美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月23日接受專訪時提到，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳是「美國國寶」，若美國未有留住他，憑藉其「一點中國血統」及頂尖晶片技術，他稱北京隨時可能出手挖角，甚至開出「整個北京都給他」的天價條件，邀請他執掌華為。



特朗普周日接受美國CNBC電話訪問時表示：「如果我們沒促成黃仁勳復職，我可以想像中國會找上他，和他說：『你有沒有興趣來中國？』他有一點中國血統（He's got a little Chinese blood in him）。『你有沒有興趣來中國掌管華為？』」特朗普補充說，如果黃仁勳受到不好的對待，一氣之下可能真的會這麼做。

特朗普還稱，黃仁勳是「獨一無二的人才」，美國原本可能失去他。他說：「黃仁勳大可以搭下一班飛機前往中國，我向你保證，中國會給他任何想要的東西。這樣一來，中國自然而然能掌握所有東西。」

2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

針對黃仁勳早前捲入的婚外情風波，特朗普在訪談中極力淡化降溫，他笑稱風波鬧大只因為「性醜聞有賣點」。特朗普此前已向英偉達董事會派定心丸，保證黃仁勳經過調查後並無涉及國安或刑事問題。

特朗普又力挺黃仁勳，認為「賣晶片給誰再轉售並非黃仁勳的錯」，更預言他經歷風浪後將以更高姿態領軍。同日，與黃仁勳緋聞對象黃樂（Alice Huang）相關的新加坡企業Megaspeed遭美國商務部列入貿易黑名單。