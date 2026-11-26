11月初的中期選舉落下帷幕後，民主黨奪回國會眾議院和參議院的控制權大獲全勝，沒有人認為總統特朗普接下來兩年任期的日子會好過。民主黨必在財政預算、減稅延續、國內立法乃至行政調查上對白宮形成全面掣肘，特朗普幾乎註定要一事無成了。

但是出人意料的是11月25日，白宮便用一記重錘擊碎了這種幻想。美國貿易代表辦公室（USTR）宣佈，依據《1974年貿易法》第301條款，擬對中國、歐盟、日、韓及多個東盟經濟體在內的14個主要貿易夥伴加徵新一輪高額關稅。

儘管2026年2月最高法院推翻《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）「對等關稅」，讓特朗普相當狼狽，但如今特朗普在共和黨失去兩院控制權之後再次祭出了關稅大棒。這不是一般意義上的強悍。

這張攝於 2026年11月25日的圖片中，出現了美國總統特朗普（Donald Trump）的 3D 列印微縮模型、「關稅」一詞，以及顯示股價下跌的圖表。（Reuters）

這一動作向全球市場傳遞了一個冷酷卻必須認清的現實：千萬不要用常規政治邏輯去低估特朗普政策的「任性」，更不要誤以為中期選舉失利就意味著特朗普失去了所有。 恰恰相反，正是國內政治版圖的失守，激發出他更強烈的單邊主義衝動。

老辣的制度算計

如果把11月25日的這批新關稅僅僅看作特朗普情緒化的洩憤，那就大錯特錯了。他的「任性」向來帶著精準的制度算計——在規則允許的邊緣極限施壓，在舊工具失效前火速鋪設新軌道。

今年2月20日，美國最高法院在 Learning Resources, Inc. v. Trump 案中裁定，總統依據《國際緊急經濟權力法》無權廣泛徵收對等關稅（判定行政越權違法），隨後白宮啟用《1974年貿易法》第122條，臨時徵收10%全球關稅，奈何該條款法定最長150天，已於7月24日到期。在122條款到期當天，白宮又啟用《1974年貿易法》第301條，以「打擊強迫勞動執法漏洞」為由，對全球 60個經濟體 加徵 10% 或 12.5% 的附加關稅，這就是目前正在實際徵收的基礎性國別關稅。

此番再次援引第301條，以「製造業結構性產能過剩」為由，宣佈擬對 14個主要貿易夥伴 加徵新一輪關稅，和以往最大的不同在於，這是一套經過完整8個月調查、有針對性報告支撐的「傳統301關稅」作為法律安全墊——即便7月關稅再被法院推翻，這批針對14個主要逆差來源地的301關稅也能穩住基本盤。

相比此前被最高法院一舉推翻的IEEPA關稅，這次301新關稅在司法層面「難推翻得多」。根據美國《1974年貿易法》第301條和《1962年貿易擴張法》第232條，301條款是國會明確授權給USTR的貿易救濟工具。且白宮這次吸取了教訓，老老實實走了長達8個月的調查、聽證和公眾評論程序，程序瑕疵極小。美國法院在傳統貿易法領域通常高度尊重行政部門對「不公平貿易行為」的認定。

民主黨即便在明年掌控兩院，想要通過立法收回總統的關稅權力，也幾乎不可能湊齊推翻總統否決權（Veto）所需的三分之二絕對多數。換言之，在未來兩年的任期裏，關稅不僅是特朗普的經濟政策，更是他證明自己依然掌控全局、不受「跛腳鴨」標籤束縛的權力圖騰。

2026年11月5日，美國3日舉行中期選舉，執政共和黨慘敗，失落參眾兩院的控制權，讓總統特朗普（Donald Trump）陷入尷尬的局面。《紐約郵報》以「藍色海嘯」（blue tsunami，藍色代表民主黨）淹沒特朗普作為封面。英國《地鐵報》（Metro）則用「跛腳唐老鴨」（lame Donald Duck）形容特朗普的困境。（網絡圖片）

新301關稅並不是靠行政命令打「游擊戰」

這批新關稅預計在2027年1月下旬落地，屆時將從「臨時救急」變成長期壁壘。

首先是程序合法化，壽命長達四年。 嚴格走完八個月調查、公眾評議與聽證程序，規避了最高法院的違憲指控，一旦在2027年1月下旬落地，法定有效期直接鎖定四年（覆蓋其整個剩餘任期），甚至能延續至下一屆政府。

其次現在開始官宣可以搶跑時間窗口。 把公眾意見截止日定在2027年1月5日、聽證會定在1月25日，恰好卡在中美《吉隆坡聯合安排》休戰期（1月10日到期）以及新國會正式運轉的節點前後，既製造了既成事實，又倒逼各國在邁阿密G20峰會及明年1月前向美方讓步。

第三，這是一根雙軌制「胡蘿蔔加大棒」。 對達成協議的盟友維持15%綜合上限，對尚未簽約的越南、印度開出「簽約20%/17%、不簽約35%/25%」的階梯價碼，把關稅徹底變成了一張懸在各國頭頂的期權合同。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉前的演說後，摘下帽子離開。（Reuters）

切忌幻想「後特朗普時代」提前到來

當前國際輿論場存在一種危險的樂觀情緒：認為中期選舉失利標誌着「特朗普主義」的退潮，各國只需再熬一熬、拖一拖，就能等到華盛頓的政治風向徹底逆轉。

11月25日的關稅清單是一記清醒劑。它揭示了特朗普執政風格的本質——他從不按華盛頓建制派的政治時鐘出牌，也不在乎傳統經濟學對通脹和供應鏈斷裂的警告。 只要他仍坐在橢圓形辦公室裏，手握行政簽字筆和301、232等貿易法工具，他就有能力、也有強烈的政治動機隨時在國際經貿領域掀起巨浪。

對於中國、歐盟以及深度嵌入全球產業鏈的亞洲經濟體而言，中期選舉的結果絕不意味着外部壓力的自動解除，反而可能預示着白宮將把更多國內政治受挫的能量，轉嫁到對外經貿博弈的牌桌上。摒棄對華盛頓內政變局的幻想，做好應對長期化、制度化高關稅壁壘與極限施壓的準備，才是當下最務實的態度。