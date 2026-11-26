黃仁勳王者歸來，這一事件有多震撼，黃仁勳有多重要，無需多言。但正是這一重要性，命運對黃仁勳的眷顧有可能會成為他不能承受之重。

涉婚外情與間諜風波下台的黃仁勳，被美國總統特朗普（Donald Trump）直接挽救回英偉達掌舵者的位置上。這是他身份和角色的分水嶺。

之前黃仁勳是一家晶片公司的創始人，是懂晶片與代碼的極客，是一個被認為可以隨時替換的人。現在黃仁勳的不可替代性充分顯露了出來。他的重要性被所有人看見了。這個足以影響美國股市，甚至引爆美國AI泡沫的出軌男人，成為了美國的國寶，美國科技戰晶片戰的核心人物。

2025年4月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在「投資美國」活動上與英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）握手。（Reuters）

他被賦予了前所未有的超越一家私人公司創始人之外更多的角色。

當一家公司的CEO由白宮說了算時，英偉達就不再僅僅屬於股東和董事會了。英偉達已經沒有了作為獨立商業實體的「中立保護殼」，被迫披上了國家戰略的戰袍。黃仁勳作為一個必須對國家安全負責的商人，已經被推向了國家鬥爭的前沿，根本沒有辦法跳出政治的洪流。

未來，黃仁勳的任何管理決定都會被從政治視角逐一審視，半導體出口管制、晶片跨境流向與防間諜審查，這些層層加碼的阻力，會因為黃仁勳的重要性而成為常態。承受最嚴苛的出口管制與地緣對抗將會是英偉達的宿命。那麼，必須獲得行政背書的英偉達，是否還有成長的空間？

BEP Research創辦人普拉迪安（Ben Pouladian）亦在X上公布黃仁勳與馬斯克交流的舊照片。（@benitoz）

更為重要的是，黃仁勳和英偉達已經無法洗清和特朗普的神秘政治關係，被強行打上了特定政治力量的烙印。

當他們和特朗普以及共和黨有了關聯，和國家的安全有了共振，就意味着他們將成為政治鬥爭的優選靶子，變成了一枚可以被反覆舉起、摔下、再舉起的政治籌碼。在政治極化的美國政壇，黃仁勳接下來將面臨的是來自民主黨的政治清算以及美國共和黨內建制派的圍剿。

在兩黨對決的宏大敘事裏，它是攻擊對手「裙帶資本主義」或「國家安全失職」的現成彈藥。在共和黨內部的派系角力中，圍繞「科技自由主義」與「經濟民族主義」的路線之爭，同樣會把英偉達放在砧板之上反覆稱量。在這樣一個全民動員、萬物皆可武器化的選舉周期裏，英偉達已經徹底喪失了尋找「安全中立地帶」的可能。

民主黨將於新一屆國會加大對英偉達的審查力度，市場關注更嚴格的AI監管法案與數據中心審批程序放慢。（Reuters）

美國普通民眾對於超大規模數據中心瘋狂吞噬地方電網、推高居民電費與水資源消耗的憤怒將發泄在黃仁勳身上，普通人對於AI紅利高度集中於極少數科技寡頭、加劇社會貧富撕裂的怨恨將投射到黃仁勳身上。黃仁勳不是問題的根源，但黃仁勳卻是新科技革命動盪期所有各方劍鋒所指的替罪羊。

難逃兩黨鬥爭碾壓，難免被美國民眾詆毀，必須為大國鬥爭衝鋒，同時因為英偉達的超高利潤被同行和生產鏈上的所有人痛恨。這就是黃仁勳的真實處境。此番，他強勢回歸，確實佔盡了風光，享受到前所未有的禮遇和特權，但是迎接他的將是一座格外精美的政治囚籠，這是比離開更加兇險的征途。