【英偉達/黃仁勳出軌/黃仁勳復職/Nvidia/NVDA】英偉達（NVDA）創辦人黃仁勳因婚外情風波、且外遇對象疑與中國情報部門有關而辭任，惟辭職僅11日後即戲劇性獲恢復行政總裁、總裁及董事局成員職務，安排即時生效。



消息刺激英偉達股價大幅反彈，沽空該股的投資者料面臨約122億美元（約951.6億港元）的賬面虧損，為至少2019年以來最大單日損失。



黃仁勳請辭11日後獲恢復行政總裁、總裁及董事局成員職務。（資料圖片）

虧損規模抹去上周逾819億賬面利潤

據數據公司ORTEX估算，上述虧損以每股168.5美元計算，規模足以抹去沽空者上周累積的逾105億美元（約819億港元）賬面獲利，令原本豐厚的回報幾乎全數回吐。

10月底以來累計仍獲利近1092億港元

不過ORTEX指出，自10月29日以來，沽空者累計仍獲利約140億美元（約1,092億港元）。該機構表示，自10月下旬起沽空交易一直大幅獲利，因此本次反彈雖造成可觀損失，但並未改變這筆交易的整體盈利格局。

黃仁勳短時間內戲劇性回歸，反映董事局取態出現重大轉變，亦令原先押注股價續跌的投資者措手不及。英偉達股價後續走勢，將取決於市場對管理層穩定性及公司治理的信心能否進一步修復。