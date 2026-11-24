英偉達（Nvidia，又譯輝達）11月23日宣布即時恢復黃仁勳的行政總裁職務，刺激股價收市急升31.5%，其身家單日暴增339億美元（約2658億港元）。



據美國《福布斯》（Forbes）周一報道，在英偉達董事會發表聲明立即重新任命黃仁勳為行政總裁後，黃仁勳身價隨即暴漲339億美元（約2658億港元），現達1440億美元（約1.12萬億港元），重回全球富豪榜第13位；此前與黃樂（Alice Huang）的間諜醜聞曾令其財富蒸發逾四分之一，一度跌至第18位。

英偉達董事會一致決定復任黃仁勳，並稱已獲美國政府高層意見，相信復任不構成國家安全風險；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承認曾親自游說董事會，自稱其介入非常重要。據彭博社（Bloomberg）報道，英偉達董事會在未與公司高層協商的情況下決定恢復黃仁勳的職務。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

黃仁勳的復職受到了矽谷人士的歡呼，他們此前一直力主黃仁勳回歸。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在X上發文稱：「錯誤已被糾正。」億萬富翁阿克曼（Bill Ackman）表示「大眾的智慧最終佔了上風」，而「All In」播客主持人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）則宣稱此舉為「GPU耶穌的復活」

2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

英偉達董事仍在繼續調查黃仁勳與黃樂的關係，黃仁勳須於12月1日向眾議院情報委員會閉門作供，並於12月3日出席參議院銀行委員會聽證會；美國證券交易委員會（SEC）亦另立案調查英偉達帳目。