保護美國維持全球人工智能主導權的「國家戰略資產」。實際上在美國向來有總統不直接插手私營上市公司高層任免的傳統慣例，特朗普直接介入英偉達的CEO任命，公開為黃仁勳站台，是政治上的越界行為。

以國家利益的名義行事，不過是藉口。中期選舉之後的特朗普政治聲望和能量跌入谷底。特朗普現在大肆彰顯手中的權力，是為了證明總統仍然是一個強勢的存在。

對於黃仁勳的政治圍獵，源頭是白宮建制派和國會鷹派。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和財長貝森特（Scott Bessent）這些在技術路線上的封鎖強硬派主導的敘事被特朗普強硬叫停。特朗普一方面在敗選之後震懾白宮閣僚，彰顯了說一不二的話語權，另一方面在白宮與國會的AI政策主導權之爭中強勢扳回一城，特朗普親自下場干預達成重大成果，這一事件的可傳播性，對於塑造特朗普的強人形象至關重要。

特朗普不得不救黃仁勳

更為重要的是，黃仁勳辭職觸發的何止是股市震盪。美國AI泡沫已經吹起來，如果因為英偉達的高層人事動盪而戳破AI泡沫，後果不堪設想。

在黃仁勳恢復執行長職位後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月23日在Truth Social上發布AI合成圖，將黃仁勳置換入他2024年遇刺照片，此舉招致民主黨議員痛批。（Truth Social）

黃仁勳短暫離開的這11天，已經為華爾街提供了一次極為恐怖的「壓力測試預演」——僅憑核心人物離職預期，英偉達便從10月高點累計蒸發約 2.7萬億美元市值，直接把標普500指數拖入回調區間，並迫使亞洲多國啟動救市機制。

美股科技板塊的暴跌一度引發跨資產流動性擠兌——槓桿基金為了補繳科技股保證金，被迫拋售黃金、白銀甚至比特幣；重度依賴 GPU 抵押融資的二線算力雲廠商（如 CoreWeave）股價劇烈震盪。華爾街急需黃仁勳這根「定海神針」重新錨定底層 GPU 資產的殘值預期，防止算力信貸市場發生連鎖違約。

英偉達一旦實質性倒下，無論是因為技術迭代失速、反壟斷拆分還是遭遇致命的監管制裁，不僅會戳破美國的 AI 估值泡沫，甚至可能引發比 2000 年互聯網泡沫更具金融傳染性的系統性連鎖清算。

特朗普一向將美股表現視為衡量自己執政成績單的最核心指標。根據美聯儲統計，持有股票的美國家庭佔比高達56%，科技股與AI行情直接支撐著美國居民的財富效應與消費信心。

史無前例政治虛弱的特朗普，迫切需要美國的科技敘事為自己的政治生涯做支撐。AI泡沫猶如擊鼓傳花，特朗普絕對不允許泡沫在自己的手裏破裂，親自下場穩市場，穩英偉達，穩黃仁勳，是特朗普必須去做的。