美國總統特朗普（Donald Trump）日前毫不避諱公開將黃仁勳回歸英偉達歸功於自己的出手干預。他不僅親自打電話給英偉達董事會，還讓美國司法部公開確認美國政府目前沒有任何證據表明黃仁勳存在任何違法行為。

總統親自下場力挺黃仁勳的舉動，打破了美國現代政治與公司治理的傳統紅線，開創了「總統直接充當私營上市公司非正式董事、通過行政遊說保舉特定CEO」的前無古人之舉。

在現代美國公司法框架下，公司高管的任免嚴格屬於各州公司法（如特拉華州《普通公司法》）賦予董事會與股東的排他性權力。過去百年中，白宮極少直接觸碰這一紅線，僅有少數幾次例外集中在「戰時接管」或「政府巨額救助（Bailout）」的極端危機時刻。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

美國總統過去介入私企高層的歷史對照

1944年二戰期間，零售巨頭董事長休厄爾·埃弗里（Sewell Avery）拒絕執行國家戰時勞工委員會命令。羅斯福援引戰時緊急權力派國民警衛隊接管總部，由士兵將埃弗里連人帶椅抬出辦公室。這屬於戰時法律授權下的臨時接管，且針對的是拒絕履行戰時法令的違抗行為，並非介入常規董事會選聘。

2009年金融危機期間，通用汽車瀕臨破產並向聯邦政府申請數百億美元納稅人救助資金。奧巴馬政府設立汽車工作組，以提供救助貸款為前提，直接施壓迫使時任 CEO 里克·瓦格納（Rick Wagoner）辭職。當時美國政府已成為通用汽車的巨額債權人兼準大股東，奧巴馬是以「出資人代表」身份行使附帶條件。

2025年8月特朗普曾在社交媒體上公開炮轟英特爾 CEO 陳立武（Lip-Bu Tan）存在「利益衝突」並要求其「立即辭職」，也曾公開施壓高盛 CEO 大衛·所羅門（David Solomon）撤換首席經濟學家或乾脆辭職專心做 DJ。當時特朗普此舉雖已突破傳統禮節，但仍停留在社交媒體「喊話施壓」（Jawboning）層面，未直接接入董事會會議表決流程。

此次力挺黃仁勳回歸英偉達，史無前例的地方在於，英偉達是財務極度健康、未拿政府救助款的純私營上市公司，總統不僅公開表態，還直接電話介入董事會決策程序，且方向是強行「保人」而非「問責」。歷史先例在性質、方向和法律依據上與特朗普這次「主動保舉、且無任何政府股權或緊急接管法律授權」的做法相比都有本質區別。

打破了美國政商關係的三大傳統禁忌

美國法律界、華爾街治理專家以及美國國會兩黨評論人士之所以將此次事件定性為「越過危險紅線」，是因為它同時打破了美國政商關係的三大傳統禁忌。

一是打破了「政府不持有股權便不插手內部人事」的產權邊界。

黃仁勳23日重返英偉達，員工夾道歡迎。他同時向員工表示「謝謝大家給我第二次機會，這一次，我會成為更好的執行總裁」。（X@cb_doge）

在奧巴馬逼退通用汽車 CEO 時，美國財政部正準備向通用注入約 500 億美元納稅人資金，政府干預尚有「保護納稅人投資」的法理邏輯。

而英偉達市值高達數萬億美元、賬面現金流充沛，聯邦政府既不持有英偉達股份，也未向其提供紓困救助。

在沒有任何產權紐帶的情況下，總統直接打電話遊說私營企業董事會推翻既定人事決議，徹底模糊了國家行政權力與私人資本產權的邊界。

二是將上市公司董事會變成了「國家產業政策的執行工具」。

黃仁勳返回英偉達，受到員工熱烈歡迎，樓梯上站滿了人。（X@aburducky）

英偉達董事會在11月23日的正式公告中白紙黑字寫道：董事會在「聽取了美國政府高級官員的意見」後認定黃仁勳回歸不存在國家安全風險，並據此一致投票恢復其職務。

公司治理學者指出，這種做法相當於把原本對全體股東負有獨立信義義務（Fiduciary Duty）的上市公司董事會，轉化為白宮行政意志與國家產業政策的附庸。

如果董事會此前認定黃仁勳在行為上「缺乏坦誠（lacking candor）」而解除其職務，卻僅因白宮一通電話就在同一晚全票逆轉，公司治理的獨立性便形同虛設。

三是創設了危險的「政治豁免與利益輸送」先例。

2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

華盛頓政界普遍擔憂，一旦開創「總統親自致電幫某位高管保住帥位」的先例，美國商界的遊戲規則將被徹底改寫。未來當企業高管陷入道德醜聞、反壟斷調查或國安合規危機時，決定其去留的不再是董事會獨立調查或法律程序，而是其與白宮核心圈的遊說關係有多深。

正如國會兩黨議員，包括參議員伊利沙伯·沃倫（Elizabeth Warren）、共和黨參議員皮特·里基茨（Pete Ricketts）等，在英偉達復職聲明發佈後立即指出的，在國會尚未舉行聽證會、董事會內部獨立調查尚未結案之前，行政當局便搶先替涉事高管「政治背書」，極易滋生政治獻金換取「行政免死金牌」的制度性腐敗質疑。

美國特色國家資本主義還是特朗普特色政商關係

有分析認為，特朗普此次干預雖然在短期內以「拯救美股大盤」和「維繫美國 AI 霸權」為由贏得了華爾街的歡呼，但它在美國商業史上留下了一個難以逆轉的印記——美國正在從傳統的「自由放任資本主義（Laissez-faire）」，加速滑向帶有強烈「國家資本主義與強人干預色彩」的新模式。

2026年11月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文指黃仁勳（Jensen Huang）是國寶，力撐他重新出任英偉達行政總裁。（truthsocial@realDonaldTrump）。

對於全球科技供應鏈與大型跨國企業而言，這意味着最高級別的商業風險已不再局限於市場競爭或技術創新：當一家公司的市值與戰略地位達到「大而不能倒」的量級時，它的最高管理權實際上已經與華盛頓的政治風向深度捆綁，任何風吹草動都可能引來白宮的直接裁決。

不過，歐亞集團總裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）與自由市場智庫美國行動論壇（AAF）等觀察機構指出，當下美國模式最顯著的特徵在於高度個人化與交易性（Personal & Transactional）。企業通過政治結盟、公開投資承諾或營收分成來「購買政策確定性」與豁免權。

這種運作方式缺乏穩定的成文法框架與長期官僚規劃，一旦政治風向或白宮主人更替，相關交易便可能被推翻，因此更接近帶有強人色彩的「交易型/裙帶資本主義」，而非穩固的制度化國家資本主義。

今天的美國正處在一場劇烈的制度範式拉鋸之中：一邊是延續了兩個多世紀的自由市場契約精神與三權分立制衡（如國會兩黨對白宮干預英偉達人事的強烈反彈），另一邊則是地緣對抗下不斷膨脹的行政裁量權與產業干預衝動。短期內，美國不會變成國有企業林立的傳統國家資本主義經濟體，但「大而不能倒」的戰略性私企與華盛頓政治權力深度捆綁、以忠誠和交易換取生存空間的時代，已經不可逆轉地降臨了。